Cartas de lectores: Areas para construir, la foto, niños angustiados

Los últimos acontecimientos en la ciudad de Bahía Blanca me llevan a escribir estas líneas. 1) Bahía Blanca se fundó hace aproximadamente 200 años. Primero, por un asentamiento militar; hoy, por sus aguas profundas, la Armada tiene gran parte de su flota en ese lugar. La zona en cuestión se llama pampa húmeda, y como tal los períodos de lluvia, humedad y sequedad son frecuentes, en mayor o menor intensidad, y nada, absolutamente nada, tienen que ver los acontecimientos ecológicos. 2) Las zonas que se inundaron son zonas bajas que fueron ocupadas y en las que no se respetaron normas del ejido urbano, como por ejemplo, cuota hidráulica. Hoy, esas zonas ocupadas no cuentan con servicios mínimos, no hablo de electricidad. Teniendo el océano para drenar las lluvias, el análisis pasa por la ignorancia.

Por lo expuesto ut supra, las obras a efectuar no pasan por proveer agua y cloacas. Aunque cuenten con esos servicios, se va a seguir inundando. Lamentablemente, las viviendas y no viviendas deberían haberse construido por arriba de la cota hidráulica del lugar.

Miguel Schiavoni

DNI 10.460.622

La foto

Voy a guardar la foto de los ministros Petri y Bullrich presentes en Bahía Blanca junto al gobernador Kicillof y los suyos. En una democracia, la acción coordinada de la política ante una catástrofe no sería una novedad. Pero en la Argentina es una excepción, porque los políticos, adolecen de soberbia y sordera para juntarse y resolver los problemas de la gente. Hasta hoy, el señor presidente no fue a la ciudad devastada. Quizá reflexiona que la obra pública es importante y se pregunta si estuvo bien decir textualmente al Congreso “eliminamos la obra pública, que era uno de los curros más grandes de la política”. Casi una absurda confesión de incapacidad personal para controlar que las obras imprescindibles se ejecuten honestamente. Solo deseo que llegue la ayuda material y emocional para toda esa buena gente que está sufriendo enormes pérdidas. Así que voy a guardar la foto y dentro de un tiempo, quizás antes de las elecciones, la rescate para confirmar si fue un espejismo o, Dios lo quiera, se encontró un camino de acuerdos por el bienestar común, porque ningún partido por sí solo, y menos una persona, puede resolver los problemas que tenemos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Niños angustiados

Motiva esta carta las palabras de una mamá de Bahía Blanca: “Mi hija estaba preocupada por su mochila y útiles de jardín”. En el mundo hay niños angustiados por la guerra, el terrorismo, el racismo, etc. En la Argentina no hay guerra, terrorismo ni racismo, pero nuestra niñez vive angustiada en su vida cotidiana por causas que no deberían existir en nuestra sociedad. Los niños y las niñas son testigos y víctimas de la delincuencia (que mata porque sabe de su impunidad). Desaparecen de sus familias, como si se evaporaran. Comparten también la preocupación de sus padres por la falta de dinero para cubrir sus necesidades básicas, cuando deberían desarrollarse en un clima de seguridad y alegría.

No normalicemos esto también. Por nuestros hijos, nietos y por el futuro del país. Es demasiado. Es caer muy bajo.

Marta de la Hera

delahera14@hotmail.com

Interés

Me pregunto cómo puede llegar a calcular el GCBA 8,76% de interés por pagar el impuesto ABL/INM dos días más tarde del vencimiento (que corresponden al fin de semana). No conozco interés más alto, ni siquiera un usurero prestamista. Ahora, si uno quiere Obtener Boletas / Pagos dice: “Ocurrió un error intentando hacer la consulta, intente nuevamente más tarde”. Más tarde significa $10.000.

Iván D. Speroni

DNI 26.435.271

Kasparov

Gary Kasparov, gran ajedrecista ruso, contestó preguntas que le hicieron periodistas de El País (Ideas del 8/3/25). Siendo opositor a Putin, sus movimientos son controlados por su seguridad, aunque vive en EE.UU. Dijo que si se firma un pacto por la guerra de Ucrania, Putin lo violará cuando lo crea conveniente, como lo ha hecho decenas de veces. Puede que Putin vea a Trump como un idiota muy útil para debilitar a Europa, debilitar la OTAN y que se vuelva a las antiguas fronteras. Afirmó que los opositores Boris Nemtsov y Alexei Navalny fueron asesinados y que miles de personas están en la cárcel por expresar dudas sobre la guerra. Y que todos enfrentan una gran amenaza, siendo Trump tan amigo de Putin. Esclarecedor aporte.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

ART

Nuestro gobierno se jacta de reducir costos para empleadores; sin embargo, hay un costo que no deja de aumentar que son las ART. La ART se calcula como un porcentaje sobre el sueldo; si aumenta el sueldo aumenta el importe a pagar de ART, sin embargo, los empleadores sufrimos un abuso: las aseguradoras no dejan de aumentar los porcentajes para el calculo del importe a pagar. Es decir que aumenta la base sobre la que se calcula, y aumenta el porcentaje. Esto sin razón alguna. No se justifica este aumento abusivo.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

Colón para chicos

Veo con enorme tristeza que el Teatro Colón no tiene programación futura para el ciclo El Colón para los Chicos, esas funciones de los fines de semana que se presentaban ante una sala repleta y que resultan tan necesarias en momentos en que debemos hacer un esfuerzo para que las pantallas no copen los juegos y la fantasía de los niños. En una ciudad que es reconocida por su oferta cultural, y más si hablamos del Colón, espero que la nueva dirección del teatro no discontinúe estas maravillosas puestas escénicas que iniciaban a los chicos en el aprecio de la música, la danza y el canto, conectándolos con lo más sublime del espíritu humano.

María Martini

maria_martini@yahoo.com

En la Red Facebook

Milei en Bahía Blanca

“¡Perfecto, como debe ser...! ”- Zulema Medina

“Se supone que tiene gente que está para resolver estas problemáticas, igual bien por el Presidente por hacerse presente”- Mildred Conterno

“Fue para la foto, justo cuando llegó el tren que llenó la gente solidaria”- Liliana Raquel Magurno

“Lo menos que podía hacer es encontrarse con los damnificados”- Graciela Diana Vedrovink

