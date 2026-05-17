Cartas de lectores: La escuela primaria, el problema no es presupuestario, gratuidad

Carta de la semana

La escuela primaria

En la entrevista a Pipo Pescador publicada el 10/5/26, el artista de espectáculos infantiles, conocido desde los 70, realiza un comentario sobre la infancia actual en el país: “Me preocupa la degradación de la educación. Hace poco, en mi último viaje a la Argentina, recibí cartitas y notitas de niños de 9 a 10 años y no se puede entender lo que quisieron escribir; es tenebroso. Las faltas de ortografía son apabullantes. Si las comparás con las cartas que los niños me enviaban en los ’70, es horroroso. Me cuesta hablar del tema porque no quiero que las maestras y directoras de colegio vayan a pensar que estoy menospreciando sus trabajos. Pero me preocupa mucho el tema...”. Estamos frente a un diagnóstico preciso de una realidad y sobre ello los educadores tendrán que trabajar. Recuerdo cuando en 1964 finalizamos el 6° grado de la primaria, los alumnos redactábamos textos (gramática), comprendíamos los textos leidos, ejercitábamos la memoria intelectual (aritmética, historia, entre otras materias). En la secundaria profundizábamos aquellos conocimientos para poder acceder a la enseñanza universitaria. Sin estas bases, ¿cómo puede el educando recurrir a la lógica, que es una ciencia (especulativa) cuyo fin es dirigir los actos de la razón humana hacia la búsqueda de la verdad? La lógica enseña las reglas que rigen el funcionamiento conceptual del discurso racional, las cuales se deben usar en Filosofía y en otras ciencias, como procedimiento común, para que el razonamiento sea formalmente correcto y lleve a la verdad, ya en forma necesaria, ya en forma probable, según sea la materia a las cuales se aplican. En lógica las operaciones de la razón se dividen: 1) el concepto; 2) el juicio; el razonamiento.

La primaria es el primer peldaño de una escalera que, sin una buena base, no permitirá ascender en el desarrollo intelectual o racional del educando.

Hay que volver y fortalecer las bases, y las etapas siguientes, que desde hace décadas se han deteriorado.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

El problema no es presupuestario

La discusión universitaria en la Argentina suele centrarse únicamente en el presupuesto. Sin embargo, el problema de base es la eficiencia del sistema. Nuestro país tiene una de las tasas de ingreso universitario más altas de América Latina, pero una proporción muy baja de egresados. Miles de estudiantes abandonan carreras luego de años dentro del sistema, lo que implica recursos invertidos que no logran transformarse en profesionales formados. En mi recorrido universitario pasé años en la UBA. Primero en Sociales, cansada de clases interrumpidas por propaganda política. Luego me fui a Exactas, donde también lidié con pancartas y hasta una toma del rectorado. La militancia constante afecta el ritmo académico, interrumpe clases que muchas veces no se recuperan y termina desgastando la constancia de muchos estudiantes. Quizás, más que reclamar más fondos, las universidades deberían revisar estas cuestiones, además de currículas largas, materias filtro y estructuras que dificultan el egreso. Menos graduados implica menos profesionales, menor productividad y más personas fuera del sistema formal.

Lorena Pampin

DNI 27.746.878

Gratuidad

La gratuidad total e incondicionada de la educación superior en universidades estatales llegó a nuestro país hace más de cien años y, a la vista de lo que vemos en las calles, parece que quedará para siempre. Largo sería listar beneficios y costos, pero como mínimo hay que señalar el beneficio de dar acceso a educación superior a jóvenes que no podrían pagarla, y como costo, el injustificado subsidio que beneficia a tantos que sí podrían pagarla. Ha habido propuestas de arancelar las universidades estatales en simultáneo con programas de becas para los estudiantes que no podrían pagarlos. Más allá de la oposición que genera el arancelamiento, no es difícil imaginar las arbitrariedades que se pueden cometer en tales programas y los conflictos que se derivarían de su percepción. Queda como alternativa la posibilidad de cuantificar lo gastado o invertido en cada graduado e instrumentarlo en una obligación con todas las características de un préstamo bancario a sola firma, que el beneficiario deberá cancelar a lo largo de su vida profesional. Podrá haber flexibilidad para contemplar períodos sin ingresos, pero al tratarse de obligaciones a plazos relativamente largos, la indexación o corrección de los saldos por inflación o desvalorización de la moneda no podrá estar ausente. Algunos llamarán a esto “impuesto al graduado”, otros lo asimilarán a la devolución de “prestamos de honor”. Como quiera que sea, es una alternativa que no discrimina contra quienes tienen menos, porque se supone que los años de universidad no habrán igualado, pero sí aproximado las oportunidades y posibilidades de ganar dinero.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

La AFA, ¿también tramposa?

