Cambios necesarios

Es de esperar que los señores legisladores, quienes responden a los ciudadanos que los votamos y que deberían hacerse cargo del papel que les toca en ambas cámaras, piensen un poco en la gente, pongan en práctica lo que pareciera que no saben que existe y que es la empatía. Veremos en Diputados si hacen honor a los cargos para los que se los ha elegido, o si solo les interesa no perder los logros conseguidos. Señores: el gobierno elegido democráticamente no hace aún dos meses que se hizo cargo del poder, dejen de lado las ambiciones personales y colaboren con su voto a que algo cambie en nuestro país. Que así sea.

Cristina Wakim

Otra vez

Qué tristeza me da leer que el Gobierno está incorporando a sus filas a Daniel Scioli. Recordemos que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de CFK y embajador argentino en Brasil con Alberto Fernández. En todos esos cargos, a mi juicio, demostró tener una incapacidad absoluta para llevar adelante sus obligaciones y responsabilidades. Es un representante cabal de la “casta” política que el presidente Milei criticó con firmeza durante su campaña. Tampoco he leído ni escuchado –hasta ahora– por parte del Gobierno alguna acción concreta en contra de la corrupción kirchnerista.

Hace pocos días que este gobierno se hizo cargo del desastre que dejaron los K, pero hay algunas cosas que parecen demostrar que en la política muchas cosas non sanctas se negocian… espero estar equivocado.

Con lo de Scioli no me equivoco.

Horacio Mieres

Elefantes

La foto de Santiago Dupuy, hijo del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat de la provincia de La Rioja, Ariel Dupuy Soria, disfrutando de un paseo en elefante por Tailandia es toda una metáfora sobre la Argentina. Padecemos las consecuencias de un Estado elefantiásico que el peronismo en todas sus versiones promovió, y que el kirchnerismo profundizó en su máxima expresión. La provincia con más empleados públicos es La Rioja, cuyo gobernador carece de ética al incumplir sus promesas de renuncia, compra votos repartiendo billetes desde un auto –imagen imposible de borrar–, presenta una demanda contra el actual gobierno y va a emitir una cuasimoneda. Estado provincial con elefantiasis crónica, La Rioja. Por otra parte, todo el Estado argentino se refleja en la imagen del famoso cuadro de Salvador Dalí Los elefantes, un Estado sostenido en patas raquíticas que se van a quebrar en cualquier momento. Mientras tanto los contribuyentes seguimos participando. Como tal, me pregunto hasta cuándo toleraremos tanta impunidad, porque los políticos y la casta sindical parecen no estar enterados de nada más allá de sus peleas. Las pisadas del elefante recaen sobre nosotros, los ciudadanos de a pie, que merecemos acciones concretas, en lugar de fintas verbales.

Andrea Cecilia Testa

Artistas

Algunos artistas nacionales de diversas disciplinas se quejan ante los cambios en la política de aportes del Estado para desarrollar sus actividades reclamando por esos aportes en nombre de la cultura. La cultura no está en peligro, señores, prueben con fondos privados. Si para hacer arte necesitan del Estado no son artistas, son empleados públicos.

Patricio Carli

Precios en dólares

Aparentemente deberemos convivir con una alta inflación durante al menos unos meses. Sugiero, para evitar el mal humor de ver que “todo aumenta”, que los precios de todos los bienes y servicios se expresen en dólares, en vez de expresarse en pesos. Así se verá que algunos precios suben, otros se mantienen y otros quizás bajen expresados en tal moneda, que es mucho más estable. Esto atenuaría las constantes remarcaciones y se evitarían aumentos desmesurados (“por las dudas”), debido a la incertidumbre sobre costos de reposición, ya que habría una mejor forma de anticiparlos si en dólares se espera que no fluctúen demasiado. También los contratos, los sueldos y los depósitos y retiros bancarios podrían expresarse en dólares. La moneda circulante podría seguir siendo el peso y todo pago o transferencia hacerse en pesos, convirtiendo los valores en dólares a la cotización del día. Creo que esto sería una mejor alternativa que la tan resistida dolarización consistente en sacar el peso de circulación.

José Deym

Cuiden al turista

Desde hace mucho tiempo veraneo con mi familia en Las Gaviotas, partido de Villa Gesell, y cada año el estado de las calles de arena es más calamitoso, la máquina rara vez pasa para mejorar su estado. Eso sí, la policía hace multas permanentemente por mal estacionamiento, a pesar de que no hay carteles que indiquen dónde y cómo se debe estacionar y no hay patrullas recorriendo las playas como otros años. A la entrada de las playas hay carteles que indican que no se puede ingresar con perros, pero como nadie controla hay gran cantidad de familias que llevan sus mascotas, que hacen sus necesidades en la misma arena en la que juegan los niños, y algunos ni siquiera levantan los desechos. Entre las calles 29 y 31 las primeras dos o tres líneas de playa son ocupadas por sombrillas y sillas de los complejos inmobiliarios vecinos desde muy temprano hasta las 18, tengan o no ocupantes, por lo tanto los turistas que no nos alojamos en esos complejos no encontramos lugar para instalar nuestras sombrillas. No hay carteles que indiquen que ese espacio está reservado, solo tres señores que acarrean todos los días los elementos y los colocan, pero no los sacan, porque afirman que ese lugar le corresponde al complejo en cuestión. Hice reclamos en la municipalidad, en la Secretaria de Turismo, pero no obtuve solución. Por lo tanto, mi recomendación al municipio de Villa Gesell es que cuiden al turista, ya que nosotros somos los que todos los veranos activamos la economía de esa zona.

Emma Alba Dolorini

En la Red Facebook

El Gobierno dejó de enviar alimentos a los comedores y pasará a asignar fondos por tarjeta

“Bien hecho si después se quedan con la mercadería los (punteros) y no la reparten a la gente que de verdad la necesita”- Cristian Telli

“Pasarle a cada familia, que cocinen en sus casas, que aprendan llevar sus economías”- Teresita Rindel

“Perfecto. Que se controle todo, porque hay muchas cosas turbias en los comedores”- Marin Belén Meza

