Cartas de lectores: Colectivos, Vergüenza, Inteligencia artificial

Colectivos

Hoy jueves 9 de abril, debido a la demora provocada por los colectiveros, estuvimos esperando en la puerta del centro de día más de media hora, con nuestros hijos discapacitados, porque los terapeutas no habían llegado. Señores colectiveros: no son los únicos, se dan cuenta de cómo nos afecta su protesta. Todos estamos peleando día a día para salir adelante. Creo que ustedes estaban acostumbrados al subsidio y ahora reclaman lo que no les corresponde, ya que ese dinero que recibían lo pagábamos también nosotros, o sea, los que día a día viajamos para trabajar sin ningún tipo de ayuda estatal. Comprensión por favor

Claudia Inés García

clodine31@yahoo.com.ar

Vergüenza

Es una verdadera vergüenza la resolución de la Justicia para con Marcelo Porcel. Acusado por corrupción y abuso sexual agravado de menores, la pena impuesta es la entrega del pasaporte, prohibición de salir del país y restricción de movimientos. El juez tiene acreditados –casi probados– delitos de extrema gravedad, con menores amigos de sus hijos. Hay que meterlo preso aunque sea preventivamente y terminar de probar lo que hizo. Con lo que hizo la Justicia, este delincuente y violador puede moverse tranquilamente y seguir haciendo de las suyas.

¿Será justicia?

Horacio Mieres

DNI 8.698.530

Inteligencia artificial

Encuentro un inconveniente en recurrir a la inteligencia artificial (IA) en la escuela, sobre todo en la primaria y secundaria, pues los alumnos, al encontrar todo resuelto, ven limitada la posibilidad de desarrollar su propia capacidad para interrogarse, responderse y cuestionar la pertinencia de sus propias respuestas. La IA debe ampliar más que limitar las capacidades de los estudiantes.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Jefe de Gabinete

Resulta difícil justificar que el Gobierno haya desplazado a Guillermo Francos —un funcionario de reconocida trayectoria, equilibrio y vocación de diálogo— y, al mismo tiempo, sostenga a un jefe de Gabinete cuya permanencia aparece crecientemente cuestionada, incluso dentro de su propio espacio. Francos aportaba algo escaso en la Argentina: sensatez, experiencia y respeto por las formas. Que la administración del presidente Javier Milei haya decidido prescindir de quien fortalecía la consistencia institucional y aferrarse a una figura que la erosiona no solo resulta incomprensible, sino que revela una preocupante inversión de prioridades. Cuando se relega la templanza y se premia la controversia, no es el gobierno el que se fortalece: es la institucionalidad la que se debilita.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

La trampa de la publicidad de apuestas

Quiero expresar mi malestar ante la publicidad de plataformas de apuestas online, especialmente con la frase “si sos menor no podes apostar”, ya que al nombrarlos se los está convocando. Bajo la apariencia de una advertencia responsable, se esconde una estrategia de marketing perversa. Al nombrar directamente a los menores, lo que están haciendo en realidad es poner el tema en su radar, despertando su curiosidad. Es una convocatoria disfrazada de prohibición. Si el objetivo fuera realmente proteger a los menores, bastaría con la leyenda “Apto solo para mayores de 18 años”, poniendo el foco en la legalidad, sin necesidad de interpelar a quienes legalmente no pueden (ni deben) participar de este negocio. Bajo el velo de la “responsabilidad social”, se está sembrando la semilla de la ludopatía en las nuevas generaciones. Es hora de que las autoridades y los medios de comunicación revisen los límites de este tipo de mensajes que, lejos de cuidar, exponen a nuestros jóvenes a un peligro real.

Teresa Garay

DNI 11.267.891

Ataques en escuelas

Las últimas noticias acerca de los ataques o intentos de ataques por parte de alumnos en diferentes escuelas son para ocuparse y actuar de inmediato, ya que en algunos casos la prevención llega tarde. La exhaustiva nota de investigación acerca de las causas por las cuales los niños y los jóvenes dejan los estudios, también es para ocuparse y actuar de inmediato. Las cifras son preocupantes y los motivos sobran. En ambos casos y por diferentes razones tenemos muchos jóvenes a la deriva; algunos quieren salir adelante, otros no le encuentran sentido a la vida. La educación es una obligación del estado y un derecho que se incumple. Por favor, es momento de cuidarlos. Porque No Cuidamos Lo Suficiente a nuestros niños y jóvenes es urgente poner manos a la obra.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Proyecto frenado

Soy compradora de cocheras en un proyecto privado legal en Pilar que, además, es útil para todos: el Centro de Transferencia de Pasajeros. Hoy no hay una orden judicial que lo frene. El problema es otro: el Municipio impide la obra al no devolver los permisos. Así se frustra inversión, se pierde tiempo y se siguen pagando los costos del colapso de la Panamericana. La discusión no es ideológica: es básica. Si una obra está en regla y beneficia a la gente, el Estado no puede bloquearla sin explicaciones. Devuelvan los permisos.

Marcela G. Casati

DNI 18.394.298

Supermercadistas

Permanentemente veo las quejas de los supermercadistas sobre la baja de ventas y falta de reactivación. Sería bueno que para justamente revertir esa situación contemplaran tener una mejor exhibición de la mercadería además de modernizar instalaciones e iluminación. Cualquier persona que viaja y entra en supermercados del exterior se lamenta de la apariencia de los nuestros, salvo algunas contadas excepciones.

Andrés Heffesse

DNI 10.424.276

En la Red

“No es delito”. Una diputada admitió que usó pasajes del Congreso para que su hijo vaya a la facultad.

“No es delito, pero tampoco ético”

Diego Fabián Saucedo

“En Salta se puede estudiar también”

Félix Alberto Aguirre

“Usar el dinero del Estado se llama robar”

Rosario Lons

“No sé si es delito o no, pero en un momento de ajustes en el pueblo, que viaje su hijo para intereses personales con boletos que paga el pueblo es bastante antiético”

Jonathan Chialva