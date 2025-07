Cartas de lectores: Autopistas y progreso, en El Salvador de Bukele, Milei más Macri

Carta de la semana

Autopistas y progreso

El ingeniero argentino José Veniard, cuando era funcionario del Banco Mundial, siguiendo sus ideas, convenció al gobierno chino en 1985 de construir 25.000 km de autopistas, a pesar de que solo había 22 km de autopistas y 100.000 autos en China. El presidente chino le decía a Veniard: “Si no tenemos autos, ¿quién va usar las autopistas?”. A lo que le contestó Veniard: “El auto se fabrica en minutos, pero las autopistas demoran décadas”. Así, con la dirección de Veniard y con esa longitud de autopistas terminadas, China se constituyó en el segundo país, después de EE.UU., que tiene 70.000 km, siendo estas obras el principal artífice del formidable crecimiento chino de estos años. Nosotros podremos hacer lo mismo y construir 13.400 km de autopistas solo utilizando centavos de dólar por litro de combustible consumido en el país durante 30 años. Dicho monto también incluye el costo de mantenimiento de esta red. El proyecto de ley redactado y los planos completos se encuentran en la Biblioteca del Congreso realizados por el Dr. Guillermo Laura, fallecido hace dos años. Nuestro país ya ha logrado eliminar su déficit y ordenarse, llegó el momento de comenzar a crecer. Esta es una útil herramienta y sin que el Estado ponga dinero. Es mi ferviente deseo que esta propuesta llegue al presidente Milei.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

En El Salvador de Bukele

En 2001, visité Cuba por asuntos veterinarios y para ver cuánto había de verdad de su famosa medicina humana y veterinaria comunista. Volví decepcionado por la pobreza generalizada que observé, además del silencio obligado de la población por miedo a su gobierno socialista. En junio pasado fui a El Salvador a ver “el país de Bukele”, y me encontré con todo lo contrario. Hablé con choferes, con guías turísticos, con mozos de restaurantes, con gente en la calle. Visité veterinarias muy humildes en zonas muy pobres todavía, pero también otras muy bien puestas. Caminé por toda la capital y allí reina la seguridad. La seguridad en la calle es absoluta. Ya no tienen miedo de salir a la calle de noche y me dijeron “camine tranquilo y por más que vea gente tatuada no te van a molestar”. El Salvador –que era un país vedado al turismo por su violencia– se ha transformado. La seguridad juega un rol principal para que el turismo llegue masivamente al país. Y para atender los crecientes flujos de turistas se está mejorando la infraestructura hotelera, de transporte y de salud. Y con ello, lograr más bienestar para su gente. Todo el mundo tiene trabajo y sus sueldos promedio todavía son bajos, pero el triple de lo que fue al principio de la gestión de Bukele. Sobre todo, hay mucha labor en la construcción y en las carreteras.

Los salvadoreños están convencidos de que, con mayores oportunidades, los jóvenes que se fueron volverán a su país con un futuro mejor.

Sergio de la Torre

DNI 12.162 330

Milei más Macri

¿Será posible qué en un tiempo razonable surja una argentina o un argentino que dirija este país con la valentía de Javier Milei y el don de gente de Mauricio Macri?

Milei tiene decisión y firmeza para hacer frente a los miedos, inquietudes y dudas. Macri, la habilidad para solucionar y conectar con otros, de manera efectiva y agradable.

Eduardo Cánovas

info@canovasdesign.com

El país necesita el Garrahan

El Hospital Garrahan se inauguró en agosto de 1987. Se constituyó en modelo de salud pública de excelencia en la Argentina y Sudamérica. Profesionales provenientes de hospitales pediátricos y generales públicos y privados fueron sus fundadores. Las bases filosóficas del hospital fueron: trabajar en equipos multidisciplinarios, internación con cuidados progresivos, coordinación centrada en los pediatras y jornada laboral prolongada con salarios dignos. Hubo participación activa de múltiples profesionales no médicos, administrativos, técnicos y operarios. El hospital creció y se adaptó a las necesidades poblacionales sin distinguir condición social o residencia. Se atendieron demanda espontánea en consultorios y emergencias y se desarrollaron equipos muy especializados para tratar enfermedades complejas y graves. El hospital fue pilar en la capacitación a través de residencias, becas y pasantías de miles de profesionales de la salud que se integraron a la red sanitaria nacional. Se fortaleció el trabajo conjunto con hospitales públicos y médicos de todo el país mediante visitas presenciales y consultas virtuales. Este enorme trabajo colectivo con condiciones laborales dignas posibilitó convertir al Garrahan en uno de los hospitales pediátricos más importantes de Sudamérica. Ha atravesado algunos momentos de limitaciones presupuestarias difíciles, pero superadas con diálogo y el respeto mutuo entre autoridades y trabajadores. Hoy, la situación es distinta. El conflicto actual no se limita a la crisis económica y una pérdida salarial que supera el 40%. Se agregan el maltrato, la indiferencia y falta de diálogo de las autoridades que está generando la pérdida de lo más valioso, que es el recurso humano. Se suma que las residencias nacionales, históricamente el corazón de la formación profesional, están en peligro de desaparecer bajo nuevas disposiciones que precarizan brutalmente esta actividad. No hay tiempo que perder. Hoy es necesaria la solidaridad de la sociedad, que debe manifestarse con firmeza. Es imprescindible para garantizar la salud de los niños que los gobernantes den una respuesta inmediata. Argentina necesita al Garrahan.

