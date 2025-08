Cartas de lectores: Colmo, alternativa, nota mínima

Colmo

Si decimos que el sistema de lista sábana es muy malo para la elección de legisladores porque la gente no conoce a quienes vota, salvo los cabezas de lista, las candidaturas testimoniales son el colmo de este nefasto sistema. Se vota al que encabeza, que ni siquiera asumirá el cargo, o sea, todos los que juren serán ignotos desconocidos. Tremendo disparate.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Alternativa

Brillante el artículo de Fernández Díaz del domingo pasado. Sintetizó la desazón de quienes no nos encolumnamos en uno u otro de los extremos mesiánicos e irreconciliables que la política hoy parece obligarnos a abrazar. Por eso aplaudo la iniciativa adoptada por los cinco gobernadores que buscan una liga republicana y federal, a quienes deseo que Dios ilumine. Y les pido a todos nuestros políticos respetuosos de la Constitución, sinceros, honestos, humildes y comprometidos con las instituciones –que los hay– que recuerden que hay una multitud de ciudadanos que esperamos de ellos una alternativa generosa, valiente y democrática.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Nota mínima

Preocupan los millones y millones que el Gobierno sigue tomando del Fondo Monetario Internacional como un barril sin fondo, cuando el barril somos nosotros y hace rato que tocamos fondo. Si bien el control de la inflación es un logro, la deuda no lo es. Hacer las cosas bien no es un mérito, sino una obligación. Menos préstamos, menos planes para gente que no hace nada, menos viajes para hacer relaciones públicas sin nada concreto y más pies sobre la tierra. Cuando se logre llegar a fin de mes, podremos hablar de un buen gobierno. Lejos está el Presidente de ser “el mejor gobierno de la historia”. Por ahora aprueba con la nota mínima.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Horrores

Carlos Reymundo Roberts nos dice, en clave de humor, que es muy feo igualar a los Milei con los Kirchner. Yo añadiría que los Milei tendrán que poner mucho empeño para igualar los horrores del kirchnerismo, entre los cuales se destacan el corte de los puentes con Uruguay, la falsificación de las estadísticas del Indec, la confiscación de los fondos de las AFJP, el clientelismo a través de planes administrados por gerentes de la pobreza, la protección policial de los cortes de calles, la atribución de la pauta publicitaria al periodismo militante, la ley de medios, el direccionamiento de la obra pública y posterior lavado del dinero proveniente de los sobreprecios, las retenciones móviles que dieron lugar al enfrentamiento con el campo, el memorándum con Irán, la ley de democratización de la Justicia, la cuarentena eterna, el vacunatorio vip, la adhesión a los Brics y el alineamiento con Rusia para ser puerta de entrada a Latinoamérica.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Término

Dado que muchos califican a Israel de genocida, pregunto qué término usaríamos para calificar al grupo terrorista Hamas después del brutal ataque efectuado el 7 de octubre de 2023 contra miles de civiles israelíes y de haber secuestrado a 250 rehenes, manteniéndolos en lugares insalubres con un maltrato cruel y perverso, torturados y casi sin alimentos, hasta el día de hoy, los que quedan.

Rebeca Rubinson

DNI 1.829.664

Reglas al navegar

Hace muchos años hice el curso de timonel de yate a vela en el puerto de Olivos. En aquel tiempo se usaba el barco La Gaviota, anclado allí, para la capacitación. Para las salidas al Río de la Plata nos llevaban en veleros clase Lighting o Grumete, que tienen una eslora/largo de 6 metros y permitían llevar a varios alumnos, distribuidos para cuidar el equilibrio. Una cosa que aprendí de inmediato es que en el agua un velero no puede frenar. Hay alternativas, como tirar un salvavidas con soga, ancla, etc. y arriar las velas de inmediato, pero de todos modos el velero se sigue moviendo por el viento que mueve el casco y las corrientes. Por eso una de las reglas que nos inculcaron fue ceder el paso a toda nave con movilidad, con distancia prudencial, para evitar conflictos. También debo decir que la visión en el velero, a sotavento, del otro lado de las velas, es complicada, por eso los veleros tienen una especie de ventana hecha con un material transparente, para poder ver con tiempo si se acerca otra nave. En el caso de la embarcación en Miami que fue arrollada por una barcaza, no califica como velero, es un juguete hecho con dos pontones de epoxi, una tela y un pequeño mástil, que estimo solo serviría para dar un paseo por los lagos de Palermo. Aun así, con mucho cuidado, porque lo que se cae al agua desde un velero sin motor es muy difícil de recuperar. Así como no tienen freno, tampoco tienen marcha atrás.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Juego

Pocas veces me sentí tan identificado con una carta de lectores como con la de ayer de Luis J. Ramos. Seamos objetivos y no le hagamos el juego al caos agrandando los problemas o exagerando las noticias. Y dejen de darles espacio a delincuentes que destrozaron y robaron todo, y que deberían mantener su boca cerrada.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Chacarita

El jueves pasado estuvimos en el Cementerio de la Chacarita, en la bóveda familiar Alfonzo Álvarez, concesión desde 1900. El espectáculo es aterrador: bóvedas saqueadas, féretros despojados, desaparición de placas, crucifijos... ¿Estos hechos ocurren en los horarios sin público? ¿El director del cementerio dónde está? Pagamos la tasa bóveda y panteón 114.625 pesos en el año 2024. Le pido al jefe de gobierno que visite la Chacarita y nos dé una respuesta.

María Teresa Mayorga

DNI 3.867.036

En la Red Facebook

Metrodelegados paralizan el subte por la muerte de un trabajador y afirman que fue por exposición al asbesto

“A los sindicalistas no se les cae una idea. En vez de buscar soluciones más ingeniosas para mejorar la vida del trabajador, todo quieren resolverlo con un paro. Aun sabiendo que no van a resolver nada”- Alberto Zine

“Ayudando a la gente”- Esteban Broitman

“De ser cierta la causa del deceso, ¿qué culpa tienen los usuarios?”- Máximo Torres

