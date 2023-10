escuchar

Cinismo

El ministro de Economía y líder de este gobierno dijo a la nacion que Insaurralde “cometió un error”. ¿El error para él cuál fue? ¿Hacer lo que hizo en medio de una campaña electoral? ¿Nada que decir respecto de la impúdica exhibición de dinero de origen desconocido con el gobierno que él dirige aumentando el índice de pobreza y la marginalidad mes a mes?

Una muestra más del cinismo del candidato que nos gobierna.

Juan M. Steverlynck

DNI 16.557.292

Lanzas sin afilar

Apenas finalizado el debate político del domingo se escuchó a algunos periodistas opinar al respecto y deslizar, con bastante claridad, cierta desilusión por el tenor empleado por los cinco intervinientes. Hacían notar que estuvo ausente la agresión y “lanzas sin afilar” que deberían haberse utilizado, circunstancia que seguramente sería subsanada en el próximo debate. Escucharlos me dio la sensación de que necesitaban que corriera “sangre”. Como simple oyente, he sentido lo contrario: cierta paz, equilibrio, respeto personal y posibilidad de colaboración con quien fuere ungido presidente. ¡Qué bien! Me dije, tal vez sea posible imitar la cohesión demostrada por los políticos de otros países. Creo tener presente que el motivo de este tipo de debates, para el ciudadano común, es escuchar solo ideologías, planes de acción si fueren elegidos, promesas, que tal vez no se cumplirán, pero que crean esperanza. La desilusión fue la mía al escuchar esos comentarios.

Indy Failembogen

DNI 3.634.794

Preguntas para Massa

1) Cuando asumió como superministro, Massa prometió bajar la inflación. Resultado, el dólar subió de unos $300 a 800. No hay ningún indicio de que haya mejora alguna. Hay muchos insumos que son esenciales para sostener diversas actividades que no se pueden importar. 2) Los créditos que entregó el FMI se aplican a gastos que deberían haberse reducido y para “evitar”, o más bien posponer, mayores deterioros de las condiciones de vida. 3) El peronismo ha hecho de la obra del gasoducto NK un descarado uso electoral. Esto es absoluta corrupción: propaganda partidaria con fondos públicos. Es obvio que el único que puede hacer obra pública en la Argentina es el gobierno, pues maneja los recursos y las tarifas. Luego lo que debe demostrar es si sus obras son adecuadas en cuanto a retorno de la inversión, oportunidad de su necesidad (cubre el deterioro de lo existente, actualiza la tecnología, en qué medida el beneficio se propaga a otras actividades y al nivel de vida de la población, etc.). Por ejemplo: a) cuántos nuevos bancos se han agregado a las escuelas primarias y secundarias en relación con el incremento vegetativo de la población escolar (según varios informes, lo que creció es la oferta privada, no la pública); b) cuánto creció la construcción de viviendas para clases media y pobre en relación con el crecimiento de población y aumento de la pobreza; c) qué evolución hubo en el precio de los alquileres, en relación con el valor de los salarios, a precios comparables; d) qué evolución han tenido las jubilaciones promedio, a valores constantes; e) qué cambios logró el Gobierno respecto del control del espacio aéreo del país, el control de fugitivos y delincuentes, el contrabando, el narcotráfico, la pesca en aguas territoriales. El Gobierno proclama defender la soberanía, temo que los aspectos señalados demuestran que se perdió soberanía; f) similar al tema anterior, hay tres hechos ruinosos: los acuerdos con Irán, lejos de un avance, han archivado las investigaciones. Los impuestos que paga la minera en San Juan se aplican sobre datos que da la propia empresa, sin que exista control gubernamental. La cesión a China de un territorio donde no sabemos qué hace ese país no puede ingresar ninguna inspección, ni Policía ni Gendarmería.

Gustavo Oscar Steger

DNI 4.282.451

Credibilidad

Lo más grave no es que revoleen bolsos por encima de la pared de un convento. Lo peor no es que suban fotos bebiendo champagne en un yate junto a una modelo mientras los argentinos sufrimos para sobrevivir; que haya videos de ellos contando fajos de dólares cuando su compra estaba restringida por ellos mismos; que se vacunen primero; que se jubilen con dobles jubilaciones; que tengan aviones a disposición; que nuestra educación haya caído a mínimos o que hagan fiestas durante la cuarentena. Ni siquiera que usen el Estado como si fuera propiedad privada.

Por supuesto, todo esto es gravísimo. Pero lo peor es, sin dudas, que hay un tercio de argentinos dispuestos a volver a creerles.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Perjudicados

“Emitir dinero sin respaldo provoca inflación y el más perjudicado es el menesteroso” (sic) (presidente Carlos Pellegrini, 1890/92). “Sin educación no hay libertad”. (Onésimo Leguizamón, ministro de Educación 1874/77, mármol en la esquina de Paraná y Santa Fe).

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Odio

Recuerdo aquella entrevista que Luis Novaresio le hizo a Cristina Kirchner, donde ella con voz quebrada contaba el odio por los bolsos de José López. ¿Qué estará sintiendo en estos días con las fotos de su alfil Insaurralde y su compañera, descorchando en el Mediterráneo? Espero que Luis consiga una nueva entrevista, así nos cuenta,

Carlos Bledel

cbledel@gmail.com

Pena de muerte

La carta de ayer del lector Alberto Vicente Donnes señala con rigor, claridad y lógica el gran problema de la sociedad argentina: la tutela judicial. Con solo un ejemplo, el caso de José Luis Báez alcanza y sobra para que todos los lectores entendamos que estamos a merced de asesinos, violadores, corruptos, motochorros excarcelados por los miembros de la Justicia. Confirmo mi opinión sobre algunas frases célebres. Dijo Clinton: “Es la economía, estúpido”. Yo digo: “Es la Justicia, idiota”. Además, la pena de muerte existe en la Argentina. La firman los jueces. Alguien morirá a manos de un excarcelado.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

En la Red Facebook

El primer debate de los candidatos presidenciales

“No me gustó el debate. Por lo que dijeron, no votaría a ninguno”- Silvia Benvenuto

“Muy flojo y de bajo nivel. Esperábamos más”- Mirta Rivero

“Se la pasaron chicaneándose entre ellos. Pero jamás hablaron de propuestas, se quedaron con sus spots de campaña”- Doryan Giovana Revenhorst

