Cartas de lectores: Estudiante, universidades, el dilema del cambio

Estudiante

Según la RAE, le definición de estudiante es: 1)“que estudia”; 2) “persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza”.

¿Quienes habitan hoy la universidad?

Candelaria von Wuthenau

DNI 17.374.556

Universidades

Quisiera complementar el excepcional artículo de María Eugenia Talerico sobre la liviandad de limitarnos a debatir cuánto dinero deben recibir las universidades y, del otro lado, de usar la motosierra sin saber bien por dónde pasará. Nadie sensato asigna más recursos para hacer más de lo que no convence.

Supongamos que no hay que prestar atención a los rankings porque son más adecuados para el deporte que para la academia, aunque los empleadores del mundo los miran. Y que tampoco importa que haya habido sólo tres científicos formados en la Argentina que ganaron un Nobel, el último hace cuatro décadas (Harvard y Córdoba tienen la misma antigüedad y en eso van 161 a 0). Hay un indicador que para mí es menos discutible: los estudiantes, en su gran mayoría, asisten a universidades que les quedan cerca de sus lugares de origen. No hay muchos salteños estudiando en Comodoro Rivadavia, ni porteños en La Rioja. Es improbable que sean todas igualmente buenas para todas las carreras, o que la mejor sea siempre una de las más próximas a la casa del interesado. Si la formación se elige por geografía, seguiremos creando universidades donde no hay suficientes maestros e investigadores de excelencia, nada más que para algún político muestre que ha conseguido semejante cosa para su terruño. El acervo científico no se desarrolla por dictar una ley ni se compra como un software. Los recursos son siempre finitos. No sé de ningún especialista que haya calculado si no sería más eficiente subsidiar el transporte o el alojamiento de alguna gente que multiplicar estructuras abriendo las universidades nacionales de Cañuelas, de Pilar, del Delta, de Ezeiza, de Saladillo, de San Antonio de Areco, de Chilecito, de Hurlingham, de Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo, todas cercanas a alguna universidad de tradición centenaria. Eso engordará estadísticas de ingresantes y de graduados meramente cuantitativas.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

El dilema del cambio

Cuando ganó las elecciones, Milei dijo que tenía un objetivo: “transformar la Argentina para siempre”. Y muchos argentinos acompañamos esa propuesta porque entendíamos que el país necesitaba un cambio profundo después de años de despilfarro y políticas que nos dejaron al borde del colapso. También sabíamos que no iba a ser fácil. Que habría sacrificios. Pero confiamos en ese fin. Ahora surge una pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto el Presidente a sacrificar para lograr ese objetivo? En la entrevista con Trebucq y Majul dejó en claro que no estaba dispuesto a entregar a su jefe de Gabinete, aun cuando las denuncias y los cuestionamientos estén afectando fuertemente la imagen del gobierno. Y ahí aparece el verdadero dilema: si un funcionario termina debilitando la credibilidad del gobierno y poniendo en riesgo el apoyo social necesario para sostener las reformas, ¿no debería el objetivo de transformar la Argentina estar por encima de cualquier persona?

Gonzalo Palacios Hardy

DNI 22.431.875

Vocabulario

Cómo ciudadana comprometida con la vida democrática de nuestro país , me siento defraudada y necesito expresar mi indignación ante el vocabulario cada vez más grosero y denigrante con que nos habla nuestro presidente Milei, al cuál voté. Su investidura, que exige responsabilidad y respeto, parece quedar anulada por las formas de descalificar a las personas con improperios y acusaciones infundadas.

María García Llorente de Lanús

DNI 5.251.080

La paz

Quisiera compartir con los lectores del diario, una de las tantas reflexiones del RP. Alfonso Milagro, en su libro Los cinco minutos de Dios: “Todos aborrecemos la guerra y somos partidarios de la paz, pero una cosa es ser partidario de la paz y otra ser constructor de la paz, difusor de la paz. Queremos la paz en el mundo, pero será imposible implantar la paz en el mundo si primero no reina la paz en nuestra patria, la paz en la patria se fundamenta en la paz de los hogares, pero es utópico pretender la paz en la familia si cada uno de nosotros no goza de paz en su interior. Solamente el hombre que es pacífico consigo mismo será pacifico con los demás. Y para ser pacífico, es preciso ser un hombre de buena voluntad, pues solamente a los hombres de buena voluntad se ha prometido la paz. Pero no olvidemos que no podemos ser hombres de buena voluntad si no somos hombres de Dios sino cumplimos y en todo la voluntad de Dios”.

Ricardo A. Tiscornia

tiscorniaricardoa@gmail.com

Hospital Pirovano

Por intermedio de esta sección deseo expresar mi profundo agradecimiento y público reconocimiento al inmenso equipo de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital de Agudos Ignacio Pirovano, a cargo del Dr. Gabriel Damiano. En tiempos donde la salud pública enfrenta grandes desafíos, quiero destacar el profesionalismo, la organización, la solvencia técnica y, por sobre todo, la calidez humana de todos los médicos que me atendieron. Natalia A. Álvarez, Michelle Quirola, Florencia Rezzonico, Sofía Getar e Ignacio Álvarez del Rivero. También a todo el equipo de quirófano, quienes con su contención y cuidado hicieron que un momento de incertidumbre se transformara en un proceso de total confianza. Contar con profesionales de este nivel en un hospital público es un orgullo y un alivio para todos los vecinos de la ciudad. Gracias por la dedicación, por el compromiso con la vida y por el trato digno hacia los pacientes.

Cecilia Insiarte

DNI 21.980.580

En la Red Facebook

La bailarina argentina Marianela Núñez participó de una en la que bailó frente al rey Carlos III

“¡Un orgullo para los argentinos! Gracias” -Maria Virginia Loredo Mendoza

“¡Espectacular!” - Leonor Rand

“Es un honor, felicitaciones” -Enrique Alfredo Arana

“Bravooooo” -Graciela Bonicci