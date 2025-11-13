Cartas de lectores: Causa Cuadernos, periodismo sin miedo, ¿es admisible?

Causa Cuadernos

Es esencial que la Justicia como poder supremo del Estado trabaje con decoro y que sus resoluciones se pronuncien en tiempo propio. Lo que sucede con el expediente Cuadernos contradice ambos presupuestos básicos. La falta de decoro resulta de haber admitido el Tribunal que un imputado se presente con pijama desde la cama y que otro (el secuaz más cercano a la jefa de la asociación ilícita) lo haga almorzando, desentendido del trámite. La eternización del expediente recuerda a las dilaciones operadas en la causa Carlos Saúl Menem en la que fuera imputado por haber volado con sus cómplices parte de la ciudad de Río Tercero para encubrir gravísimos delitos vinculados con la venta de armas a Croacia y Ecuador. Más de dos décadas más tarde y con controversiales argumentos , los condenados en instancias inferiores fueron exculpados por la Casación...mientras Menem era senador. ¿Sucederá lo mismo con esta causa cuya rápida resolución en audiencias presenciales necesita el pueblo argentino para iniciar de una bendita vez un proceso de sanación frente a la corrupción, el robo y el delito? El Tribunal debe reaccionar y por superintendencia dictarse y aplicarse las medidas que posibiliten la dedicación exclusiva de aquél a este gigantesco asunto.La reciente convocatoria de la Cámara Federal de Casación a los jueces para agilizar el proceso es un gesto en ese sentido.

Juan Antonio Portesi

Periodismo sin miedo

Quiero hacer llegar mis felicitaciones a Norberto Frigerio por su brillante artículo “Matar al mensajero “, publicado el 8 de noviembre. Es loable que se ponga de relieve el riesgo que corre un periodista solo por el hecho de contar la verdad. Hay muchos valientes que asumen el riesgo, pero seguramente otros por temor se llaman a silencio. El texto invita a reflexionar y contribuye a que las sociedades reaccionen; ojalá algún día se pueda ejercer el periodismo sin miedo. En lo personal me toca muy de cerca, ya que mi padre, que firmaba con el seudónimo Constantino del Esla, tuvo que dejar su España natal, perseguido al finalizar la guerra civil, por el hecho de publicar en LA NACION con objetividad lo que se vivía en los campos de batalla. Tuvo la suerte de que el diario lo incorporara a la redacción en la Argentina, adquirió la nacionalidad, formó una familia y nunca regresó a España.

Son muchos los periodistas que tuvieron que dejar su tierra por opinar diferente o por descubrir ilícitos.

Horacio García Igarza

¿Es admisible?

Confieso que nunca fui antiperonista. Y que pertenezco a una familia de magistrados judiciales. Pero sin necesidad de ingresar en tecnicismos, el sentido común demuestra que lo que está ocurriendo con Cristina Kirchner contradice todos los límites que la lógica más elemental atribuye a la situación de un preso. Imaginemos a un detenido en una cárcel común. ¿Puede comunicarse con el exterior para lanzar encendidas arengas y declaraciones políticas que se difunden por todos los medios? ¿Es admisible que lidere desde el balcón de su lugar de detención concentraciones partidistas? ¿Que mantenga encuentros exclusivamente políticos con compinches y personajes que no son parientes ni personal de salud ni de servicio? ¿Que transmita órdenes e indicaciones puntuales a sus seguidores? En una palabra, que siga desarrollando, con la sola restricción ambulatoria, su actividad pública tal cual y a pleno? ¿Se le toleraría todo esto a un preso alojado en una cárcel corriente? La respuesta es: no. ¿No configura ello una burla a la sociedad, que ve como hay detenidos con privilegios bien singulares? Algo está fallando, indudablemente, en el Tribunal que tiene la causa de la expresidenta, que evidentemente no dimensiona lo anómalo del escenario. Cómo contracara, pueden verse las restricciones legales que se aplican a otros presos, impedidos de hacer llegar instrucciones a sus compinches y las dispuestas judicialmente respecto a Bolsonaro en Brasil, con veda total de su actividad política.

Carlos Ernesto Ure

Dinosaurios

Octavio Argüello, flamante cosecretario general, recientemente ratificado en la Confederación General del Trabajo (CGT), en declaraciones anacrónicas y falsas, afirmó que el de Javier Milei es un gobierno cipayo que busca flexibilizar derechos. Que es un desastre porque ataca al movimiento obrero, a la salud, a las personas con discapacidad y a los jubilados. Se olvidó de la educación. Como no podía faltar, mencionó la intromisión de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que quieren promover un modelo con trabajadores totalmente indefensos. Nada dijo del 40% de la masa laboral que trabaja en la informalidad (en negro) y que carece de la totalidad de los derechos que proclama. Tampoco menciona a los miles de trabajadores a los que se liquidan medias jornadas (4 o 6 horas por día). Se olvida de mencionar las contribuciones compulsivas que los sindicatos imponen a sus afiliados. Miente cuando afirma que Perón fue quien más derechos otorgó. También miente cuando dice que el sindicalismo representa a todos los trabajadores, cualquiera sea su pensamiento político. No explica por qué, si no son un partido político, en todos sus actos se entona la marcha peronista.

Es hora de que Charly García, con el talento que lo caracteriza, actualice la letra de “Los dinosaurios”.

Gabriel C. Varela

Morrisey

En la sentimental nota de Andrés Krom, sobre una nueva cancelación de nuestro amado Morrisey, se detalla una infinidad de de recitales que el músico británico ha suspendido lo largo de los últimos años.

Esta es la tercera vez consecutiva que nos falla. Muchos de nosotros lo llevamos en el alma por su infinito talento.¿No podría tal vez, en nombre del respeto, cumplir con su palabra la próxima vez?

Rafael Di Maio

