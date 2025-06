Cartas de lectores: Apología, reglas del juego, marchas

Apología

Como no soy abogado nunca leí el Código Penal y no sé si está tipificado como crimen la “apología del delito” que evidentemente cometió Cristina Kirchner al afirmar, tras ser condenada por fraude por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que eso era “un certificado de dignidad”. Tampoco entiendo por qué la Justicia permite que a una condenada en tercera y definitiva instancia a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos se le conceda poder convocar a sus seguidores y exhibirse en bailecitos en el balcón del domicilio, donde, en el más favorable de los casos, deberá cumplir su condena en casi clausura.

Giampiero Bobbio

DNI 9.3512.043

Reglas de juego

Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta condenada, se refirió a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia diciendo que “estas no son las reglas del juego”.

Una pena que el hijo de dos “exitosos abogados” no pueda siquiera comprender la función de cada uno de los tribunales por los que pasó la causa Vialidad y el final definitivo de esta con el aval de dicha Corte. Máximo, estas sí son las reglas del juego en una sociedad republicana. Cuando la expresidenta comience a cumplir su condena finalmente se habrá hecho justicia.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Marchas

La pacientemente esperada resolución de la causa contra la expresidenta estimuló el justo reconocimiento hacia quienes la han iniciado y mantenido viva: dirigentes, fiscales, jueces, periodistas han sido recordados con admiración y respeto. Quiero, además, recordar la participación de gran parte de la ciudadanía a través de las innumerables caravanas y banderazos que protagonizó a partir de 2020. Fueron decenas las multitudinarias marchas, la mayoría autoconvocadas, que se multiplicaban por cientos en todo el país y reunieron a millones de ciudadanos marchando pacíficamente, respetando la propiedad privada, sin romper un solo vidrio, con consignas diversas, pero que siempre incluyeron el reclamo de justicia: “defensa de la división de poderes”, “basta de impunidad”, “basta de corrupción”, “cárcel a los corruptos”, “rechazo a la reforma judicial”, “los jueces no se tocan” fueron solo algunas.

Recordemos además aquellas que se realizaron bajo consignas directamente relacionadas con la Justicia, como la marcha de apoyo al suspendido fiscal Campagnoli, en 2014, y la marcha de homenaje al fiscal Alberto Nisman, en 2015; a todas ellas en su momento se sumaron dirigentes, artistas e intelectuales que compartían esos reclamos. Considero justo y oportuno entonces reconocer la modesta parte con la que los ciudadanos de a pie hemos contribuido al logro de esta tal vez todavía magra y demorada justicia.

Jorge Parcansky

DNI 4.190.256

Prisión domiciliaria

Me parece bien que Cristina Kirchner haya solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria, tal como lo establece la ley y se la otorguen por tener 72 años de edad. Pregunto: a los integrantes de las FF.AA. y de seguridad, que sobrepasan ampliamente los 70 años, muchos de ellos con serios problemas de salud, y cumplen condenas de prisión en el Penal de Campo de Mayo, ¿por qué no se les otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, tal como lo solicitó la expresidenta? ¿No somos todos iguales ante la ley?

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Ataque a TN

El presidente Milei, tan propenso a tuitear sobre temas menores, ¿no tiene nada para decir respecto del ataque del día de ayer a las instalaciones de TN y Canal 13? ¿Pensará que ahora hay quienes empiezan a “odiar lo suficiente al periodismo”?

No reconocer la enorme presión que ejerció el periodismo para obtener la condena que confirmó la Corte Suprema es, por lo menos, ser muy ingrato.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Tomas

Los responsables de los centros de estudios que han sido tomados por el alumnado deben cumplir con sus obligaciones y sancionar a los alumnos que impiden su correcto funcionamiento. De una vez por todas, la educación debe ser prioridad para que este país se aleje de la mediocridad .

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Jubilación mínima

Como jubilado que gana la mínima más un bono, no me mueve el amperímetro que la inflación sea del 5% o del 1% ya que solo me permite en vez de quedarme sin plata el 15 de cada mes quedarme el 17. Díganme, ¿cómo hago para subsistir los 13 días restantes?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

IPC

Si efectivamente tenemos una economía bimonetaria, sería conveniente también tener el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ambas monedas. Así podríamos conocer la inflación tanto en pesos como en dólares.

Jorge R. Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

Lección de los chicos

Felicito al periodista Luciano Román por su columna “La lección de los chicos que no odiaron lo suficiente”. Me conmovió y emocionó. Y felicitaciones a esos niños de Newell’s y a sus papás, que se ve que los han educado en valores con buenos ejemplos. Felicitaciones a Scaloni que, como siempre, nos demuestra que es todo un caballero. Investigando sobre la etimología de la palabra “felicitar” veo que viene del latín felicitare, que significa “hacer feliz”. ¡Pues esta nota me hizo feliz a mí!

Ojalá muchos siguiéramos el ejemplo de estos niños y adultos . Sin duda, los argentinos seríamos mucho más felices.

María Alejandrina Correa Luna

DNI 6.072.674

En la Red Facebook

Cristina Kirchner confirmó que el miércoles se presenta en Comodoro Py y dio sus motivos para la prisión domiciliaria

“Como tiene que ser, ni más ni menos”- Vanesa Munro Ruiz

“Como todo delincuente, tiene que sujetarse a derecho”- Walter Maidana

“¿Y los vecinos? ¿Los van a indemnizar, por soportar tanto circo?”- Pato Páez

“Nunca vi un condenado festejando”- Tete Ras