Marta Aguilera, Néstor Albizuri, Elena Andion, Maribe Araujo, Marcela Bailez y siguen 140 firmas del Grupo Fundacional de Profesionales del Hospital Garrahan Jubilados

ahaimov@intramed.net

Apuestas deportivas

Veo con profunda preocupación el avance descontrolado de la publicidad de apuestas deportivas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es innegable que esta proliferación, lejos de ser inocua, es una bomba de tiempo que ya está explotando silenciosamente en el seno de nuestras familias y, muy especialmente, entre nuestros jóvenes. Los argumentos para su prohibición son tan obvios como contundentes. La constante exposición a mensajes que vinculan el deporte con la posibilidad de “ganar fácil” es un caldo de cultivo para la ludopatía. Seamos claros: esta publicidad favorece y promueve de forma oculta la adicción al juego, disfrazando un grave problema de salud pública bajo el manto del entretenimiento. El pretexto de que la publicidad de apuestas deportivas está dirigida solo a mayores de 18 años es una falacia insostenible. La realidad nos golpea a diario con el crecimiento exponencial de las apuestas online entre menores de edad, quienes, expuestos a esta publicidad en sus celulares, televisores, plataformas de streaming, radios, e incluso en la ropa de sus equipos deportivos favoritos, son el blanco más vulnerable de esta industria. La presencia de logotipos de casas de apuestas en camisetas de fútbol o en vallas publicitarias en eventos deportivos normaliza y legitima una actividad que, para muchos, se convierte en una trampa. Es urgente que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, asuma su responsabilidad y actúe con la contundencia que la situación amerita. Se necesita una prohibición por ley de la publicidad de apuestas deportivas en todos y cada uno de los ámbitos: desde la web y las aplicaciones móviles hasta la televisión, el streaming, la radio, la vestimenta deportiva, la cartelería y las pantallas públicas. Y tan importante como la ley es un control efectivo que garantice su cumplimiento, impidiendo cualquier resquicio por el que esta publicidad pueda seguir infiltrándose.

No podemos seguir permitiendo que la ambición económica de unos pocos ponga en jaque la salud mental y el futuro de nuestra juventud. Proteger a nuestros niños y adolescentes de los peligros de la ludopatía es una obligación moral y social que no admite demoras. Es hora de actuar.

Gabriel Katz

DNI 13.416.852

Carpinchos en Nordelta

Nadie duda de que Nordelta, la ciudad pueblo creada por Eduardo Costantini y Julián Astolfoni, dos empresarios visionarios, es un modelo de ciudad satélite similar a las que existen en EE.UU. y Europa. Un sitio soñado para quienes buscan un estilo de vida más seguro y con todo lo necesario para hacerlo su lugar en el mundo. No extraña que en poco más de dos décadas vivan allí 50.000 familias en sus 28 barrios con frondosa arboleda, paisajes cuidados y vista a los lagos. Pero un crecimiento tan vertiginoso trajo también sus inconvenientes: accesos complicados en las horas pico, dificultades de estacionamiento y tráfico colapsado. El más reciente es una plaga de carpinchos que invadieron el lugar y se reproducen como conejos. Este mamífero es un roedor del tamaño de un pequeño cerdo, que vive en zonas lacustres, y cuyos ejemplares adultos pueden pesar más de sesenta kilos. Esta semana fuimos a controlar una casa que tiene mi esposa como renta, y nos encontramos con la sorpresa de una familia de carpinchos instalados en el parque. Cuando pedimos a la intendencia que los retirara, nos dijeron que aumentan las quejas de los vecinos, y las autoridades de Nordelta temen que la plaga de la fauna provoque el éxodo de los ciudadanos. Una buena noticia es que en estos días las autoridades de Nordelta se reunieron con Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, y con Fernando Brom, secretario de Medio Ambiente, quienes anunciaron que van a impulsar el traslado de estos animales a una reserva en el Delta, donde podrán vivir en un ambiente seguro y sin causar perjuicios al vecindario.

Luis E. Luchia-Puig

luis.luchiapuig@gmail.com