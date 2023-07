Cartas de lectores: Bomba en el comedor, control, Carrió

escuchar

Bomba en el comedor

En los años 70 se vivían tiempos oscuros. Eran tiempos de guerra entre grupos armados de guerrilla y paramilitares. La población era ajena a lo que ocurría a su alrededor. El viernes 2 de julio de 1976, el pelotón Sergio Puiggrós del Ejército Montonero publicó que, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal, colocaron un artefacto explosivo del tipo “vietnamita” (con explosivos y perdigones, de gran onda expansiva y enorme poder destructivo) en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. José María Salgado, un policía que integraba Montoneros, fue quien puso la bomba. La dejó y huyó, esperando el ansiado momento… Eran las 13.20; en un segundo dejaron de latir los corazones de 23 personas y hubo 101 heridos, los cuales fueron falleciendo en el transcurso de más de cuarenta años. Los perdigones impactaron en forma invisible en cada uno de los familiares y amigos de los seres queridos que perecieron en esa atroz explosión. Este atentado fue olvidado, tapado y pisoteado por todo gobierno e incluso por los militares y montoneros, especialmente por los llamados “organismos de derechos humanos”. Al comedor concurrían personal administrativo de la policía y también civiles. En 2022 salió a luz el libro Masacre en el comedor, de Ceferino Reato. Fue la primera vez que los familiares de este aberrante atentado descubrimos que no estábamos solos y nos empezamos a conocer. Rodolfo Walsh fue el jefe que ideó el criminal atentado. Una estación del subte E lleva su nombre. Los ideólogos y autores del ataque cobran subsidios. Es por eso que los familiares decimos ¡presente! Por nuestros seres queridos que no pueden hablar, que no se pueden defender y por los familiares que nunca tuvieron derechos, pero sí la obligación de callar. Invitamos a que nos acompañen hoy, a las 11, en avenida Entre Ríos y San Juan, para marchar desde la estación de subte E Rodolfo Walsh hasta calle Moreno 1417, lugar donde ocurrió el atentado. Reclamaremos: 1) que saquen el nombre de Walsh de la estación de subte E; 2) que este cobarde acto terrorista sea reconocido como un crimen de “lesa humanidad”; 3) que se coloque una placa recordatoria con los nombres de las personas fallecidas y heridas en este aberrante atentado.

Liliana Tejedo de Aráoz, María Carolina Cepeda, María Alejandra Cepeda , Victoria Matienzo, hijas y hermana de muertos por la bomba colocada en la Superintendencia Federal

Control

Y otra vez Cristina se salió con la suya. Si bien el candidato del espacio es Massa, ella retiene los principales lugares en las listas de diputados y senadores del país. De esa forma controlará cualquier medida si es elegido. Y de no serlo, que es lo más probable, condicionará al próximo gobierno.

Lamentablemente nada bueno nos espera.

Leonardo C. Giménez

Carrió

Hace unos días, la doctora Carrió manifestó que Luis Brandoni no debía ser candidato a parlamentario del Parlasur por considerar “que estaba grande”. Nadie puede negar la trayectoria de la doctora Carrió en defensa de los intereses de nuestra república. Vaya nuestro reconocimiento por ello. Pero su impecable desempeño no la autoriza a descalificar a sus compatriotas. Desde hace tiempo somos testigos de su incontinencia verbal, que la lleva a desacreditar a personas de distintos ámbitos, lo cual no contribuye precisamente a la paz y concordia que tanto necesitamos los argentinos. En el caso particular de Brandoni, sus comentarios constituyen un claro ejemplo de lo que se ha dado en llamar “viejismo”. Lo viejo es descartable. Recientemente, pude verlo actuar en la obra Parque Lezama, en la que no solo se puede apreciar su excelente representación, sino también su entereza y energía, en una actuación teatral sumamente exigente por sus características: duración, diálogos, monólogos, permanente presencia en el escenario. Ni hablar de sus calidades y cualidades personales, que lo hacen un personaje entrañable. Las disculpas tardías no redimen sus dichos. Es posible que su caridad cristiana la haga reflexionar en el futuro y medir las consecuencias de sus palabras. Si no, “say no more” (Charly García dixit).

Ana Capurro de de Vedia

Listas

Cristina Kirchner dijo que Alberto Fernández quería las PASO y ella pretendía una lista de unidad. De esa forma forzó la baja de Scioli.

Sin embargo, en Unión por la Patria compiten dos listas, una con Massa y otra con Grabois. Entonces el problema no era la lista de unidad, sino tener un competidor como Grabois, con pocos votos, para que Massa pueda ganar con comodidad la interna.

Gisela P. Díaz

Olvidos

El candidato radical Martín Lousteau cuestiona al candidato de Juntos por el Cambio Jorge Macri, por una cuestión de domicilio, pero no se cuestiona a sí mismo por sus antecedentes de haber sido ministro de Producción del gobernador Felipe Solá y ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

¡Qué falta de memoria!

Jesús María Silveyra

Servicio doméstico

Escribo estas líneas para denunciar el maltrato que la obra social del servicio doméstico Ospacp brinda a sus afiliados, al no cumplir con la atención que corresponde. Las empleadas domésticas deambulan por varios centros de salud que ya no brindan servicio y no informan; giran de especialista en especialista, ya sea porque no dan turnos o dejaron de atender, y hay poca voluntad de los profesionales que no expiden órdenes de estudios porque dicen que no les corresponde, cuando cualquier medico lo puede hacer y facilitar así el tramiterío burocrático. Así pierden horas y días de trabajo, gastos en viajes, acumulan estrés y no resuelven el tema salud ni prevención ni tratamientos. Además, no cuentan con centros para urgencias.

¿Adónde van a parar los fondos que pagamos los empleadores? Otra triste radiografía de nuestra pobre Argentina.

Rebeca Rubinson

