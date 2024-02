escuchar

Aplausos

¡Qué tristeza ver el festejo de tantos diputados por la no aprobación de la “Ley de bases”! Me recuerda al vergonzoso aplauso en el Congreso de la Nación cuando Rodríguez Saá, presidente durante siete días en 2001, decretó la cesación de pagos por la cual la Argentina entró en default. Lamentablemente, ya vimos las consecuencias.

Deseo fervorosamente que nuestro presidente Javier Milei sepa capear la tormenta que se avecina.

Lamentable.

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

La máquina de impedir

Con el desempeño del Congreso de la Nación esta semana quedó comprobado nuevamente que lo único que funciona en la Argentina es “la máquina de impedir”. Un combo decadente y patético donde muchos políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas quieren que todo siga igual, a pesar de estar frente a la peor decadencia moral, cultural, económica y espiritual de los argentinos. Todos ellos practican una lógica sencilla. Con tal de mantener sus privilegios están dispuestos a someter a la población al peor escenario posible. Si en tantos años en el poder la oposición no pudo resolver un solo problema que aqueja al país, al menos debería tener el decoro y la delicadeza de no poner “palos en la rueda” a aquel que cree tener una solución.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Tiempo perdido

El Poder Ejecutivo Nacional retiró ayer del Congreso su proyecto de ley ómnibus y lo remitió a comisión.

Con ello la aprobación en general de la semana pasada carece de valor.

En síntesis: el mes de deliberación en el Congreso representa un tiempo perdido.

Moraleja: en lo sucesivo hay que enviar para la aprobación en Congreso proyectos consensuados previamente.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Más humildad

En una llamada de A24, Federico Storani llamó a Rodrigo de Loredo “colaboracionista” de Milei y lo comparó con los franceses que colaboraban con el régimen de Vichy, o sea, traidores que mandaban a los judíos a la muerte. Me parece una comparación tremenda: lo llamó, en otras palabras, traidor a los principios del radicalismo. Le recuerdo al referente del radicalismo que en la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín (un grande de la patria), de la cual él formó parte con Moreau –que ahora es kirchnerista– hubo méritos importantes, como honestidad, respeto a las instituciones y a la democracia, pero no pudieron solucionar la economía, y terminaron el mandato antes de tiempo.

Los argentinos deberían tener más humildad; todos son expertos en todo, pero olvidan que cuando estuvieron en el poder no pudieron con la economía. Los diputados kirchneristas hablan en el recinto con la soberbia de un gobierno que dejó un país en estado de excelencia, y es todo lo contrario. Llámense a silencio, señores, y traten de colaborar, pero en el buen sentido.

Clara Halac

DNI 6.256.926

Jóvenes en la fila

Coincido con lo dicho por la lectora Patricia Connolly del 7 del actual en relación con que se vieron muchos jóvenes haciendo cola para hablar con la ministra de Capital Humano en lugar de gastar su tiempo en buscar trabajo, todos con costosos celulares. Ninguno con un libro en la mano, agrego yo. Y añado también: tanto en esa manifestación como en la mayoría de los piquetes se ven jóvenes robustos (ninguno desnutrido) que podrían trabajar, y que no solo portan celulares costosos, sino que también exhiben tatuajes que cuestan mucho dinero. No se privan de lo superfluo, pero invocan necesidades que no buscan satisfacer con su esfuerzo porque la cultura de la vagancia y la prebenda que impulsó el kirchnerismo les hace preferir vivir a costa de los demás. Las pruebas están a la vista.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Recomendaciones

Tolosa Paz, Santoro… escucharlos dando recetas y recomendaciones de lo que hay que hacer con la economía después de lo que hicieron en cuatro años y cómo dejaron el país es realmente nocivo para la salud. Hay que ser descarados. ¡Por favor!

Edgardo Hialire Chaneton

echaneton@icloud.com

Envidia

Me da envidia escuchar al presidente Boric de Chile hablando del expresidente Piñera, fallecido en estos días. Cuándo escucharemos a nuestros dirigentes hablar así de sus adversarios.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Prepagas

Siempre fui partidario de la libre competencia, cuando se dan las circunstancias para que la haya. En el caso de las prepagas del servicio de salud, esas circunstancias no existen. Ergo, pregunto al presidente Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ideólogo del DNU, Federico Adolfo Sturzenegger, o a cualquier otra persona que lo sepa, para ejercer mi derecho a que se aplique la libre competencia qué prepaga aceptaría mi solicitud de adherirme a sus servicios estando por cumplir 88 años. Espero ansioso la información.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Homenaje a Favaloro

Sugiero y aporto un proyecto de ley a la Legislatura del GCBA para que el nombre actual de la estación Facultad de Medicina de la línea D de subterráneos, se modifique por el de “Dr. René Favaloro”. Considero que es un merecido y pendiente homenaje en el sitio adecuado de toda la ciudadanía a nuestro prestigioso y reconocido médico, de fama mundial. Creo que es el momento adecuado, dadas las reformas que se están realizando en esa línea, y que en el día de su reapertura se realice en la estación el correspondiente homenaje con las autoridades del GCBA. Espero que algún funcionario de la Legislatura lea la nota y haga suya esta idea en un proyecto de ley.

Guido Franz

guifra97@hotmail.com.ar

En la Red Facebook

Jorge Macri anunció que priorizará a los porteños que se atienden en los hospitales públicos de la ciudad

“Pero por supuesto que tienen que priorizar a los porteños. Ni vale la pena aclararlo”- Eduardo Berrini

“¿O sea que el resto del país deberá cobrarle un impuesto al porteño cuando vaya a las provincias?”- Aquiles Vaesa

“Cóbreles bonos a los de las provincias y a los extranjeros”- Autora Teresita Oliveira

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION