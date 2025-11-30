Cartas de lectores: Animarse, la AFA, nichos

Carta de la semana

Animarse

En el país del “no te metás”, apareció uno con el coraje y la valentía de meterse. Vamos señor Verón, adelante, demuestre usted a los alcahuetes, a los pusilánimes, cómo se debe actuar ante la prepotencia de los que se sienten poderosos y dueños de los destinos de los demás, ya sea del fútbol como de cualquier actividad social.

Su actitud es una esperanza. Seguramente sabía a lo que se exponía, sin embargo se animó y expresó su pensamiento. El castigo que a usted, a su club y a sus jugadores les han impuesto, los enaltece y afecta mucho más a la muy alicaída imagen de quienes los sancionaron simplemente por demostrar su desacuerdo, cosa que en la Argentina, en la que irónicamente se pregona la libertad, pareciera ser un gravísimo delito.

Señor Verón, ¡lo felicito!

Roberto Carbone

DNI 4.271.723

La AFA

¿Se animará alguna vez el “Chiqui” Tapia a pasar por un pasillo de hinchas de fútbol de distintos clubes? Porque el hincha es el verdadero dueño del negocio del fútbol. Sin hinchada no existiría el negocio. Por esa razón, es notorio que cada vez resuenan más los cánticos en las tribunas contra el presidente de la AFA. ¿Será que dejó de tener efecto el “Todo Pasa”, leit motiv grabado en el anillo de su antecesor en el cargo, Julio Grondona? En su caso, respecto al marcado enojo de varias hinchadas en su contra, debería agregarle al “Todo pasa” simplemente la frase: “por alguna razón”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Nichos

Adhiero a todo lo que expresa la lectora Alejandra Tamara Olga Thomas en su carta “Dieta” del viernes pasado, es más ,convocó a mis conciudadanos a inundar de firmas solicitando con carácter de urgente se revean los mil y un suplementos que cobran los legisladores y la gran cantidad de asesores ,por no llamarlos parásitos ,que viven del estado y por ende de todos nosotros . Quizá la flamante senadora Bullrich pueda desactivar en el Congreso los nichos históricos de corrupción, condiciones y carácter le sobran . Obviamente necesitará que las fuerzas del cielo la acompañen .

Margarita di Lella

DNI 11.663.308

Traslado de la capital

" Gobernar es poblar" ...sabia frase atribuida a Juan Bautista Alberdi - padre de nuestra ilustre Constitución Nacional.La idea del Dr. Alfonsín de trasladar la capital al Sur (a Viedma) sigue vigente en nuestra memoria, pero lo que se escribió con la mano muchas veces lamentablemente se borra con el codo. Es así nuestro generoso país, casi un continente, con una cabeza inmensa y poderosa en su capital y un cuerpo raquítico y lánguido en su interior. Seguimos invirtiendo y ponderando el estado bonaerense, absolutamente de espaldas a nuestra gran Nación que espera se plasmen algún día sus sueños de desarrollo y bonanza .tan postergados. Lo que no se ocupa otros pueden ocuparlo. La importancia estratégica y geopolítica de nuestro vasto territorio no puede ser soslayada, debemos poner mucho cuidado y atención ante los avances de quienes nos celan... Hay que dejar de pensar solo en la " república de Buenos Aires" y comenzar a realizar una política de desarrollo cultural, social y logístico de nuestro infinito interior profundo por ejemplo ,con grandes ventajas impositivas, y ayuda en infraestructura para empresas que allí se radiquen en especial en la inmensa y deshabitada Patagonia.

Y sería imprescindible, para lograr una mejor redistribución demográfica, el traslado de la capital, como ejemplo del primer paso a dar por el gobierno federal, ya sea a Viedma o a cualquier otro lugar viable del interior. Un sacrificio que rendirá grandes frutos en la posteridad.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Derechos

Desde la CGT afirman que “no van a aceptar una reforma que implique una pérdida de derechos” Que aclaren: derechos de los trabajadores o pérdida de los derechos de los sindicalistas.

