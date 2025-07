Cartas de lectores: Comportamiento, esconder una mano, violencias varias

Comportamiento

En las últimas elecciones se han visto participaciones cada vez más reducidas del electorado. Muchos analistas y políticos afirman no encontrar la razón a este fenómeno. Mientras miraba la sesión del 2 de julio de la Honorable Cámara de Diputados, me preguntaba si el comportamiento de las señoras y los señores diputados y la calidad de sus ponencias no tendrán impacto en nosotros, los electores, mostrándonos que, no importa qué lista o partido se vote, todo parece ser peor.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Esconder una mano

La historia de la privatización de YPF finalizó con la intervención de la jueza estadounidense Loretta Preska, que dictaminó que la Argentina efectúe la transferencia del 51% de sus acciones a una cuenta en el Banco de Nueva York Mellon en carácter de pago parcial de su sentencia. A raíz del fallo, como era obvio, Javier Milei centró su atención sobre Axel Kicillof, uno de los indiscutidos responsables del hecho, y no escatimó el uso de adjetivaciones para con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires con duros calificativos. Si bien el primer mandatario no está tan desacertado al formular esas críticas, no debería hacerse el distraído mirando a un solo lado, porque en la otra mitad del campo de juego se encuentra Ariel Lijo, un conflictivo juez de dudosa idoneidad y efectividad que él propuso neciamente para integrar la Corte Suprema de Justicia –sin lograrlo merced al sensato y justificado impedimento de los senadores nacionales–, quien mantuvo durmiendo el mejor de los sueños en uno de los cajones de sus archivos hasta el día de la fecha la causa iniciada en 2007 a raíz de la presentación judicial efectuada por Elisa Carrió, cuya investigación hubiera permitido determinar a los responsables de la estafa que se realizó localmente con la estatización de YPF.

Arrojar la piedra con una mano y esconder la otra no es justo ni equitativo en la figura presidencial.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Violencias varias

El peronismo siempre hace gala de una irritante violencia verbal, política y hasta física. Ricardo Balbín, ante un ataque a piedrazos en su acto, dijo impertérrito: “Nos dejaron su tarjeta de visita”. Piedras, palos, vidrios rotos, pintadas, escraches, motines, fuego, secuestros, llamados a la resistencia y hasta balazos son parte fundamental de su libro de estilo. Ninguna otra organización tiene un álbum de fotografías tan extenso y tan violento. Simpatizantes de la ultraizquierda y paramilitares de ultraderecha compitieron por décadas para ver quién era más salvaje e inhumano. La nueva Argentina quiere dejar atrás esta deriva inconducente e intolerante. Todos podemos opinar dentro de un marco constitucional. Estamos en un momento histórico y muchos avizoramos una salida. No queremos que el mundo y nuestros hijos vean esa cara horrible y autodestructiva. La Justicia, los legisladores, el periodismo y toda la sociedad debemos mantenernos firmes ante la revancha setentista que no quiere perder los privilegios que se autoadjudicaron ante la pasividad de los que trabajamos todos los días.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Equilibrio

Para que haya equilibrio es necesario un punto de apoyo. Si el equilibrio fiscal está sustentado con el dinero que el Estado les confisca a los productores agrícolas de la Argentina con los impuestos, corre un gran peligro, ya que la voracidad impositiva del Estado para conseguir su equilibrio ha roto el punto de apoyo del equilibrio en la producción agrícola, que es la rentabilidad. Quizá sea imperioso un acuerdo fiscal con los productores agrícolas, porque sin soja no hay equilibrio fiscal posible.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Sí, pero...

La decadencia generalizada que caracteriza hoy a nuestra sociedad es propia de la falta de claridad en la manera de cumplir las normas y más aún en la manera de aplicar sanciones a los que las vulneran. Todos condenamos la actitud de los agresores de la casa del diputado Espert y más aún en el caso de una concejal de la provincia de Buenos Aires. Con la misma actitud con que transgredió la ley, siempre supo que debería asumir las consecuencias de sus actos. Resulta sorprendente escuchar que muchos manifiesten que es “demasiado” aplicar lo que especifica la ley. Mientras los delincuentes comprueben que pueden cometer desmanes destruyendo la propiedad pública y privada, mancillar el nombre de quienes deseen y transgredir la ley sin asumir las consecuencias ni solventar los gastos de los daños materiales, es algo que irá en aumento y será muy difícil llegar a controlar y ponerle fin.

Es fundamental, para mantener el orden en una sociedad organizada, que los ciudadanos sepan que la ley los protege, garantizando sus derechos, y donde el que no la respeta y la vulnera deberá asumir las consecuencias previstas. Sorprende que muchos ciudadanos de bien consideren que está bien alguna sanción a los delitos, pero “no tanto”, habilitando así la creencia errada de que la libertad para delinquir tiene respaldo legal y no involucra el deber de asumir las consecuencias.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Reciprocidad

La semana pasada leí en esta sección la reflexión de un lector de que nuestro apoyo a los Estados Unidos debería ser mutuo. Y es una idea muy razonable. ¿Por qué respaldamos tan activamente a Trump en su política exterior, pero no obtenemos nada a cambio? El Gobierno debe defender los intereses de nuestro país y exigir el apoyo recíproco en importantes cuestiones de política exterior. Los Estados Unidos podrían empezar por renombrar oficialmente las islas ocupadas por los británicos como “las Malvinas”.

Esteban Torres

DNI 10.526.851

En la Red Facebook

Registran la muerte de 63 personas en situación de calle durante la primera mitad del año

“Mucha gente en la calle, muchos que no quieren ir a los refugios. Una realidad que duele y cada vez empeora más. Muchas veces porque tienen horarios estrictos, algunos, de cierre. Y prefieren quedarse para pedir a la salida de teatros, cines, etc. Otros por no dejar todas las cosas que van juntando, otros porque sí. Lo hemos hablado con un grupo que está cerca del Obelisco”- Marcela Rivero

“Estado ausente se llama”- Gabriel Leiva