Hasta ahora la AFA estaba cuestionada como corrupta. Pero desde el miércoles pasado, un presidente de un famoso club de fútbol profesional, la cuestiona también como tramposa: de poner en manos de un árbitro, que obviamente se presta para ello, decisiones contrapuestas con la justicia arbitral …. Escándalo en el fútbol argentino: la AFA ahora decide, más allá de la capacidad futbolística de cada equipo asociado a ella, quien gana y quien pierde Suena horrible ¿verdad? Y más allá de la conmoción que ello nos depara por lo mucho que hay en juego, nos preguntamos, decididos a todo, ¿qué debemos hacer, cómo debemos actuar? Algo hay que hacer y de inmediato. Fiscales de la Nación deben ya, sin perder un segundo de tiempo, salir a auditar, a investigar a comprobar! ¿Por qué se ha dilatado tanto el análisis de la sospechada corrupción de la AFA? ¿Por qué este gobierno que se presentó como distante de castas y mafias, ha elegido un ministro de Justicia para, cuando menos, frenar la investigación sobre el máximo organismo del fútbol argentino? El mal olor del actuar de la AFA, comienza a tornarse insoportable y apunta a contaminar a la propia selección de fútbol de Argentina, a pocos días del mundial de esa disciplina a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá … Argentinos: pase lo que pase debemos actuar, cada día sin hacer nada, agrava más al paciente que es nuestro fútbol, tan querido por nuestra sociedad. Tomando como ejemplo a un enfermo terminal, todo lo que se demore en extirparle un cáncer, agrava su estado físico y mental y con ello, la salud anímica y espiritual de su familia, que en el caso de nuestro fútbol, es nuestra sociedad.

“Argentinos a las cosas” nos indicaba el preclaro Ortega y Gasset. Hagámosle caso y no nos demoremos más. El presente y el futuro del fútbol argentino están en juego. ¡Es mucho, demasiado, para esperar!

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Obras ferroviarias

Yrigoyen firmó el decreto para iniciar las obras ferroviarias en 1921, para conectar el norte del país con el Pacífico. Por aquellos años, mi abuelo, el diputado nacional conservador Manuel R. Alvarado, se distinguió en el Congreso por su lucha en favor de su construcción como vía de salida de la producción a los mercados de Asia. Merece destacarse su documentado libro El Trasandino Norte. Se contrató entonces un grupo de expertos para llevar adelante el proyecto, encabezados por el ingeniero Richard Maury. Durante la gestión de Alvarado como ministro de Obras Públicas de la Nación (1932-1936 y 1938-1940), se administró su articulación. 1939, se inauguró el viaducto La Polvorilla, construido a 4220 metros sobre el nivel del mar, consolidándose como uno de los tendidos ferroviarios más altos del mundo, con una longitud total de 224 metros y una altura de 63 metros. Hoy es conocido turísticamente como “Tren a la Nubes”, olvidando su importancia geopolítica.

Manuel Alvarado Ledesma malvaradoledesma@gmail.com

Líneas de subte

El miércoles 13 de mayo vi a una senadora de La Libertad Avanza comparar la extensión de los subterráneos de CABA con los de Santiago de Chile. Es evidente que estos últimos tienen más kilómetros. Obviamente se trata de una crítica a la menor inversión realizada por las autoridades argentinas. Lo insólito es que ella fue la presidenta de Pro desde febrero de 2020 hasta marzo de 2024 y ese partido gobierna la ciudad desde 2007. Según sus propias palabras era parte del problema pero no de la solución. Cuando se presentó como candidata a la presidencia de la Nación en 2023 no había reparado en esas diferencias kilométricas. Ejerce lo que podría denominarse " ideas líquidas", ya que se adaptan a la forma del envase que las contienen. No es una novedad, pero siempre es lamentable. La decadencia de las dirigencias políticas no son producto de la casualidad, sino del uso deliberado de la ausencia de la más mínima autocrítica.

Norberto Naso

DNI 7.759.213