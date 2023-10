escuchar

Brindis

Escribo estas líneas pocos minutos antes del cierre de las urnas. He convencido a muchos amigos de que luego del escrutinio brindemos por el éxito de nuestra democracia cualquiera fuese el resultado. Un par de dogmáticos, de diferente color político, no lo aceptaron, condicionándolo al resultado de la elección.

Espero que la mayoría de los ciudadanos argentinos levanten hoy la copa junto a mí, independientemente del triunfo de sus candidatos, para construir un país próspero, equitativo y en paz.

Carlos Schwartz

carlosschwartz2@gmail.com

Unir fuerzas

Quiero seguir viviendo en democracia. Quiero que mis hijos y futuros nietos vivan en democracia. Quiero tantas cosas que son imposibles de soñar. Perdí mi capacidad de soñar en este país desmembrado, desfragmentado y desolado emocionalmente.

Pero me quedo con lo que me dijo mi hijo de 15 años antes de las elecciones de ayer: no importa quién gane mamá, importa lo que hacemos nosotros individualmente para sacar adelante a la Argentina.

Nuestro país va a salir adelante cuando entendamos que es a base de “la unión hace la fuerza”. No importa quién gane. Importa quién está dispuesto a sacar esto adelante a pesar de sus diferencias.

El que no esté dispuesto a unir fuerzas es porque no quiere un futuro para todos los argentinos.

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Emigrados

A raíz del terrible ataque terrorista al Estado de Israel, sorprende ver en los reportajes televisivos la gran cantidad de argentinos que viven en ese país. Pero lo que más sorprende y duele es la cantidad de ellos –exitosos todos– que desean permanecer allí a pesar de los misiles explotando a metros de sus cuerpos, de caminar entre los escombros de sus viviendas recién destruidas, con tal de asegurar el futuro de sus hijos. Debo confesar que soy un gran admirador de la historia de nuestros inmigrantes, por lo cual el dolor se agiganta, al igual que la vergüenza, cuando pienso que estas personas son descendientes de aquellas que arribaron a nuestro país buscando una mejor vida y un futuro promisorio para sus familias. Lo cual, por cierto, con la cultura del esfuerzo, del trabajo, del ahorro, la honradez y los valores de todos los que “bajaron de los barcos”, fue holgadamente logrado.

Tener que ver el país que habitamos en los días que corren llena de congoja, vergüenza y dolor, nos lleva a pensar qué mal habremos hecho las cosas para arribar a este siniestro extremo.

Quiera el destino que estos tiempos electorales contribuyan a revertir la espantosa situación que estamos padeciendo, hasta lograr que los hijos o nietos de los emigrantes dejen de emigrar y que los inmigrantes que quieran trabajar en la Argentina vuelvan a “bajar de los barcos” . Y que la paz llegue cuanto antes a todos quienes habitan el Estado de Israel, cualquiera sea su origen y nacionalidad.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

La cultura, un refugio

Llevaba a mi hija al Colón el sábado a la mañana cuando, caminando por la calle Libertad, y gratuita e inesperadamente, una transeúnte me empujó, haciendo que mi hija terminara literalmente en la calle. Gracias a Dios, el auto que venía por Libertad pudo esquivarla y un policía que vio todo nos asistió. Después de realizar la denuncia, llegamos al Colón, donde cientos de chicos con sus padres disfrutaban del espectáculo que nos mostraban los alumnos del teatro, en un microclima que es hoy uno de los tantos refugios de la cultura.

En un país en el que quienes pretenden asumir su conducción no entienden la responsabilidad que tienen frente a la magnitud de nuestra crisis y salen, por ejemplo, con motosierras a la calle, tenemos la obligación de sostener la importancia de la cultura como uno de los mayores refugios de nuestra humanidad perdida.

María Martini

DNI 22.655.552

Destrato

Vuelo de Aerolíneas Argentinas Miami-Buenos Aires. Horario de salida 9 am del viernes 20 de octubre. Son las 6.40 y los mostradores no solo están vacíos, sino que ni siquiera tienen un cartel identificatorio. Hay pocos pasajeros. Algunos recibieron aviso de reprogramación para las 12.20 del sábado. Otros ni siquiera eso. Nadie para preguntar. Nadie da la cara. Nadie da una explicación. Lo peor es que no nos sorprende. Nos acostumbramos al destrato. A que nada funcione con lógica.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Calesita del Zoológico

Vi por la Televisión Pública que en Córdoba inauguraron la calesita más grande de la provincia. Y me recuerda a mis infructuosos reclamos por querer saber a dónde está la calesita que estaba en el Jardín Zoológico, hoy Ecoparque. Nunca recibí respuesta. Una pena porque era una joya.

Susana Schenone

DNI 5.658.351

SOS escaleras

Un sector de Recoleta, llamado La Isla, de 8,2 ha, formaba parte de la quinta Hale, al igual que la actual residencia de la embajada del Reino Unido y sus jardines. En 1906, la Municipalidad de Buenos Aires compra terrenos para construir un parque con belvedere desde el cual se pudiera mirar el Río de la Plata. El arquitecto y urbanista francés Joseph Bouvard fue el autor del diseño de las calles con escalinatas del barrio, un verdadero tesoro de la ciudad. Somos testigos del deterioro y falta de cuidado de las escaleras, las balaustradas, los muros y los ornamentos, parcialmente destruidos. El GCBA debe proceder a la restauración con profesionales especializados, para reparar el daño del que es responsable, por omisión y por inadecuadas y reiteradas intervenciones, antes de que sea demasiado tarde.

Mercedes Clavier

Presidenta Asociación Plaza Mitre

asociacionplazamitre@gmail.com

En la Red Facebook

Homenaje a Esteban Bullrich cuando fue a votar

“Ejemplo de civismo, lucha, amor y fe”- María Inés López

“¡Cuántos Esteban necesita el país! Gracias por tus valores y perseverancia. Inalcanzable la estatura moral de Esteban para la mayoría de los políticos argentinos”- Susy Asís

“Gran ejemplo de lucha y de lo que es tener buenos valores”- Mariela Dozoretz