Nils Lamm

DNI 10.010.055

Independencia del BCRA

Se repite todo el tiempo que en nuestro país faltan dólares y que esa sería la razón por la cual periódicamente sufrimos sobresaltos en su cotización. Quisiera aportar otra mirada: en realidad, nadie quiere pesos. Hay una verdad indiscutible: nuestra moneda no tiene valor. Más allá del tipo de cambio (la tasa que indica cuántos pesos equivalen a cuántos dólares), son pocos los argentinos que mantienen sus ahorros de mediano plazo denominados en pesos. Este fenómeno, conocido por todos, se refleja de manera objetiva en el indicador M2. Este agregado monetario mide, en esencia, el dinero en poder del público: cuentas a la vista, depósitos de ahorro y plazos fijos. Según información publicada por el Banco Mundial, la monetización de la economía (M2 medido como porcentaje del PBI) ha oscilado en los últimos 50 años entre el 23% y el 26%, siendo este último el dato correspondiente a 2024. En Paraguay y Uruguay supera el 50%, es decir, el doble. En Chile ronda el 75%, el triple. Y en Brasil supera el 100%, es decir, el cuádruple. Ésta, y no otra, es la razón por la cual periódicamente hay que llevar la tasa de interés a niveles altísimos para que ‘la codicia le gane al pánico’ (en expresión de Marcos Buscaglia). Y, aun así, muchas veces, ni siquiera tasas impagables logran evitar el rechazo del público hacia el peso. Todos hablamos de la Constitución Nacional, de sus instituciones y de la necesidad de defenderlas. La moneda es una de esas instituciones. La moneda en poder del público es la que motoriza el crédito y el crecimiento y, además, le provee fondos al Estado por vía del señoreaje. Las políticas de Estado no son aquellas que se anuncian impostando la voz, sino las que se acuerdan con una mayoría tan significativa que resulta improbable que sean revertidas en el siguiente ciclo político. Quizás ahora, luego de su triunfo en las legislativas, el Gobierno podría impulsar una nueva Ley Orgánica del BCRA que asegure su absoluta independencia y exija mayorías agravadas para su modificación. Éstas y otras señales que marquen un consenso general en torno a la defensa de una moneda estable harán que, con el tiempo, los argentinos recuperemos la confianza y volvamos a ahorrar en pesos. En una época en la que muchos hablan de soberanía política, es esencial comprender que no puede haber verdadera soberanía sin moneda.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Barbaridades jurídicas

Adhiero a la carta del lector Francisco Verna del 26/11/25. Muchas de las prisiones preventivas y de las condenas fueron vergonzosas: “ley penal más maligna”, "in dubio contra reo“, “retroactividad de la ley más desfavorable”, “derecho penal de autor”, “analogía in mala parte”, extensión de sanciones a familiares, vejaciones, abusos innecesarios, violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los reclusos y de cuanto instrumento internacional de protección a los ancianos y discapacitados se obligó nuestra Nación a respetar. Hubiera sido menos hipócrita sincerarse y decir que se los condenaba a morir en un penal por ser militares que sostener artificialmente todas las barbaridades jurídicas que se dijeron en nombre del Estado de Derecho. Flaco favor se le hizo al derecho penal argentino. Igual que en la revolución francesa, algunos ex funcionarios/as son hoy víctimas del sistema procesal perverso que alimentaron. La Argentina no puede resucitar sin su fe fundante, sin perdón y sin recomponer la unidad nacional.

Javier Ignacio Baños

DNI 23.771.916

Cabinas de peaje

Múltiples choques se producen en las cabinas de peaje de acuerdo a expertos en la Seguridad Vial, de hecho éstas se encuentran protegidas por estructuras de hormigón. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está logrando erradicar estas cabinas en las autopistas porteñas, sería interesante imitar estas iniciativas en las diversas autopistas que tienen un funcionamiento inseguro, lento y totalmente obsoleto para los tiempos que corren.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

Ruta 151

La ruta nacional 151 ha llegado a un estado verdaderamente desastroso. Hace 30 años que la transito y nunca tuvo un mantenimiento adecuado, pero en este momento el deterioro es tal que pone en riesgo la vida de las personas y el capital que circula tanto en los vehículos como en sus cargas. Es una ruta fundamental, de alto tránsito donde circulan autos, camionetas de empresas y camiones de distintos países, ya que es paso obligado para Vaca Muerta. Su traza, tanto en Río Negro como en La Pampa, tienen el mismo problema. Nadie pone un solo peso en esa vía, pero eso sí durante 150 kilómetros sembraron de cámaras con fotomultas para recaudar fondos, que claramente no se destinan al mantenimiento. Las autoridades responsables de este desastre deberían recorrerla con sus propios vehículos para tomar conciencia de lo que sucede.

Alejandro Jorge Lechtman

DNI 13.720.892