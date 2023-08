Cartas de lectores: Chubut, cumplir nuestro deber, “Perdón, Raúl”

escuchar

Chubut

En Chubut, una vez más, el peronismo ha demostrado que no es un partido democrático: no sabe perder.

Mario Benvenuto

DNI 6.009.552

Cumplir nuestro deber

No podemos, ni debemos, dejar de concurrir a las urnas para manifestar con nuestro voto la elección de los candidatos que consideramos idóneos para regir nuestra patria en los próximos cuatro años. No resulta válido abstenerse o votar en blanco ni en las PASO ni en octubre, por ser los únicos que, como ciudadanos, tenemos el deber y la potestad de elegir a nuestros representantes para decidir el destino de nuestra patria, cualquiera que sea nuestra afinidad política. Y esto incluye a los apolíticos. Seamos conscientes y cumplamos nuestro deber cívico ejerciendo nuestro derecho.

Beatriz de Vedia y Mitre de Cabral

DNI 3.979.315

“Perdón, Raúl”

La vieja Sociedad Rural, que llegó a festejar a dictadores (Onganía en carroza por la pista central) y abuchear al padre de la moderna democracia argentina, ha modificado sustancialmente sus puntos de vista , pasando no solo de la defensa de los intereses sectoriales, sino apostando por la defensa de un proyecto democrático de país, reflejado claramente en su accionar de los últimos años y en el discurso del presidente de la institución en el acto de inauguración de la actual Exposición Rural, en el que se destacó el cierre recitando el Preámbulo de la Constitución, lo que cabe interpretar como una convocatoria a la unión nacional en paz y para el progreso con justicia, pero a la vez como un lejano “Perdón, Don Raúl... no sabían lo que hacían”.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Por el futuro

En las elecciones de medio término de 2021, JxC convocó a ponerles freno a las prepotencias y los dislates que el kirchnerismo impulsaba en el Congreso. Significó para el oficialismo perder el quorum propio en el Senado, y definitivamente los 2/3 de esa cámara. A pesar de ello, la oposición nunca logró convocar una sesión para tratar temas cruciales para nuestro país porque quien tiene autoridad para hacerlo solamente la ejerce con fines de interés personal. En la Cámara de Diputados no se llegó al quorum propio, pero sí a fortalecer la unidad de los partidos integrantes de la coalición, y para el oficialismo la pérdida del quorum propio. Esporádicas fueron las reuniones para tratar temas trascendentales como el presupuesto, que fue aprobado gracias al sentido de responsabilidad de la oposición. Quedan como símbolos de ello dos temas: la boleta única, tratada en Diputados, pero nunca en el Senado, y la negativa a tratar la ley de alquileres, nefasta para la vida de millones de argentinos. Se ha logrado citar a una sesión especial para tratar este tema acuciante recién para después de las PASO. Hay una ola de frustración y desánimo instalada y propalada desde varios medios de comunicación. En simultáneo, algunos referentes que nos hablan de la disposición a no ejercer el derecho al voto, que constituye al pueblo en ciudadanos, lo hacen en muchos casos fogoneados desde las sombras del oficialismo. El resultado es fácil de deducir. El kirchnerismo usará todos los recursos imaginables para llevar a sus seguidores a las urnas. Ya probaron con “la platita”, aunque no les alcanzó y les ganamos la provincia de Buenos Aires. Bueno es recordar aquello que sí se pudo lograr: quedó enterrado el reemplazo del procurador de la Nación, el proyecto de creación de nuevos juzgados federales, la elección por voto popular de los miembros de la Corte Suprema. En el plano económico, sin embargo, continuó el Gobierno con la ausencia de un plan definido, se reafirmó la fantasía de Boudou de contar con un anexo de la Casa de Moneda para emitir sin límite, lo que nos ha llevado a esta inflación récord que destruye a los sectores medios y a los de menores recursos. Pagamos en JxC el costo de nuestra obligación republicana de aprobar el presupuesto y el acuerdo con el FMI. El desastre en el que vivimos tiene responsables claros, por más que “le cambien el collar al perro”. Estamos a días de cumplir con la obligación de designar a nuestros candidatos en las PASO. Llevamos dos fórmulas, una integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri, y otra con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. La gente sabrá analizar condiciones personales y sus respectivas gestiones en la vida pública. La obligación primaria es conocer sus propuestas y fundamentalmente cuidar los comicios. Esperemos que se dé comienzo a la recuperación institucional, condición sine qua non para superar la situación de pobreza, inseguridad, degradación de la educación, y la destrucción de pymes y comercios que constituyen la columna vertebral de la movilidad social que nos hizo país ejemplar en toda la región. Con este objetivo concurramos a votar, por nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Eutanasia

He leído con gran interés el artículo sobre la eutanasia de Carlos A. Mutto. Al respecto recuerdo que en 2012 François Hollande, presidente de Francia, le encargó a Didier Sicard un informe sobre las muy diversas formas de acompañar a las personas que se encuentran en la parte final de su existencia. Se formó inmediatamente una Comisión de Reflexión Sobre el Final de la Vida, que unos meses después presentó no solo el informe encomendado, sino que lo publicó en un libro: Penser solidairement la fin de la vie (Pensar solidariamente el final de la vida), de lectura imprescindible.

Roberto M. Malkassian

Prof. Consulto Facultad. Derecho UBA

DNI 12.045.245

Festival Argerich

Seguí por YouTube a la distancia el Festival Argerich. No puedo decir más que alabanzas para estos músicos maravillosos. Pero también cómo vi el Teatro Colón. Impecable todo. El telón, la pintura, la iluminación, el respeto de la audiencia por el lugar y los músicos y de los músicos por el público.

Gracias a cada una de las personas que trabajan para este resultado perfecto.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

En la Red Facebook

Aumenta la tarifa del transporte público en el AMBA

“Menos mal que estos aumentos no son como los de la maldita derecha”- Marcelo Panichelli

“En el interior el boleto urbano ya va a llegar a los $120. Ni hablar del interurbano. Tienen subsidiado el 100% del transporte. ¿De qué se quejan?”- Julio Díaz

“No veo gente tirando piedras, ni haciendo paros, CGT vendida”- Alicia Maturi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION