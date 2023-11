escuchar

Campaña en el tren

Ayer, a las 9.30, en una estación del ferrocarril Mitre, cinco personas del gremio ferroviario repartiendo volantes de Massa y Rossi. Les pregunto quién les paga el sueldo, y me contestan: Ferrocarriles Argentinos. Obviamente, les aclaré que el sueldo lo pagamos todos los argentinos y que está mal hacer política con nuestros impuestos, sin importar a qué candidato estén apoyando. Queda claro que todo el aparato está puesto en favor de Massa, y que no importa si la gente no trabaja porque lo importante es la “campaña con nuestros impuestos”. Hay que ir a votar más que nunca.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

Por los jóvenes

En una conversación reciente entre hombres de mi edad, uno comentó: “Qué país les dejamos a nuestros hijos”, y otro le contestó: “El país que les dejamos a nuestros hijos va a depender de qué hijos le dejamos al país”.

Los jóvenes votaron a Milei cansados de que nosotros, nuestra generación, no supimos darles un futuro mejor y objetivamente les frustramos su futuro. ¿No será momento de seguirlos en su voto esperanzado para que haya un cambio real en nuestro país?

Confiemos en sus ganas y esperanzas y apoyemos al candidato que ellos eligieron. Por eso, aunque no lo voté, no dudo en dar un paso al costado de mis preferencias y acompañar a nuestros jóvenes votando a Milei y sabiendo que el destino es de ellos, pidiéndoles perdón por nuestros errores u omisiones desde votar mal hasta dejar que las cosas lleguen al estado desastroso de los últimos 20 años sin una oposición que frene al populismo corrupto al que el peronismo/kirchnerismo nos sometió.

Espero que Dios guíe a nuestra patria y a la fuerza de los jóvenes.

Santiago Obarrio

DNI 4.530.337

Fanatismo

En nuestro país ya no se trata de aceptar a quienes piensan distinto que uno, sino de aceptar a quienes su fanatismo ideológico les impide pensar.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

¡Votemos!

Dicen que el voto en blanco es hoy la tercera opción. Estrictamente hablando sí lo es, pero en “nuestro contexto”, ¿lo sigue siendo? Si la gran mayoría que no está de acuerdo con ningún candidato vota así, ¿cuál será el resultado? ¡Incierto! Y tal vez tendremos que seguir soportando a los que llevaron a la trágica situación que estamos viviendo. No aceptamos los acuerdos de último momento, no avalamos algunas propuestas, pero… de los que están gobernando no aceptamos nada, y los estamos soportando. Votemos por ese cambio que queremos, aunque no estemos convencidos, sigamos de cerca su accionar, pensando en que tal vez se abra de a poco una luz de esperanza para nuestra querida Argentina. Demos una oportunidad a quien en este momento creemos que es el menor de los males.

Triste realidad la nuestra, pero... ¡votemos!

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

Nunca más es hoy

En estos días, en que la mirada del mundo se encuentra concentrada en la guerra entre Israel y Hamas como consecuencia del ataque a la población civil por parte del grupo terrorista del 7 de octubre, el objetivo del Estado de Israel en su incursión dentro del territorio de Gaza resulta la recuperación de los 240 secuestrados que mantiene Hamas, al igual que lo hace también con la población Palestina, donde gobierna con iguales métodos de crueldad. Somos espectadores cotidianos de ciertos grupos defensores de los derechos humanos que justifican la masacre producida por parte de Hamas como consecuencia de las políticas de Israel. No encuentro justificativo para la muerte de civiles, niños y ancianos sin importar su religión o nacionalidad y toda cifra es dolorosa no importa del lado que se encuentre. No olvidemos que hay 21 argentinos desaparecidos en un lugar lejano del planeta. Su aparición con vida inmediata debe ser nuestra política de Estado o nunca más podremos aprender a cambiar nuestra historia.

Alejandro Wajnman

DNI 18.398.292

Mascotas

El martes por la mañana, en un programa de radio de gran audiencia, el conductor dijo que “no podía votar a alguien que habla con su perro”. Recordé que en un momento de mi vida quedé solo con mi perro de entonces: le hablé muchísimo. Conversando luego con amigos, familiares, conocidos, colegas, y en diálogos espontáneos con taxistas o vendedores ocasionales, descubrí lo obvio: muchísima gente habla, desde el corazón, con su mascota, esté viva o muerta. Ninguna de las personas con las que hablé esperó escuchar respuesta alguna.

Simple, ¿no?

Si descartamos alguno de los dos candidatos a presidente, hagámoslo por razones más meditadas.

Dardo Fernández Aramburu

DNI 5.392.780

Peligro en el delta

Hace más de tres meses yace en el lecho del río Sarmiento, primera sección del delta, una embarcación dada vuelta de campana. Según la altura del río es parcialmente visible o invisible. Es una zona de altísimo tránsito y gran afluencia turística local y extranjera. Primero se marcó la zona con dos pequeñas boyas. Luego se colocaron dos postes y más tarde, en un alarde de sofisticación e interés por la seguridad náutica, se colocaron dos baldes color naranja sobre ambos postes. ¿Será posible que nadie pueda ocuparse de retirar este casco hundido de mediano tamaño?

Es una vergüenza más, que demuestra la absoluta inoperancia de los responsables.

Por favor, alguien que se haga cargo, y rápidamente.

Marcelo Liberman

marcelo.liberman@maliberman.com

En la Red Facebook

La muerte de Lautaro Alvarado, de 19 años, golpeado por una patota en La Matanza

“Se repite lo de Fernando Báez Sosa, Lautaro no tenía que morir porque un grupo de desquiciados se le ocurrió. Perpetua para los que cometieron esta barbaridad. Que se haga justicia”- Ana Ligabue

“La Matanza, tierra del Far West”- María Angélica Kedak

“¡Otra vez! El salvajismo es moneda corriente”- Mercedes Gloria Cardarelli

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION