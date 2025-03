Cartas de lectores: Argentinos, Colón y Bayer, Villarruel

Argentinos

No conozco a Demian Reidel y esto me habilita para opinar sobre sus dichos sobre los argentinos sin que pueda ser acusada de nada. Estoy absolutamente de acuerdo en que esta sociedad que formamos los argentinos (me incluyo) es una sociedad fallida. Indefectiblemente logramos que cualquier proyecto superador zozobre. Llevo años preguntándome por qué si individualmente somos exitosos, colectivamente somos un fracaso. A partir de que esto se haya expresado en voz alta y llegado a todos los oídos, ¿intentamos ser mejores cada uno con el otro? Sería un principio. Mientras tanto, hagámonos cargo de las situaciones que nuestras actitudes generan.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Colón y Bayer

En abril de 2013 la entonces presidenta Cristina Fernández ordenó retirar la estatua de Colón de su emplazamiento frente a la Casa Rosada, como parte de la sesgada historia a la que adhiere el kirchnerismo. En marzo de 2025 la Dirección Nacional de Vialidad, que depende del gobierno del presidente Javier Milei, decidió desmantelar el monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz por razones ideológicas. Dos partidos con cosmovisiones opuestas terminan actuando con la misma insensatez al coincidir en las malas formas. Retrocedimos en 2013 y ahora, también. Para convivir con respeto urge mejorar nuestra educación cívica, y los funcionarios que nos representan deben dar el ejemplo. Tanto Cristina Fernández como Javier Milei han dado muestras y las siguen dando de cuán lejos están de pacificar y aportar a una respetuosa convivencia. Lo curioso es que el actual presidente podría elegir diferenciarse del manual kirchnerista de malos modales y, sin embargo, prefiere seguirlo. Una pena.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Villarruel

Somos muchos, tal vez demasiados, los que sentimos que la mejor persona que nos representa es nuestra vicepresidenta, Victoria Villarruel. Entre tanto payaso y patotero en la política, ella es un ejemplo de educación, civilización, clase y verdaderos valores. Es una pena que sea ninguneada por su compañero de fórmula, cuyos logros quedan opacados por su falta de astucia. Democracia es el arte de generar consenso con el que disiente.

Señor Milei, nadie duda de sus logros, pero podría llegar más lejos y más rápido sin sus anteojeras, que lo único que le generan es ver enemigos donde no los hay.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

El voto en Santa Fe

En Santa Fe tenemos un problema serio: se fijó el calendario electoral para que las PASO y los constituyentes se voten el 13 de abril. Pero el 12 de abril empieza Pesaj (la Pascua judía) y por lo tanto ningún judío podría ir a votar. Comenté esto a numerosas autoridades y referentes, pero, con la sola excepción del diputado Carlos del Frade, ni uno solo me contestó. El intendente de Rosario me respondió haciendo una valoración de la cantidad de votos que podrían verse afectados, sin entender que, así sea uno solo, cuando está mal... está mal. Se vota por constituyentes para reformar la carta magna de la provincia. No sería correcto comenzar con una discriminación. Lamentablemente, aunque se trate de un error no intencional de un funcionario de rango inferior, la elección de la fecha implica una discriminación, toda vez que sí fue tenida en cuenta la Pascua católica para fijar las elecciones

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756

Callarse

Recuerdo que el rey de España, en una reunión de la Cumbre Iberoamericana de 2007, en Chile, le preguntó al dictador venezolano Hugo Chávez, que no paraba de interrumpir a los oradores: “¿Por qué no te callas?”. Escuchando a la doblemente condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner opinar permanentemente sobre la realidad argentina, tildando de chorros e inútiles a los demás, le diría lo mismo: ¿por qué no te callas? Lamentablemente, la culpa es de la Justicia, por la eterna demora en dictar su condena en firme; del PJ, por haberla elegido irónicamente como presidenta del partido; y, en cierta medida, también de los medios –aunque entiendo que su función es la de informar sobre todo lo que sucede en la actualidad política–, por darles tanta cabida y trascendencia a las declaraciones de este personaje nefasto en la historia argentina.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Infierno

La prensa rosarina da cuenta: “El infierno asoma: empezó la obra de la nueva cárcel de Piñero (provincia de Santa Fe) para presos de alto perfil” (sic). El infierno es un lugar, conforme la doctrina cristiana, donde los condenados sufren castigo eterno. Me pregunto a quién se le habrá ocurrido calificar una cárcel como infierno, en clara contradicción con la Constitución argentina, que, en su artículo 101, manda: “Las cárceles solo deben servir para seguridad y no para castigo de los reos” (sic).

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Parques Nacionales

Ante la desregulación y la consecuente facilitación del ingreso turístico a Parques Nacionales, dispuesta por el Gobierno, está claro que ha de ser necesaria la adopción de medidas que mejoren el control de acciones que desnaturalicen el sentido de dichos parques, como asimismo una estricta vigilancia de posibles focos de incendio, reforzando también los medios para combatirlos.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Ganas

Me senté en la mesa cercana a la cocina de un bar de pastas de Recoleta. No podía dejar de ver a Gastón, el chef. Baila entre hornallas, hace malabares con los coladores y las cucharas, gira, pela, carga, mezcla, decora, entrega. Dos ayudantes lo secundan. En un día fuerte cocina para 300 personas. Todos platos distintos. Lo miro y pienso qué pasaría en este país si todos tuvieran las ganas y la energía de Gastón.

Sebastián de Amorrortu

DNI 17.726.931

