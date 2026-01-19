Cartas de lectores: Colador, no es política, confianza

Colador

Dice LA NACION del sábado pasado que hubo 60 vuelos a la mansión de la AFA sin que se registraran los nombres de ninguno de los pasajeros. Está claro que nuestro sistema de control aéreo de pasajeros es un colador; con razón somos el paraíso de los narcos.

Juan Manuel Peire

No es política

Cuando los kirchneristas o los milagristas claman que sus presos o presas son presos/as políticos/as están revelando la confusión misma. Los aprietes, el manoteo de fondos públicos, la colonización de instituciones o la persecución de rivales no es hacer política. Esos son delitos comunes. La política es justamente lo contrario. Es disponer responsablemente de los recursos de todos, es asegurarse de que la oposición tenga su espacio, es respetar la división de poderes, es buscar, en definitiva, la forma de que la mayor cantidad de ciudadanos se beneficie de un sistema que premie la iniciativa y el esfuerzo. Si la política es lograr que un grupúsculo se beneficie jugando sucio del sacrificio de todos los demás, entonces el equivocado soy yo.

Marcelo Amaral Correa

Confianza

“Tiene que quedar alguien de confianza”, dijeron en la Casa Rosada al referirse a quién permanecerá a cargo de la gestión durante el viaje de Milei a Suiza. No, señor Presidente: en su ausencia tiene que quedar la vicepresidente. La Constitución no dice que tenga que ser alguien de confianza; dice que tiene que ser el vicepresidente. Le guste o no le guste.

Fernando Braconi

Machado

¡Qué pena, María Corina! El Nobel te lo habías ganado, era tuyo. Por tu coraje, tus convicciones democráticas, tu lenguaje suave y tu actitud firme, por sostener en los momentos más oscuros del régimen la esperanza del pueblo venezolano de recuperar su libertad. El premio era tuyo, y porque era tuyo lo sentíamos un poco nuestro también. Porque eras nuestro orgullo, y esa medalla que trapicheaste simbolizaba el sentimiento de admiración que tu lucha logró generar en todo el mundo. Pero la entregaste. Nos la quitaste. ¡Qué necesidad tenías de hacer lo que hiciste! ¿Pensaste que satisfaciendo la estúpida vanidad de Trump vas a garantizarte su apoyo, después del desdén con el que te trató? ¿Fue idea tuya o era un requisito que te impuso su megalomanía? ¿Creerá Trump que al recibir una medalla se le transfieren también los méritos que conlleva? ¿No es indigno de su parte haberla aceptado? Ojalá llegues a ser presidente de Venezuela, María Corina. Sería muy importante. Tu país te necesita y te vamos a apoyar. Pero recuerda, serás la presidente Machado, ya nunca más serás María Corina.

Alejandro Zanettini

Situación en Irán

Si la situación sigue sin cambios y dentro de 20 años EE.UU. hace con el régimen iraní lo mismo que hizo recientemente con el régimen chavista que gobierna Venezuela desde hace 20 años, seguramente muchos protestarán diciendo “esto lo debió/debe arreglar el pueblo iraní”, habiendo eliminado de su memoria lo que está pasando en estos días.

Jorge C. Solari

Plaza en Palermo

En 2023, después de una larga espera, el gobierno de la ciudad habilitó al público una plazoleta situada en la manzana comprendida por la avenida Dorrego y las calles Báez, Huergo y Clay, en Palermo. Allí, durante muchos años, funcionó la denominada Sastrería Militar, nombre que los vecinos, de facto, le hemos asignado a ese predio, aunque aún las autoridades comunales no se han expedido al respecto. La instalación de este espacio verde fue celebrada por todos los residentes de la zona, quienes anhelábamos un lugar de esparcimiento cercano. Desde su apertura –no hubo una inauguración formal–, la plaza afrontó diversos problemas. Quienes entienden del tema los atribuyen a los vericuetos con que fue diseñada, lo que seguramente será motivo de análisis para los responsables de esa área en el ámbito del GCBA. Formo parte del vasto grupo de vecinos ansiosos por acceder a una explicación “racional” sobre ese tema. Lo concreto es que, desde aquel lejano 2023, este terreno de uso recreativo ha soportado infinidad de reforestaciones, con permanentes cierres y restricciones parciales. Quizás haya llegado el momento de consultar a profesionales idóneos. Cuesta asimilar la cantidad de dinero invertido en los reiterados procesos de mejoras instrumentados desde hace dos años. Otro tema, tal vez de mayor gravedad para los visitantes, es la abundancia de roedores que la frecuentan y deambulan a su antojo al caer la noche. Las guaridas de estas alimañas están a la vista de todos y extraña sobremanera que ninguno de los muchos empleados que la recorren a diario lo haya advertido. Otro interrogante es saber por qué motivo fue eliminado el personal que cumplía funciones de control y disponía de una cabina y un sanitario sobre Dorrego. Esperemos que alguien tenga la generosidad de respondernos.

Luis Alberto Vázquez

Abandono y suciedad

Hace años que tenemos que convivir con un muy lamentable estado del ex cine Bristol y del ex restaurante Las Olas Boulevard. Dos edificios que se encuentran abandonados, por distintas razones, en lamentable estado de deterioro con aspecto horrible, que son un criadero de ratas y representan muy mal al partido de San Isidro. La municipalidad debería exigir a los actuales propietarios buscar una solución. Ignoro si se pagan los impuestos municipales y provinciales. Si el partido de Vicente López puede mantener un cine como el York, que ofrece muchas proyecciones y ciclos gratuitos, ¿San Isidro no puede hacerlo? La verdad, avergüenza.

Alfredo Bohlmann

Acuerdo Mercosur-UE

