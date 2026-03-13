Cartas de lectores: Argentina Week, Adorni, costos

Argentina Week

Una excelente oportunidad en un momento universal propicio para mostrar nuestros productos, un auditorio empresarial interesado en buscar alternativas dentro de un contexto pacífico, un plantel representativo del empresariado argentino con la experiencia suficiente como para interesar a los interesados concurrentes y... un discurso mediocre de tono doméstico donde se lavaron trapos que se deben limpiar en casa. No nos cansamos de perder posibilidades por la fragilidad oratoria de un mandatario que no puede contener su verborragia barrial sin darse cuenta de que las críticas vertidas al empresariado local serían malinterpretadas por sus oyentes, ya que estos tienen el mismo perfil que sus colegas nacionales, porque si decidieran invertir en el país, podrían ser tratados de la misma manera. ¿Quién asesora al Presidente? ¿No hay nadie con sentido común en su equipo?

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Adorni

Las declaraciones de varios kirchneristas, asombrados por el pésimo accionar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, me despejaron una duda. En los gobiernos kirchneristas, cuando viajaban tenían comitivas de 50 personas en vuelos de Aerolíneas Argentinas y en el avión presidencial mandaban los diarios a El Calafate cuando la expresidenta descansaba ahí. ¿Lo hacían por ignorantes o porque estaban acostumbrados a usar y apropiarse de los fondos públicos? Por lo visto, sabían lo que estaban haciendo. De igual manera, el funcionario libertario lo debería saber y, si para él cumplir funciones es deslomarse, debería pensar en presentar la renuncia.

Jorge Robbio Campos

Costos

Lo mencionado por Miguel Boggiano sobre el hecho de que el costo adicional del viaje de la esposa del jefe de Gabinete es cero es una falacia, ya que no respeta las leyes de la física. Para empezar, los aviones deben cargar combustible por el peso que llevan, cargando más combustible en caso de que se lleve más peso para hacer el mismo recorrido. La única forma de que este costo hubiese sido cero, como menciona el economista, es si la esposa del jefe de Gabinete y su equipaje pesan cero, lo cual es imposible. Adicionalmente, suponemos que la esposa del jefe de Gabinete consumió comida o bebidas durante el vuelo, que suman también a la cuenta que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Pueden argumentar que el costo adicional es insignificante en comparación con el dineral que se haya gastado para llevar una comitiva a Nueva York, pero jamás va a ser cero, y preocupa que una persona que no puede entender los principios básicos de la física esté asesorando al presidente de la Nación.

Luis Pedro Paolini

DNI 31.707.488

Casta

Adorni no supo explicar los gastos del viaje de su esposa. Dice el refrán: haz lo que digo, no lo que hago. ¿No venían a cambiar los abusos y combatir a la casta?

Catalina Albrecht

LE 2.333.291

Beneficios

La guerra ucraniano-rusa, la de Israel-Hamas, la de EE.UU. e Israel contra Irán, la de Pakistán con Afganistán, la de los musulmanes y cristianos en Nigeria y tantas otras que tienen menos prensa, ¿a quién beneficia? La inteligencia artificial dice que Rusia ha producido cien millones de AK-47 Kalashnikov y EE.UU. 10 millones del M-16, fusil de combate. ¿A dónde creen que van esos productos? ¿Quiénes creen que hacen lobby por venderlos? La respuesta es matemática si a eso sumamos drones, aviones y tanques el negocio es astronómico. Dime quién se beneficia y te diré quién es el culpable, aforismo jurídico antiguo.

Juan Manuel Peire

DNI 4.536.362

Casa Argentina

Un artículo reciente de Le Monde sobre la Casa Argentina en la Cité Internationale Universitaire de París ofrece una lectura politizada de una institución cuya vocación es, ante todo, académica y cultural. Creada como un espacio de encuentro entre estudiantes, investigadores y artistas, su misión ha sido favorecer el intercambio entre la Argentina y Francia. El texto sugiere que su director utilizaría la institución para “extender la red de la extrema derecha internacional”, una acusación grave que no aparece respaldada por hechos verificables. Además, se omite un elemento esencial: como muchas instituciones ligadas a Estados, la Casa Argentina reflejó históricamente las tensiones políticas del país de origen. Reducir esta realidad compleja a un relato ideológico no ayuda a comprender los hechos. La Casa Argentina merece un debate sereno y plural.

Pablo Lorenzino

Marcha por la Vida

Se acerca el 28 de marzo y, con él, la 11ª Marcha por la Vida. Sin embargo, el panorama de años anteriores nos deja un sabor amargo: una concurrencia que se diluye año tras año ante la indiferencia y un catálogo de excusas que van desde el cansancio del sábado hasta el escepticismo sobre la utilidad de marchar. Como cristianos, hemos caído en la trampa de la comodidad. Nos conformamos con “no hacer el mal” o cumplir con el precepto dominical, olvidando que la fe sin obras es una fe dormida. Es especialmente doloroso ver el silencio o la inacción de nuestras instituciones educativas; si los colegios y universidades católicas no son el motor que impulse la defensa del primer derecho humano, ¿quién lo será?

Estamos ante una oportunidad histórica. Tenemos un contexto político donde la derogación de la ley del aborto no es un sueño lejano, sino un compromiso de campaña sobre la mesa. No podemos darnos el lujo de la pereza. Que la tibieza no sea nuestra marca y que la indiferencia no nos encuentre de brazos cruzados mientras se siguen destruyendo vidas. Ser pocos no es una excusa para no ir; es el síntoma de que todavía no entendimos lo que está en juego.

Miguel de Estrada

DNI 25.430.453

