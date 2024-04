Cartas de lectores: Base china, incompatibilidad, gratuidad de la UBA

Escuchar

Base china

¿No se debería llevar el problema de la base china al Congreso? ¿No debería llevarse a votación en ambas cámaras la necesidad de ingresar a esa base para saber qué actividad se desarrolla allí? ¿Hubiese sido posible una base similar de los Estados Unidos?

Con los K y con Cristina, todo es posible y ya nada puede sorprendernos.

Edgardo Hilaire Chaneton

Proteger la Antártida

La creciente ola de turismo en la Antártida genera preocupación por su impacto negativo en un entorno natural vulnerable. Muchos especialistas ya advierten que nuestro país debería regular y controlar el turismo antártico para que este sea responsable y sostenible, minimizando impactos indeseables en un ambiente frágil, que es necesario proteger seriamente.

Patricio Oschlies

Incompatibilidad

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires declaró que “no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei”, y además invitó a pelear sobre un ring al vocero presidencial. Lo que no parece compatible es dirigir una casa de altos estudios y ser militante político. El Gobierno está legislando contra el adoctrinamiento de estudiantes y decidió con muy buen criterio el cierre del nefasto canal Paka-Paka.

Se debería hacer renunciar a este funcionario, que elija entre seguir militando en la izquierda estatista radical o ser docente universitario. Peor aún, practica boxeo desde hace 30 años y desafió a pelear a un hombre sin ninguna formación en combate. Si la Argentina va a cambiar realmente, no puede tolerar personajes como Emiliano Yacobitti. No es un buen ejemplo para la juventud.

Matías Despo

Gratuidad de la UBA

Respecto de la carta de la Sra. Ballester Molina sobre la gratuidad en la UBA, quisiera aclarar dos conceptos. La UBA no es gratuita, en todo caso será no arancelada, ya que la pagamos entre todos con los impuestos, con el agravante de que muchos de los alumnos son extranjeros que vienen a estudiar sin pagar. El segundo concepto, casi un mito que hay que desterrar y terminar de clarificar, es que las carreras de posgrado son pagas, allí la UBA no aplica la gratuidad.

Raúl Valdez

Vacantes en la Corte

Sobre las candidaturas propuestas por el gobierno nacional para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decisivo tener presente que quienes sean los postulantes deben reunir dos requisitos imprescindibles; por un lado, deben ser prestigiosos juristas reconocidos por todos los colegas, con ejercicio profesional y sólidos conocimientos y, por el otro, contar con un respaldo ético y moral que los convierta en hombres y/o mujeres incuestionables, cosa que no se verifica en este momento.

Finalmente, que las mujeres también sean consideradas para ocupar dichos lugares, en orden a que existen miles de colegas tan buenas como cualquier varón.

Patricia Trotta

Candidata a presidenta Cpacf

Sin vendas en los ojos

El Presidente convocó a una reconciliación con las Fuerzas Armadas. No es necesario con la inmensa masa silenciosa de la sociedad que las respeta. Con los pocos ideologizados y ruidosos no hay reconciliación posible. A lo largo de las cuatro décadas de democracia, y especialmente durante los últimos 20 años, nuestras Fuerzas Armadas han sido desprestigiadas y humilladas por rémoras ávidas de venganza de las organizaciones armadas derrotadas en los 70 y por un relato falso creado desde el poder, propalado como dogma de fe a través de los políticos, la educación y parte de la prensa, y validado por una Justicia vergonzante. Cuando la sociedad se saque la venda de los ojos, haga a un lado el forzado formateo mental impuesto y recapacite sobre qué sería de nuestro país, de sus propias vidas y de sus familias si esos “jóvenes idealistas”, a los que muchos veneran como héroes, hubieran triunfado, tal vez se animen a repudiar también esa violencia sin sentido desatada desde las sombras en plena democracia. El país reclama memoria completa, verdad absoluta y Justicia recta.

Jorge Tisi Baña

Clubes de rugby

Leímos en la columna del 21 de marzo del periodista Jorge Búsico que el Buenos Aires Cricket & Rugby Club (Bacrc) es el club más antiguo de Sudamérica. Como socio honorario, expresidente e historiador del Montevideo Cricket Club de Uruguay, fundado en 1861, debo señalar que esto está muy lejos de la realidad, ya que ese club fue fundado en 1951 al fusionarse el Buenos Aires Cricket Club con el Buenos Aires Football Club (este último, fundador de la River Plate Rugby Championship, hoy UAR), provocando el nacimiento de un nuevo club, con nuevo nombre, más socios y más deportes. Nos resulta muy llamativo que quieran sumarle a este nuevo club los años del BACC. Lamentablemente el incendio, intencional o no, en los bosques de Palermo se llevó mucha información del BACC, no sabemos si había acta de fundación (los británicos no solían hacerla), pero sí habría muchas actas de comisiones directivas, de asambleas y documentación con las que se podría haber llegado a una fecha.

Hay lugares donde se sigue diciendo y escribiendo que el Bacrc “fue fundado con anterioridad a 1864″ y esto bien sabemos que no es una fecha y mucho menos una referencia seria. Nuestro club hizo un estudio que le llevó más de cinco años y los resultados son estos: 1) somos el club social y deportivo más antiguo de Latinoamérica (Canadá y EE.UU. están estudiándose); 2) somos el octavo club de rugby más antiguo del mundo, con existencia ininterrumpida, fuera de las Islas Británicas y sin Gales, reconocidos por el hoy World Rugby Museum (antes Twickenham Museum). Los clubes galeses no lograron demostrar con documentos que fueron fundados cuando ellos dicen. Tenemos presencia en el Hall of Fame de la World Rugby. La IRB nos distinguió en 2011 haciendo un programa con ESPN cuando cumplimos 150 años. Todo esto con documentos que así lo avalan.

Henry M. Frederick

