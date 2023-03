Cartas de lectores: Atropellos, Cracolandia, sistema financiero

escuchar

Atropellos

Resultan inadmisibles los constantes atropellos a las propiedades, p煤blicas y/o privadas.

Ricardo A. Titto

Cracolandia

Hace un par de semanas, una obra en construcci贸n y un sem谩foro hicieron que me detuviera en la avenida Garay, entre Salta y Santiago del Estero. Eran las 18 y en la puerta de un hotel una travesti vend铆a dosis de paco a la vista de todos; en el lapso que estuve detenido ah铆 (no fueron m谩s de dos minutos), cont茅 unos veinte consumidores que se acercaron a comprar su dosis. Una mujer mayor (muy mayor) no solo compr贸 su dosis, sino que se sent贸 en un cantero y se dispuso a consumir ah铆 mismo. Tal vez era yo el 煤nico sorprendido, ya que en la esquina tres agentes de la polic铆a estaban muy atentos a sus celulares y no a esta barbaridad. Un par de d铆as despu茅s una bala perdida hiri贸 a un ni帽o ajeno a la disputa entre dos hombres (uno, peruano, y otro, dominicano). Este hecho s铆 hizo que se reforzara la seguridad en la zona. Creo que la crisis deja sus marcas, pero鈥 驴estamos esperando m谩s hechos similares o tal vez alguien ya pens贸 en transformar al barrio de Constituci贸n en nuestra Cracolandia, el famoso barrio de adictos de San Pablo donde se vende y consume droga (especialmente el crack) y no nos enteramos?

Sebasti谩n Alonso

Sistema financiero

El presidente Alberto Fern谩ndez, en la Cumbre Iberoamericana que se llev贸 a cabo en Rep煤blica Dominicana, dijo que al sistema financiero actual no debemos socorrerlo m谩s y que hay que cambiarlo dr谩sticamente. Como si se tratara de un gran estadista, y con la experiencia que tiene en gobernar, dio lecciones de econom铆a a las naciones del mundo. Me parece que se equivoc贸 de auditorio, tendr铆a que haber pronunciado su discurso en un teatro, en una funci贸n de stand up, donde hubiera cosechado carcajadas y aplausos y se hubiera retirado con una ovaci贸n.

Hern谩n Ren茅 L贸pez

Triste met谩fora

D铆as atr谩s me lleg贸 por WhatsApp una met谩fora muy triste aplicable a la situaci贸n social del pa铆s. Est谩 escrita en ingl茅s y en su final se atribuye a un proverbio turco: 鈥... El bosque se estaba achicando, pero los 谩rboles segu铆an votando al hacha porque esta era inteligente y convenc铆a a los 谩rboles de que, como ten铆a el mango de madera, era uno de ellos鈥. Nada m谩s parecido a la perversidad del populismo corrupto enga帽ando a nuestro ingenuo pueblo, que aprueba su delictiva forma de gobernar.

Ricardo Olaviaga

Aislamiento

Respecto de los dichos de Gabriela Cerruti sobre los v铆nculos de la Argentina con el resto del mundo, si estos est谩n representados por abrazos sonrientes del Presidente con l铆deres como Evo Morales, Vladimir Putin o Miguel D铆az-Canel, yo, por mi parte, preferir铆a estar aislado.

Carlos A. Altgelt

Palacio de Urquiza

El fin de semana pasado estuve en Entre R铆os visitando el Palacio de Urquiza. Grata fue mi sorpresa cuando vi m谩s de 50 autos en el estacionamiento. Unas 200 personas hab铆amos coincidido en visitar el palacio. Al entrar me dijeron que la entrada era libre y gratuita. 驴C贸mo mantendr谩n este sitio?, pens茅. Al segundo me di cuenta. Paredes totalmente descascaradas, solo la mitad de la vajilla a la vista, desaparecidos los maniqu铆es de las hijas tocando el piano en el sal贸n de los espejos, los carruajes detr谩s de un vidrio imposible de ver. Y para colmo, carteles haciendo referencia a los desaparecidos que nada ten铆an que ver en semejante palacio.

Una pena, de nuevo la pol铆tica les hab铆a ganado a la cultura y a nuestra historia.

Juan Jos茅 Garat

Sue帽os

El presidente Fern谩ndez, en uno de sus 煤ltimos discursos, expres贸: 鈥淣o me dejen so帽ando, sue帽en conmigo鈥 (sic). Con el mayor de los respetos, sus palabras me trajeron a la memoria parte de la obra La vida es sue帽o, de Calder贸n de la Barca, cuando dice: 鈥淪ue帽a el rey que es rey, y vive con este enga帽o mandando, disponiendo y gobernando鈥.

Roberto A. Meneghini

Censura disfrazada

Ahora los 鈥渓ectores sensibles鈥 la emprenden contra la escritora inglesa Agatha Christie, reescribiendo sus obras. He estado pensando el tema y se me ha ocurrido una soluci贸n: personas amantes de la literatura que lleven en su memoria los textos censurados. Para identificarse sin exponer su identidad, cada uno podr铆a utilizar como apodo el nombre de la obra que preserva. Y a efectos de difundir el texto, podr铆an reunirse en lugares discretos 鈥搕ales como zonas boscosas鈥 todos quienes estuvieran interesados en escucharlos.

Bueno... ahora que lo pienso, esta idea no difiere mucho de lo que setenta a帽os atr谩s presagi贸 el gran Ray Bradbury en su memorable Fahrenheit 451.

隆A lo que hemos llegado!

Guillermo Fern谩ndez Boan

Julieta Lanteri

Mariano F. Grondona afirm贸, en su carta del 23 del actual, que Julieta Lanteri de Renshaw 鈥渇ue la demandada en un c茅lebre caso de la Corte Suprema de 1922, que por mayor铆a consider贸 por primera vez v谩lidos los controles de alquileres (que beneficiaban a Julieta)鈥. En realidad, Julieta Lanteri de Renshaw fue perjudicada por ese fallo, dada su condici贸n de locadora. En la causa referida caratulada 鈥淎gust铆n Ercolano contra Julieta Lanteri Renshaw sobre consignaci贸n鈥, J. Lanteri de Renshaw impugn贸 el art铆culo 1潞 de la ley 11.157 por inconstitucional, lo que fue rechazado por la mayor铆a de la Corte Suprema. Dicha norma prohib铆a cobrar, durante dos a帽os, contados desde su promulgaci贸n, por la locaci贸n de casas, piezas y departamentos destinados a habitaci贸n, comercio o industria un precio mayor que el que se pagaba por los inmuebles referidos el 1潞 de enero de 1920.

Gregorio Jorge Larrocca

En la Red Facebook

Polic铆as reanimaron a un beb茅 reci茅n nacido que no ten铆a signos vitales

鈥淔elicitaciones al personal policial que logr贸 con 茅xito salvarle la vida鈥- Mabel Ayala

鈥溌racias, 谩ngeles humanos! Es tan importante saber RCP, salva vidas鈥- Ariadna Oje

鈥淨u茅 importante es la capacitaci贸n鈥- Virginia Ver贸nica Guzm谩n

