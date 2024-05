Cartas de lectores: Apoyo, paro, educación y libertad

Escuchar

Apoyo

La exvicepresidenta se preguntó cómo puede ser que con esta situación la gente siga apoyando al presidente Milei. Creo que una persona que se precia de ser muy inteligente no puede desconocer la respuesta. Por las dudas se lo explico. Señora: la gente se asqueó de la corrupción de sus gobiernos, de que no hayan hecho nada por la inseguridad ni por el narcotráfico, que hayan dejado una inflación galopante y que sigan haciendo todo lo posible para que este gobierno elegido lícitamente por el pueblo fracase. Espero quiera tomar nota de lo expuesto.

Ricardo Beati

DNI 8.110.129

Paro

Algunos de los integrantes del “Honorable” Senado de la Nación –la palabra “honorable” proviene del latín ad honorem, que significa trabajar sin cobrar– se plegaron al paro general resuelto por la CGT el 9 de mayo. Desde ya que también ellos mismos se aumentaron sus ingresos en proporción muchísimo mayor que la de cualquier otra actividad, y a pesar del desmedido aumento igual dejaron de “trabajar” ese día. Ninguno de los senadores de Unión por la Patria –vaya designación– asistió a la sesión del Senado. Es la prueba más concluyente del desprecio que sienten por los ciudadanos argentinos, de quienes en su intimidad se deben reír compulsivamente… De mí, y de usted también.

Armando R. Vasini

vasiniarmando@gmail.com

Educación y libertad

Mi mamá, que supera ya los 80, solía contarnos, no sin gran orgullo, que en su escuela primaria la maestra hacía pasar al frente a los alumnos para leer sosteniendo el libro con una mano, y en posición firme. Y por supuesto no debían equivocarse. Mi madre no terminó la escuela primaria, eran épocas duras en el interior del país. Hoy, con toda la tecnología y los grandes avances de los cuales la humanidad se vanagloria, es difícil encontrar, al menos en la Argentina, a un niño en edad escolar que pueda leer de corrido, respetando los signos de puntuación, distinguiendo la coma del punto seguido, etc. Lamentable. Sin dudas, son múltiples las causas por las cuales un alumno de cuarto o quinto grado no sabe leer. Me produce una gran tristeza la decadencia de la educación, que se la debemos a las luchas eternas de los sindicatos que agrupan a los docentes, a los paros interminables que afectan la calidad de la enseñanza, promoviendo de la escuela primaria alumnos que no saben leer, menos escribir. Tampoco sabrán expresarse ni interpretar textos. Debería ser una gran preocupación de todos los gobiernos, el actual y los futuros. Sé que el problema es más complejo para abordarse en una escueta carta, simplemente quise visibilizar una pobreza educativa que realmente causa alarma. Ojalá se pueda corregir el rumbo. Una sociedad más educada y por ende más libre.

Rosana G. Vallejos

DNI 17.105.059

Suba de las prepagas

Las prepagas no han sabido adecuarse a la nueva situación que se llama “economía de mercado” y se han aprovechado de las nuevas libertades para aumentar sus cuotas muy por arriba de la inflación, curiosamente todas de manera muy similar, lo que lleva a la sospecha de que se han cartelizado. La cartelización es el enemigo de la libertad de mercado, y el Gobierno habrá de actuar contra ella, bajo pena de que socave todo su plan. Y, en consecuencia, las prepagas, por su carencia de responsabilidad y ubicación, pueden volver a caer en un control de precios por parte del Gobierno. Por otra parte, las cuotas desmesuradas de las prepagas hacen que las personas mayores, que son quienes durante mayor cantidad de años las han sostenido, ya no puedan sobrellevarlas, justo cuando más necesitan de esas instituciones en las que confiaron. Gran parte de esas personas mayores irán al PAMI, y muchas otras iniciarán acciones de amparo por el trato oportunista que reciben. El aluvión de amparos y la pérdida de la libertad son los nuevos enemigos de las prepagas, nacidos de la falta de visión de sus directivos. Seguramente les desaparecerán algunas gerencias y también algunos directivos, y les volverá la incertidumbre, lo que hará que el círculo virtuoso que se inicia en la economía del país, en el caso de las prepagas, se convierta en un conjunto de caras largas lamentando las malas decisiones tomadas, alejadas de conductas responsables propias de un momento ideal para disfrutar de la libertad conseguida.

Roberto Viglino

DNI 7.749.754

El Mar Argentino

Teniendo en cuenta que el próximo 25 de Mayo el Presidente tiene la intención, junto con ministros, gobernadores, senadores, diputados y jueces de la Nación, de refundar la República Argentina con su programa de gobierno, quisiera hacerle llegar la siguiente propuesta para que no solo sea el terrible ajuste que estamos padeciendo los ciudadanos, y las maniobras de tipo financiero, lo que el Presidente tenga en cuenta para sacar al país del terrible pozo económico en el cual se encuentra sumergido desde hace décadas. La propuesta tiene que ver con desarrollar plenamente al Mar Argentino, el cual tiene una extensión del tamaño de dos Repúblicas Argentinas y media y posee un increíble potencial de recursos naturales de todo tipo, el cual, bien explotado cuidando el medio ambiente, podría convertir a nuestro país en una potencia mundial en algunos años, creando un pleno empleo para el conjunto de nuestra sociedad, de modo de erradicar definitivamente la pobreza y la indigencia de nuestro país. La pesca, la acuicultura, las reservas de petróleo, de gas, de minerales de todo tipo, el transporte naval, la energía limpia que provee el mar y el turismo, entre tantos otros recursos prácticamente inexplorados que nuestro Mar Argentino posee, representan, junto a la industria agrícolo-ganadera de nuestro territorio continental, los elementos que nuestra nación tiene en abundancia y que el mundo necesita, los cuales, bien explotados y dejando de lado toda corrupción por parte de nuestros dirigentes, tanto estatales como privados, nos permitirán desarrollarnos plenamente sin tener que seguir sufriendo un ajuste completamente innecesario para el conjunto de la población.

Daniel Saco

DNI 16.559.976

En la Red Facebook

Inflación: fue de 8,8% en abril y acumula 65% en lo que va del año

“Espectacular”- Fermín Páez

“Sigue alta”- Fercho Jular

“Inflación con recesión, qué país”- Adriana Vales

“La inflación es una sensación, nada más”- Graciela Boychuk

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION