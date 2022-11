Cartas de lectores: Cambios estructurales, imputabilidad, liderazgo

escuchar

Cambios estructurales

La Argentina está atrapada en un sistema que, consistentemente, genera pobreza e inflación. La necesidad de cambios de fondo parece muy evidente. Sin embargo, los promotores del cambio son interpelados sistemáticamente por periodistas y analistas sobre la viabilidad de esos cambios y si serían tolerados por la sociedad. Con ingenuidad o intención defienden un statu quo que viene generando una muy visible e imparable decadencia. Si existiera la esclavitud, los mencionados analistas defenderían el statu quo, preocupados porque los esclavos perderían casa y comida garantizadas, debiendo pasar a ser artífices de su propio destino. Curioso apego a la decadencia. Es imperiosa la necesidad de liderazgos inspiradores que movilicen a la sociedad hacia lugares jamás vividos ni imaginados construyendo una mística que margine a los promotores del “no va a andar”. La historia de la humanidad tiene innumerables ejemplos. Adenauer en Alemania de la posguerra y Sarmiento en nuestro país son dos extraordinarios ejemplos de cómo llevar adelante cambios profundos para beneficio de sus pueblos.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Imputabilidad

Respecto del debate de no imputabilidad a menores de 16 años solo diré que la legislación debería adherir a este concepto: delitos de mayores, penas de mayores.

Claudio Cristiani

DNI 16.941.271

Liderazgo

José Luis Espert llevó al Congreso con una contundencia y claridad que aún no había escuchado en boca de un opositor el mensaje que todo el país –menos algunos– tiene sobre la señora Hebe de Bonafini. Los balbuceos incoherentes de quienes intentaron contestarle resaltan su pieza oratoria. Un nuevo liderazgo político parece despuntar y ojalá que así sea.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Una pena

Los excelentes reportajes de Pablo Sirvén, serios y agudos, no han tenido en la sección Espectáculos de ayer la calidad y honestidad en las respuestas que brindó ese gran actor que es Ricardo Darín, y es una pena. Sostiene Darín que las cosas se hicieron como se hicieron en Argentina 1985 para estar por encima de la grieta. ¿De qué grieta habla? ¿De la actual? Esto que pasó hace casi cuatro décadas no tiene nada que ver.

Actitudes complacientes como esas nos podrían llevar a discutir la redondez del planeta frente a los terraplanistas, o la eficacia de la vacuna frente a los antivacunas. La inclusión parcial de Antonio Tróccoli (quien apareció en TV, opción negada a Raúl Alfonsín) y los falsos comentarios de la familia Strassera ofenden. Último: los ingleses en películas y series memorables personifican a Churchill y a Isabel II, entre otros... y nadie se murió.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

¡Sí, Dibu, sí!

Desde el sábado pasado me puse de novia con vos y con todos los Dibu Martínez que habiten este planeta. Sí Dibu, gracias. Me enamoran la honestidad y el coraje ante lo difícil. Las dos cosas juntas. Con tus dichos en los que contabas que tuviste que hablar esos tres días con tu psicólogo, nos dijiste: “Piedra libre”. Piedra libre al sufrimiento y “pica para todos los compas”, hay muchos más con vos en esta aventura, la del Mundial y la de los sabores amargos de la vida. Sí Dibu, gracias. Ganaste y nos hiciste ganar, no solo porque el resultado del partido fue favorable para la Argentina, sino porque nos hiciste ganar humildad y nos hiciste ganar sabiduría sobre los humanos. Que todos estamos inundados por miradas y palabras y que estas nos afectan, nos hacen sufrir y nos desvelan, a veces hasta el infierno. Que tenemos miedo que nos hacen jugar (en la vida y en el fútbol también) más lento, más prevenidos, sin fuerza y también con más paciencia. Y también nos hiciste saber que eso puede tener una orientación, y ahí casi que me casé con vos… la dirección de ir hacia otro con todo ese peso abrumador; para juntos probablemente detectar de qué textura estaba hecha esa invasión que es el malestar. Ni “ya fue”, ni “hacer la vista gorda”, y a veces tres días y otras, unos cuantos años.

Sí Dibu, gracias. Porque el juego es muy serio. Antón Perulero, cada cual atiende su juego y el que no, una prenda tendrá. Tu juego no es atender el desánimo argento, ojalá no te pongas ese disfraz, porque esa no es tu “prenda”. Yo por lo pronto, hasta acá llego, dejo este noviazgo y vuelvo con mi marido.

Sí Dibu, gracias.

Paula Rosenzweig

DNI 21.094.170

Pedido a PAMI

Adhiero totalmente a la carta del señor Varela respecto de las prioridades y gastos del PAMI. Mientras la actual presidenta de ese organismo hace gastos totalmente absurdos e ilógicos, se postergan trámites y procedimientos a sus pacientes. Esta forma de actuar dista mucho de ser una prestación comprometida. Hace meses que mi abuela está esperando, totalmente dolorida y sin ayuda, el procedimiento de bloqueo lumbar de facetas. El PAMI le comunica que no hay turnos y que están todos los centros colapsados, que por consiguiente “le hacen el favor” de mandar un médico a su casa para que le inyectan corticoides de forma paliativa, para que cese ese dolor, que ni siquiera le permite caminar. Deberían estar informados de que su paciente es una mujer cardíaca, y que no se le pueden inyectar todos los días corticoides, ya que esto produce un abrupto ascenso de la presión arterial que podría ser muy perjudicial para una persona mayor.

Pido encarecidamente al PAMI que puedan encargarse de su caso y hacerle el bloqueo lumbar que tanto anhela, para poder volver a caminar sin dolencias.

Juan Tomás Medi Cogo

DNI 44.940.031

En la Red Facebook

Qué necesita la Argentina para clasificarse a los octavos de final del Mundial Qatar 2022

“¡Basta de cuentas! Argentina necesita de Argentina, No se diga más. ¡Ahí está la cuenta perfecta!” Patricia Vivina Sánchez

“Mejorar”- Omar Pereda

“Tenemos que ganarle a Polonia y clasificar primeros para no cruzarnos con Francia”- Marcelo Casas

“Que no los critiquen con mala onda. Chicos, toda la mejor, ¡arriba Argentina!”-Ximena Muñoz Godoy

“Una sola cosa necesita, ganar, si no le ganamos a Polonia no podemos esperar nada para lo que pueda llegar a venir”- Pablo Cozzi

