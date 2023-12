escuchar

Argentina necesita paz

Este año la ciudadanía participó cívicamente en forma activa en las PASO, la primera vuelta y el balotaje, y decidió un cambio de gobierno. Ahora los ciudadanos damos paso a los funcionarios para que cumplan con su rol de servidores públicos, mientras volvemos todos a trabajar. Esa será nuestra tarea. Aun con duros meses por delante, entre todos tenemos la responsabilidad de poner a la Argentina de pie. No es ni será aceptable que aquellos que no fueron votados ni cumplen un rol institucional pretendan que sigamos viviendo con cortes, piquetes, huelgas y paros que afectan el transporte público, colegios y hospitales. La Argentina necesita recuperar la paz, la tranquilidad y dejar archivadas la violencia verbal y las acciones de miedo. Basta de esta metodología. Esto va dirigido especialmente a todos los que en silencio, por conveniencia, no ayudaron a cambiar el rumbo antes. No vengan ahora a gritar porque la gente ya se manifestó. La Argentina necesita mucha tranquilidad y tender una mano a los que más lo necesitan. Existen en el mundo actual otras formas de hacerlo, por encima de arrastrar bebes o chicos a la calle. Usen el diálogo y verán que no es necesario ese escenario de violencia. No pretendan seguir diciendo lo que hay que hacer, solamente exijan dentro de la ley. Y todos acompañaremos para tratar de sacar a cada uno de la pobreza.

Dejen a la Argentina en paz, y quizás logremos resultados positivos sin necesidad de debatir la pobreza en la calle.

Patricio Luis Campbell

DNI 11.650.509

La Justicia

Recuperamos la Justicia, sería el momento de demostrar su legitimidad perdida; muchos son los condenados y habrá más. Es el momento de legitimar una figura olvidada, los embargos, la recuperación económica de lo robado y sumarlo al erario público. Será justicia.

Luis Alfredo Durban

durbanconsultores@gmail.com

Déficits provinciales

Los déficits de las provincias y sus constantes pedidos de ayuda económica podrían ser en gran parte cubiertos pensando en las palabras del presidente Milei en el sentido de que el déficit fiscal lo pague la política. Sugiero que las provincias con sistema bicameral se transformen en unicameral (Córdoba lo hizo). Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 92 diputados y 46 senadores. La ciudad de Buenos Aires tiene 60 representantes y consejos en cada una de las 15 comunas (¿no podría funcionar con 30 representantes?). Catamarca tiene 41 diputados y 16 senadores, y siguen los ejemplos. Se debe tener en cuenta que todos esos cargos están acompañados de personal formado por familiares y/o favores políticos y se van acumulando en el tiempo, lo que conforma el mayor gasto. Con respecto a la Nación, todos sabemos cómo se originó la incorporación de un tercer senador. Volvamos a dos senadores. Sugiero leer el excelente editorial de la nacion del 20/8/21, “Los descomunales gastos de las legislaturas provinciales”. Creo que se debería pensar en eliminar toda ayuda a las provincias que continúen dilapidando los fondos públicos en beneficio de la política. Si lo consideran una intromisión en sus soberanías, están en su derecho federal decidir cómo quieren vivir, pero que sepan que no se las financiará –como dicen ahora– “con la nuestra”. Pensando en el futuro, se debería evaluar la conveniencia de regionalizar el país, creando comunidades de provincias como lo hizo España (52 provincias en 17 comunidades autónomas, sin perder la identidad cultural de cada una) con un solo gobierno por cada región o comunidad autónoma.

Cr. Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Potencia mundial

Entre los diferentes temas desarrollados por nuestro actual presidente, Javier Milei, he observado la reiteración de una frase asertiva de su parte: “Argentina fue la primera potencia mundial” (no dijo sus fuentes). De acuerdo con mis conocimientos y fuentes, en 2018, una serie estadística –creada por el economista británico Angus Maddison y luego mantenida, hasta la actualidad, por la Universidad de Groninga, en Países Bajos– estimó que la Argentina había sido el país más rico del mundo en el año 1896; sin embargo, la metodología utilizada fue cuestionada por muchos historiadores económicos, llevando a la publicación de una nueva serie estadística en 2020 que le quitó la corona de 1º al país sudamericano, relegándolo al sexto puesto en 1896. No me consta que haya sido la primera potencia mundial, sí que ha sido considerada entre las 10 primeras potencias del mundo en esos tiempos. Por ello estimo muy oportuno que algún asesor o allegado al Presidente le informe de esta realidad, para que no cometa el error, como lo hizo nuevamente en su discurso inaugural en las escalinatas del Congreso. Datos así, sin comprobación histórica en boca de un presidente, no nos representan correctamente. Sí adhiero a la mayoría de sus postulados y medidas a tomar (incluso lo voté).

Julio López Figueroa

DNI 7.595.884

Residencias médicas

La lectura del excelente artículo sobre las residencias médicas del doctor Borrone, y asociado al comienzo de una nueva gestión, me llama y estimula a ampliar el foco sobre la emergencia de la salud que sufre largamente la Argentina. El deterioro progresivo tanto en la población como en los prestadores (médicos, enfermeras, bioquímicos, radiológicos, empleados y un sinnúmero más) es de tal magnitud que pareciera inabarcable y casi imposible de solucionar. En algún momento habrá que comenzar a encararlo y este puede ser. Como la problemática es tan compleja, por incluir diversos intereses de un sistema totalmente fraccionado, solo pienso en un largo camino de muchos años de reflexión y acción, con un gran acuerdo de las partes, con el fin de ir armando el andamiaje de una salud universal e igualitaria. El factor tiempo es clave, pues superará a los actores actuales y sus intereses políticos y económicos y podría pensarse con libertad. Esto incluye pensar en varios aspectos: priorizar desde las necesidades de la periferia al centro; adecuar la formación de nuevos trabajadores; establecimientos pensados para cambios frecuentes y una currícula asociada desde universidades o escuelas especializadas. En lo inmediato habrá que asistir al que necesite, pero con un camino paralelo pensando en otra salud para el futuro.

Emilio Boggiano

ecboggiano@gmail.com

En la Red Facebook

Protocolo contra piquetes

“El bienestar sectorial no debe estar por encima del bienestar común. Un reclamo no tiene por qué impedir los derechos de otros, eso no es igualdad ante la ley”- Carlos Alberto Brucek

“Era hora de que se ocuparan”- Silvia Grassi

