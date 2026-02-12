Cartas de lectores: Celulares en la cárcel, marcha de la CGT, detenida en Brasil

Celulares en la cárcel

LA NACION trató el caso del joven soldado voluntario Gómez, destacado en la quinta presidencial de Olivos, donde se suicidó como consecuencia de la extorsión que sufrió mediante telefonía celular por parte de delincuentes alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se han producido infinidad de estafas virtuales (cuentos del tío), extorsiones, robos que llegan a generar la muerte de sus víctimas, ordenados desde la cárcel por jefes de bandas a sus cómplices y hasta sicariatos, todo merced al uso de celulares, equiparables a un arma en estos casos, al decir de la ministra de Seguridad Nacional, Monteoliva. Se impone con toda urgencia la prohibición de la tenencia de celulares por parte de los internos alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que ya existe en el Servicio Penitenciario Federal.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Marcha de la CGT

Una vez más la CGT se movilizó al Congreso. Esta vez en rechazo al proyecto del gobierno por la reforma laboral que se debate esta semana. Y como no podía ser de otra manera, acompañaron el Frente de Izquierda, La Cámpora, Axel Kicillof y Frente Patria Grande, entre otros. La CGT y quienes acompañaron dicen que este reforma “quita derechos colectivos e individuales”. Deberían saber que los paros que se suelen hacer nos quitan los derechos individuales a todos los que queremos circular, viajar, trabajar. La CGT y sus aliados no acompañan a los trabajadores; los someten y se enriquecen a costa de ellos. No defienden nuestros derechos. Paran y se movilizan para no perder el perder el control sobre las obras sociales y el manejo discrecional de los aportes obligatorios. Luchan para no perder el poder del que actualmente gozan.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Detenida en Brasil

Comparto plenamente el pedido del exlegislador porteño Ramiro Marra respecto a la detención de Agostina Páez en Río de Janeiro: “no podemos abandonar a esta piba”. Lamentablemente uno de los pocos políticos que salió a bancar a la joven argentina, mientras la mayor parte de los periodistas destacó el accionar carioca: “ellos sí hacen cumplir las leyes “, justamente uno de los países con mayor índice de violencia y criminalidad de América Latina. Entiendo que lo dispuesto es desmesurado: imputada por “injuria racial”, con prisión preventiva, pasaporte incautado, tobillera electrónica, sin poder regresar a la Argentina, a la espera de la instancia judicial final que podría ser prisión de 2 a 5 años por un gesto suyo y sin considerar otro de carácter ofensivo hacia ella. Parece más un ensañamiento hacia una argentina que la aplicación de justicia. Con una sanción menor y puesta en contexto, una severa advertencia, justamente por ser turista y desconocer las normas del país, hubiera sido suficiente. ¿Brasil quiere mostrarse duro con una medida ejemplar justo antes del comienzo del carnaval, o hay razones políticas?

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Minería

En la edición del 9 de febrero LA NACION trae una noticia y un artículo de opinión íntimamente vinculados entre sí y sobre un tema de gran importancia. La noticia se relaciona con la inversión y datos de la exploración y explotación que exigirá el proyecto denominado “Vicuña” de dos empresas asociadas para la obtención de cobre en la provincia de San Juan, y por otra parte la precisa colaboración jurídica del Dr. Juan Vicente Sola acerca de los glaciares, el “ambiente periglaciar” y la necesidad de una correcta reglamentación de la Ley No. 26.639 dentro de las exigencias de la Constitución Nacional. El Dr. Sola expone con claridad la problemática de obtener una delimitación precisa de las tierras que rodean a los glaciares, de modo tal que se pueda compatibilizar la explotación del suelo con los intereses hídricos, agrícolas, científicos y turísticos propio de los glaciares, debiendo concretarse el inventario de esas zonas a la vez que analizarse la inversión en cada caso concreto, evitando así prohibiciones genéricas o sin fundamento en cuanto a la afectación del medio ambiente. Y la noticia de Sofía Diamante hace precisamente referencia a que la reglamentación de la Ley de Glaciares permita y facilite la explotación racional de los recursos mineros, con el beneficio económico que ello significa.

José Luis Rinaldi

rinaldijluis@gmail.com

Chimpancés

En la nota “Tras la muerte de Tomy: el desafío con los otros dos chimpancés que quedan en el país y con leyes para protegerlos a futuro”, publicada el 8 de febrero pasado, la periodista refiere erróneamente la situación del chimpancé Toti en el Bioparque Bubalcó. Sus condiciones de cuidado y acompañamiento no han registrado modificaciones desde el involucramiento de la Fundación Franz Weber. Una cuidadora designada está a su lado desde hace años. El rol de la Fundación Franz Weber y de su entrenador no es dirigir el cuidado cotidiano de Toti, sino realizar las acciones técnicas necesarias para la elaboración de los informes que evalúan un eventual traslado. Hemos colaborado con el proceso técnico correspondiente, brindando las condiciones necesarias para su evaluación.

Paula Rajneri

Directora del Bioparque Bubalcó Patagonia

Entradas al Colón

Quiero expresar mi descontento con la puesta en venta de las entradas para las funciones de El lago de los cisnes con Marianela Nuñez. Se pusieron en venta por internet el martes 10 a las 12 del mediodía, al lograr entrar al 12.06, el teatro estaba vendido en su totalidad. Soy una asidua concurrente a ver ballet. Pude ver a Marianela en la Scala de Milán y en Londres, donde conseguí las entradas sin problema. ¿Como es posible que en mi país no logre comprar tres entradas para asistir con mis nietas, a los 6 minutos de su puesta a la venta? ¿Para lograrlo habrá algún secreto que desconozco?

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

