Cartas de lectores: Alto costo, presiones, senadores y jubilados

Ariel Coremberg estimó en una columna reciente en US$36.000 millones el resultado de la corrupción entre 2004 y 2015 (a valores de hoy, US$42.500 millones). En la torpe e innecesaria estatización de YPF solo en el juicio en Nueva York tendrá un costo de US$16.100 millones, más intereses. Sumados los US$5000 millones pagados a Repsol, arroja la friolera de US$21.000 millones. Evidentemente, la combinación de corrupción e ineptitud es muy cara. Resulta inexplicable que el pueblo les siga brindando apoyo a los que han sido responsables de esto. O tenemos un problema de comunicación o el pueblo es menos criterioso de lo que imaginamos. País difícil.

Desconcierto y profunda irritación genera lo manifestado por el exjuez Maqueda.Afirmó que el gobierno de Alberto Fernández presionaba a la Corte. ¿Por qué calló antes y por qué habla ahora? Convalidar con su silencio y desde el lugar que ocupó esas presiones es no respetar las instituciones, que paradójicamente es lo que le censura al actual presidente. Sus declaraciones, cuando esas intromisiones son ya solo anecdóticas, revelan a mi criterio falta de compromiso con el ministerio que ejerció. Qué le queda entonces al ciudadano común.

La dieta de un senador representa unas veinticinco jubilaciones mínimas. Atento a la conmovedora sensibilidad de nuestros representantes para con nuestros abuelos, sería interesante conocer la lista de aquellos que renunciaron a sus últimos aumentos para, por ejemplo, proponer un fondo projubilaciones. O conocer la lista de quienes, al menos, renunciaron o donaron esos aumentos para otras causas nobles. Si bien estas cosas no alcanzan para solucionar los problemas, representan gestos y símbolos que mejorarían sensiblemente la pésima imagen que la sociedad tiene de esta gente, que hoy se encuentra bastante cerca de los adjetivos que nuestro presidente les regala casi cotidianamente.

Infamia e inmoralidad son las mejores palabras que definen la actitud de los legisladores que se rasgan las vestiduras por los jubilados. Los senadores, en una actitud deplorable e indigna, se aumentaron sus dietas a 9 millones y medio de pesos en cinco minutos. Privilegios y sueldos de lujo mientras mucha gente es cada vez más pobre. Muchos de ellos son, si no parte, cómplices desde sus bancas de acompañar a la condenada expresidenta y a la corrupción del gobierno kirchnerista, que nos estafó, solo en la causa Vialidad, en 685.000 millones de pesos, según las cifras actualizadas. Imaginen por un momento lo que significaría esa plata para los jubilados. Es indignante escuchar las sesiones legislativas. Martínez, Moreau, Mayans, los legisladores de la izquierda –que no hablan pero gritan y no se les cae una idea–. Es lamentable la mediocridad que impera en el Congreso. No debemos olvidar a los sindicalistas, gobernadores, intendentes, culpables también de haberles quitado la dignidad a los más pobres. Pero eso sí, ¿todos son millonarios? ¿Por qué no se los investiga? A muchos legisladores se les vence el mandato. Y es en las urnas donde castigaremos a quienes acompañaron para robarnos la ilusión a los que trabajamos. Y, por favor, no juren más por los Santos Evangelios y la patria, cuando lo único que han hecho es traicionarla.

Tengo la sospecha de que el manual del kirchnerismo en algún lugar dice: “Los empleados ñoquis, los subsidios injustificados, las compras con sobreprecios y los convenios con universidades para eludir controles se deben realizar preferentemente en organismos y entidades vinculados con la educación, la salud pública, la investigación científica y el arte, a efectos de que, en caso de que sobrevenga un gobierno honesto que procure terminar con todo esto, se pueda confundir a la opinión pública afirmando que se ataca a la educación, la salud pública, la investigación científica y el arte”.

Muy buena la columna de Alberto Benegas Lynch (h.) en la que se refiere a la enseñanza patriótica implantada hacia 1908. Hago notar de paso que lo mismo denunció hace unos 25 años Juan José Sebreli en su Crítica de las ideas políticas argentinas. Lo interesante es la coincidencia de la visión conservadora y de la progresista sobre el impacto de largo plazo de una enseñanza que engendró a partir de 1920 el nacionalismo populista que tanto mal sigue y puede seguir haciendo.

Para nuestro país, aquejado por múltiples conflictos sociales, con una economía cuyo rumbo aún es incierto y una dirigencia política desafiante y poco dialoguista, es reconfortante tener entre nosotros al escritor Vicente Battista como ganador de uno de los premios más importantes de literatura de habla castellana, el Rómulo Gallegos. Su mérito nos pone orgullosos a todos los argentinos que vemos en el trabajo honesto, la empatía, la generosidad, la equidad y la búsqueda de la verdad los elementos indispensables para el normal funcionamiento de una sociedad justa y soberana. Por eso felicitamos a nuestro compatriota Vicente Battista por haber obtenido este galardón entre 474 novelas presentadas y hacemos eco de su frase ”no todo está perdido”. Todavía nos queda la esperanza.

Quiero hacer llegar mi agradecimiento al servicio de emergencias de la Policía de la Ciudad, al que acudí varias veces para que me ayudaran a levantar a mi marido por las caídas que ha sufrido debido a su enfermedad. Siempre acudieron con prontitud y amabilidad en su auxilio. Reconforta saber a quién recurrir en esos momentos.

Ola de robos a turistas en Bariloche

“Una vergüenza. Hace rato que Bariloche dejó de ser un destino tranquilo. También en verano están terribles los chorros; dejás el auto para bajar a alguna playa y te roban todo”- Enrique Hernando

“Cuidar al turista, fuente importante de ingresos para toda esa hermosa zona turística. Por supuesto hay que cuidar a todos los habitantes honestos, sean o no turistas”- Orlando Osellame