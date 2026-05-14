Cartas de lectores: Marcha universitaria, la educación, De Vido

Marcha universitaria

Respecto a la nueva marcha universitaria, me pregunto cuántos de los que se manifestaron y estudian en universidades públicas podrían perfectamente pagar por su educación y no ser subsidiados por los impuestos que pagan aquellos que solo pueden darse el lujo de terminar su educación a nivel primario o secundario. ¿Es justo y progresista que el Estado tenga que destinar ingresos a subsidiar jóvenes de clase media y clase media alta en vez de pagar mejores sueldos a maestros y/o subsidiar a quienes realmente lo necesitan?

Juan María Steverlynck

DNI 16.557.292

La educación

En el marco de un necesario reordenamiento de las cuentas públicas, es imperativo recordar que el liberalismo bien entendido sitúa a la educación como el pilar fundamental del progreso individual y social. Sostener que “no hay plata” no puede ser la excusa para desguazar el sistema educativo; por el contrario, si se debe recortar, el foco debe estar en la ineficiencia política y no en los niños y adolescentes que representan el capital humano del futuro. La educación no es un negocio inmobiliario ni un botín partidario; es un servicio esencial que garantiza la igualdad de oportunidades ante la ley. Ajustar sobre los docentes y autoridades es, en la práctica, hipotecar la capacidad de los futuros adultos para reconstruir una trama social hoy rota por décadas de fracasos. Sin embargo, defender el presupuesto también exige responsabilidad: la crisis no se arregla con paros que dejan las aulas vacías, sino con eficiencia y compromiso. El Estado debe auditar dónde recorta para no afectar la formación, pues sin una educación sólida, el ideal de una sociedad libre no es más que una expresión de deseos. La educación es el blanco que debe quedar a salvo.

María Novakosky

DNI 18.564.342

Tozudez

Señor presidente, creo que su tozudez está siendo muy perjudicial para el gobierno. No sólo usted se está inmolando, sino que nos está arrastrando a toda la sociedad, y ni que hablar de lo que debe estar sufriendo su brillante equipo de ministros que se lo ve como cómplice de sus manifestaciones equivocadas. Nos preguntamos por qué está sosteniendo a un jefe de gabinete. De ninguna manera es creíble lo que nos cuenta. Él mismo debería haber dado un paso al costado, apartándose momentáneamente del cargo. Señor Presidente, creo que usted es un sobresaliente economista, pero falla en su manera de comunicar. Está llevando a cabo un trabajo impecable con todas las medidas que ha tomado para llegar ser un país creíble y abierto al mundo, con baja inflación y economía en crecimiento. No tengo otras palabras que no sean “gracias”. Me consta el gran esfuerzo diario qué hace por el país. Lo que me hace “ruido” es que usted ya dejó fuera del gobierno a varios funcionarios ante una sospecha de corrupción, y en este caso se lo ve defendiendo a capa y espada al señor Adorni. A nosotros como sociedad nos importa mucho que usted encabece un gobierno transparente, que tenga en cuenta lo que piensa la mayoría de la sociedad. Y algo más: no condice con su investidura que nos grite, nos insulte, nos denigre y desparrame insultos por doquier. El vocabulario de un presidente debe ser respetuoso para con todos los argentinos. No olvidemos que el mundo ve y escucha. Le pedimos que modere su forma de expresarse. Le doy la razón en que hay una parte del periodismo, de los legisladores, los jueces y los sindicalistas que son nefastos, pero también hay que honrar a todos aquellos que tienen un comportamiento intachable.

Luis J. Ramos

luisjramos1945@gmail.com

¿De qué lado está?

Hemos escuchado últimamente a nuestro presidente hablar y condolerse por las víctimas del terrorismo de otros países sin recordar siquiera las del suyo propio. Ayer salieron a la calle los Granaderos para festejar junto al pueblo el día del Himno Nacional, coincidentemente con el Día de la Armada. Un día lleno de amor a la Patria, pero con la angustia e injusticia que en ningún momento se habló de quienes lucharon contra el terrorismo de los años 70, varios de ellos excombatientes de Malvinas ayer presos de los ingleses y hoy de su propia patria a la cual, junto a las FFAA, de Seguridad, clérigos y civiles salvaron de ser Cuba hoy están cumpliendo injusta e ilegal prisión desde hace más de 20 años. Sepa usted que en su propio país tiene víctimas del Estado Judicial del siglo XXI. Entonces yo le pregunto: ¿de qué lado está, señor Presidente?

Ana Magi de Barreiro

DNI 6.075.085

Electrodependiente

Me dirijo a usted para denunciar la desprotección y el abandono estatal que sufro desde mayo de 2025, fecha en la que inicié el trámite de renovación de mi subsidio por electrodependencia. De manera arbitraria, el beneficio me fue retirado, dejándome en una situación de vulnerabilidad extrema. Pese a haber interpuesto los correspondientes recursos de Reconsideración y de Revisión, a la fecha sigo esperando una resolución. Mientras la burocracia se toma su tiempo, mi enfermedad avanza, mi salud se deteriora y mi vida corre un riesgo real y directo. No puedo costear el servicio eléctrico y la respuesta de los organismos es el silencio. Considero responsables de esto al Ministerio de Salud (área de Electrodependientes) y a Defensa del Consumidor. Su inacción los convierte en cómplices de un sistema que ignora la ley y la urgencia de quienes dependemos de la energía para seguir viviendo. La salud no puede esperar a los tiempos administrativos. Es una cuestión de vida o muerte.

Martina Durañona

DNI 23.644.172

En la Red Facebook

En Tafí del Valle. El gobernador de Tucumán compró una casa por US$300.000 y no se conocen sus declaraciones juradas de bienes

“¡Ficha limpia! Yaaaa”-Silvia Portel

“En todo el país, en cada provincia, deben investigar bienes, manejos de dinero de todo funcionario. Si se investiga seriamente serán muchísimos, por no decir todos. ¡Cómo se enriquecen!”- Zulema Cisneros