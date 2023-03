Cartas de lectores: Bajeza, injustificado ataque, dos repúblicas

escuchar

Nunca había visto una cosa así. El titular de uno de los poderes del Estado, en el acto de apertura de las sesiones de otro de los poderes (el Legislativo) apostrofando a dos de los señores ministros del tercer poder (el Judicial). Dejando de lado los disparates, relatos, falsedades, irracionalidad y otras yerbas de su llamémosle alocución, el ataque a los ministros de la Corte fue un acto de una bajeza y cobardía indignantes. Aprovechó que los jueces supremos no podían defenderse. Y tuvieron la hidalguía de no pararse e irse. Los argentinos no debemos olvidar jamás esta vileza.

Mario Luis Pergolani

Injustificable ataque

Honor y solidaridad con los señores jueces de la Corte Suprema, que cumpliendo un servicio a la república, debieron soportar un injustificable y cobarde ataque por parte de quien tiene el deber de cuidar y respetar sus instituciones.

Juan José Ávila

Dos repúblicas

El 1º de marzo me enteré de que nuestro país está integrado por dos repúblicas: la República Argentina y la República de Olivos. En la primera, la Argentina, viven millones de personas con un índice de pobreza de casi un 50%, maestros con escasos sueldos, jubilados con retribuciones miserables e inflación de más del 100%. En la segunda, la República de Olivos, vive un señor que según sus discursos los maestros ganan muy bien (solo les preocupa el impuesto a las ganancias), no existe la pobreza, la industria está en su apogeo, en pleno desarrollo, y el mundo nos mira con envidia por ser uno de los primeros países del planeta. Mi propuesta es que abran las puertas de la República de Olivos, para que puedan ingresar los habitantes de la República Argentina, sin necesidad de visa para cruzar esa frontera que nos divide.

Marcos Ruiz Sáenz

Energía

“La Argentina es la energía que el mundo está necesitando”.

Me hizo llorar... ¿de risa?

Carlota Ezcurra de Del Campo

Críticas a la ciudad

El presidente Fernández acusó a la ciudad de Buenos Aires de ser opulenta y la responsabilizó por las carencias económicas de otras regiones del país. No estoy de acuerdo. Si algo caracteriza a la ciudad y a sus ciudadanos no es la opulencia sino su generosidad. Buenos Aires es una ciudad pujante, de gran trabajo y producción, que contribuye en gran medida a los fondos que luego se coparticipan recibiendo a cambio el menor aporte por habitante del país. La ciudad acoge a diario millones de trabajadores, visitantes y turistas que usan y disfrutan de su infraestructura que mantenemos los ciudadanos con nuestros impuestos. También se hace cargo de mucha gente pobre con ayuda habitacional y de salud, pensiones y además el aporte solidario de grupos que se organizan para alimentar y acompañar a las personas en situación de calle. La ciudad atrae a la inmigración de nuestro interior y de otros países por la calidad de sus servicios –que no retacea– en educación, salud, transporte y entretenimiento.

La ciudad de Buenos Aires no merece ser objeto de tanta crítica y resentimiento. Por el contrario, las autoridades deben encontrar la forma de que otras ciudades y provincias crezcan como esta.

María Teresa Reynal

“Trapitos”

Rodríguez Larreta dice que pretende gobernar la Argentina y no puede resolver una cuestión tan elemental como el tema de los “trapitos” en la cancha de River.

Raúl F. Gómez Álzaga

Medicamento

Vivo en General Madariaga, soy mamá de José Díaz Farías. José tiene 6 años y padece una enfermedad genética llamada hipofosfatasia, que no tiene cura. Solo existen tratamientos para una mejor calidad de vida, y estos exigen una medicación de uso compasivo llamada Strensiq, que es importada y muy costosa. La obra social Osprera Rural venía entregando la droga con alguna demora, pero en octubre de 2022 dejó de hacerlo. Nosotros luego de innumerables y angustiantes idas y venidas, acudimos a la Justicia, que en diciembre dictó sentencia ordenando a Osprera que nos entregue de inmediato la medicación. Pero es el día de hoy y no hemos recibido nada.

Para José es indispensable recibir su inyección tres veces por semana, ya que interrumpir su tratamiento afecta gravemente su vida. Ojalá que dando a conocer nuestra situación alguien nos pueda ayudar.

Patricia Soledad Farías

Juez con mayúscula

Hace unos días falleció silenciosamente, como había transitado toda su vida y su carrera judicial, el doctor Diego Perés. Un juez con mayúscula. Fue empleado y secretario de un Juzgado de Instrucción, secretario de la Cámara del Crimen, juez de Instrucción, juez de un Tribunal Oral y juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal. En todos esos cargos aportó su talento, honestidad, independencia y valentía. En épocas difíciles puso en su lugar sin trepidar a estamentos del poder de facto y visitó con asiduidad cárceles para controlar el trato que recibían los detenidos en ellas. Defendió a ultranza el criterio de que los jueces hablan exclusivamente por sus sentencias. Por todo esto y por la calidad humana que emanaba de su persona era respetado y querido en el ámbito tribunalicio, en el que, ya jubilado, dejó un recuerdo imborrable. En épocas como las que vivimos deberíamos tener muchos jueces como Diego –así se lo llamaba, por su nombre de pila– para afianzar a nuestra maltratada justicia.

Guillermo Ledesma

