Cartas de lectores: Bajemos el gasto, antidemocráticos, vivir con EM

Bajemos el gasto

Para evitar la inflación el Estado solo debería gastar menos que lo que efectivamente recauda. En las últimas décadas, salvo períodos excepcionales, la fórmula constante ha sido la de aumentar la recaudación a través de los impuestos. Con esta repetitiva aunque diabólica solución, hemos alcanzado una pobreza récord y la inversión ha caído a niveles mínimos. Candidatos, si ganan, ¿qué tal si prueban con disminuir, achicar u optimizar el gasto del Estado, que desde hace años, además de ser exorbitante, es absolutamente ineficiente? Millones de argentinos pobres se lo agradecerán.

Jorge Arosa

jdagiorgio@hotmail.com

Antidemocráticos

Nada podrá hacerse en la Argentina si no se toman medidas de fondo, como la intervención de los sindicatos y la eliminación de la intermediación en el manejo de los planes sociales. Se me dirá que lo que expongo es antidemocrático. Yo creo que es defensa propia, porque los líderes y “referentes” han dado sobradas pruebas de estar muy lejos de los intereses de los trabajadores y evidencian actitudes mafiosas, sin la menor consecuencia. Antidemocrático es soportar pasivamente estar en manos de un puñado de inescrupulosos que, por rosca política o “listas únicas”, tienen en sus manos la vida de la gente de bien desde hace décadas.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Vivir con EM

Tengo 56 años y una enfermedad autoinmune llamada esclerosis múltiple (EM). Mis primeros síntomas aparecieron a los 19-20 años y, como eran muy esporádicos, cuando me hacían algún estudio siempre salía todo normal, hasta que unos meses antes de cumplir 30, tras una resonancia magnética, me la diagnosticaron. Siempre fui muy aventurera, me encanta viajar, bailar, cantar, y también muy deportista: buceaba, nadaba, andaba en bicicleta, dibujaba, hacía arquería. Muchas de estas actividades las sigo haciendo, adaptándolas a mi realidad actual. Por eso les pido que no bajen los brazos. Tengan la discapacidad que tengan, nunca se dejen estar, traten de superarse, de buscar apoyo. El jueves pasado tuve un día negro, o sea, me lloré todo, ¡lo que es lógico también! Y luego me detuve a pensar que mi testimonio puede ayudar a otros. No somos la enfermedad, por ahora solo la tenemos. Gracias a esta enfermedad, gracias entre comillas, aprendí a valorar mucho más ciertas cosas básicas como caminar, bailar, lavarme las manos sin ningún tipo de ayuda y, aunque parezca raro, lavar los platos, servir la mesa.

Les dejo estas palabras para que vean que la vida también puede disfrutarse de una manera distinta, siempre con una mirada optimista hacia el futuro.

Natalia Tavella

nataliatavella208@gmail.com

Riquelme y Boca

El único motivo para que Boca juegue tan mal es queriendo. Riquelme fue jugador, conoce lo que es el vestuario y debe saber bien que si los jugadores no le ponen pilas muchas veces es contra el técnico o... contra la dirigencia. En este caso, Riquelme y sus consejeros (¿se les paga o lo hacen por amor al club?). Echaron a Russo. Pasaron Battaglia, Ibarra y ahora Almirón y cada vez se juega peor, y lo “más peor” es la falta de compromiso, de garra, de muchos de los jugadores. Y Riquelme se equivocó no solo al elegir los técnicos, sino al comprar. Trajo muchos jugadores que o les pesan la camiseta, la Bombonera, el entorno o son buenos para clubes de menor categoría. Se podría armar un equipo entero con ellos. La permanente suma de lesionados ¿no tendrá que ver con la preparación física? Además se prestó a troche y moche a jugadores que venían asomando. No se los dejó crecer en Boca. Aquí hay un extraño favoritismo con Tigre, al que le cedemos buenos jugadores. En especial el caso Retegui, cuyo préstamo venció en diciembre de 2022. No se lo reclamó y se extendió hasta junio de 2023. Estamos en julio y sigue jugando en Tigre. Un día nos enteraremos de que Tigre lo vendió en muchos millones, que los vale, y Boca, como en los casos de Pavón, Almendra, Izquierdoz, Rossi y otros, no verá un solo dólar. Gran gestor de negocios don JR10. Dirá que eran rebeldes, irrespetuosos. Pregunto: ¿quién se plantaba frente al palco de Macri haciendo el Topo Gigio? ¿Eso no era falta de respeto? Dice que no hay dinero para comprar buenos jugadores y asoman como futuras compras nombres poco conocidos. Si no hay dinero, no se hace una ególatra autodespedida.

Veo a Boca desde antes que naciera JR10. Pero algo como esta etapa nunca lo vi.

Tomas Iramain

iramaint@gmail.com

Parque 3 de Febrero

El famoso paisajista Carlos Thays fue uno de los artistas que embellecieron el Parque 3 de Febrero. Falleció en 1934, en Buenos Aires. Hace algunos días salió de su tumba, quiso volver a ver aquel maravilloso parque, fruto de su obra. Pero… horrorizado volvió a esconderse bajo tierra. Es que ahora en muchas partes ese jardín de Palermo es puro barro, donde hay tramos que se transformaron en lagunas en las que los árboles flotan. ¿Cuál es la causa? Los regadores descontrolados que riegan a cada rato –independientemente de la humedad del suelo–; sin saber, pobrecitos, que no solo están arruinando esa herencia única que recibieron los porteños, sino desperdiciando una joya escasa y tan necesaria para la vida: el agua. ¡Es algo tan sencillo de solucionar! Solo hay que regular el sistema de riego automático. ¡Solucionen este problema, por favor!

Laura Gubbay

DNI 11.632.563

Asistencia en el subte

Deseo agradecer al personal de primeros auxilios del subte A estación Plaza Miserere, quienes le dieron asistencia a mi hija en el mismo andén, al padecer un imprevisto malestar que le impedía continuar por sus propios medios. El personal desplegó un eficiente protocolo, acompañándola en todo momento hasta la llegada de la ambulancia. Párrafo aparte para el supervisor de boletería, quien tuvo la amabilidad de comprarle inmediatamente una barrita de cereal.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

En la Red Facebook

Aumentan los combustibles un 4,5% en todo el país

“¡Gobierno nacional y popular!”- Patricia Rodríguez

“Segundo aumento en menos de un mes... pero nadie se queja ni tira piedras porque es un aumento con amor, solidaridad, unión, patria grande y todas esas estupideces que dicen los peronistas”- Imanol García Juárez

“Y esto empujará el aumento de todo lo demás”- Christian Lock

