Cartas de lectores: Conducta, abstinencia digital, revisión de los DNU

Conducta

Ante la candidatura de un juez federal para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los datos aportados por la investigación de un reconocido periodista de la nacion, debería el Poder Ejecutivo agregar un capítulo al DNU ómnibus que contemplara derogar algunos artículos del decreto-ley 1285/58 (Organización de la Justicia Nacional) y del Reglamento para la Justicia Nacional (acordada de la CSJN del año 1952). En especial en cuanto disponen que los magistrados “deberán observar una conducta irreprochable”, que les está prohibido practicar juegos de azar o por dinero y concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos, así como el ejercicio del comercio. Si vamos a relativizar la ética, al menos que sea absoluta la coherencia formal.

José Luis Rinaldi

DNI 8.490.641

Abstinencia digital

Es bochornoso el intercambio de agravios que se lleva a cabo entre algunos presidentes de nuestra región por medio de las redes sociales. Sería positivo que canalizaran sus diferencias con discreción por la vía diplomática. Un poco de abstinencia digital no les vendría nada mal.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Revisión de los DNU

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en los autos “Centro de Excombatientes de Malvinas”, ha incursionado recientemente en la revisión judicial de un DNU con motivo de la constitucionalidad del momento de su emisión. También lo hace sobre los motivos de fondo de su expedición. Esto importa un significativo paso en adelante sobre la revisión de constitucionalidad de los cada vez más numerosos e importantes decretos de necesidad y urgencia. La sentencia de referencia se detiene en algo no tan frecuente en los fallos judiciales, como es si el momento de pronunciamiento del DNU fue correcto, en función de las circunstancias excepcionales que al respecto exige el artículo 99 de la Constitución nacional, y responde negativamente. A medida que se incrementen y cada vez sean de mayor densidad normativa los aludidos DNU, es bueno también que aumente la revisión judicial sobre su oportunidad y eventual incompatibilidad sustancial con la Constitución; en otras palabras, un DNU puede ser inconstitucional tanto por haberse dictado fuera de la situación de emergencia legislativa a que alude la Constitución como si colisionara con algún derecho o garantía constitucional o convencional de las personas.

Néstor Sagües

Profesor en UBA y U. Austral

De CCK a CCCC

No creo necesario que los museos y centros culturales tengan nombres de personas. Pero por sobre todo de personajes recientes cuyas trayectorias tengan que ver con la política y que, por lo tanto, sean de reputación controversial. Tampoco creo que se los pueda denominar ex­nombre del museo anterior. Por esas razones, y conmemorando la existencia de un espléndido testimonio arquitectónico de la institución que fue modelo en su momento, propongo que se denomine al ex Centro Cultural Kirchner como CCCC (Centro Cultural Correo Central). La cuatro letras C seguidas darían probablemente un interesante logotipo o escudo para la institución y su pronunciación sería curiosa y recordable (cecé-cecé)

Carlos Eduardo Libedinsky

DNI 05.623.969

Feriados

Estamos ya inmersos en un período de seis días consecutivos no hábiles. Considerando que la Argentina no es uno de los países más prósperos del mundo, y aunque lo fuese, se trata de un verdadero despropósito. Ya que el Gobierno está planteando la necesidad de un profundo cambio, el tema de los feriados también debe ser sometido a una revisión.Un ejemplo de modificación que se podría implementar es en las jornadas en que conmemoramos a Güemes, Belgrano y San Martín, en particular por el caso de los dos primeros, donde la diferencia entre las fechas es de apenas tres días. Dado que, en mi consideración, estas tres máximas figuras han tenido el mismo peso específico en nuestra historia, porque ninguno podría haber logrado éxitos sin la interacción con los otros dos, se uniría el homenaje a los tres en un solo Día de los Tres Próceres, que se celebraría el 20 de junio, en que no solamente se recuerda a Belgrano, sino que también se rinden honores a la bandera que nos une a todos.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Pasiones

Según el Diccionario de la Real Academia Española, negacionismo significa “negar hechos históricos relevantes”. Estimo que nadie en su sano juicio puede negar las atrocidades, los crímenes y el terrorismo de Estado llevados adelante por los militares en los sucesivos gobiernos de la década del 70. Sin embargo, cada una de esas víctimas tiene un nombre y apellido, tiene un DNI y tiene una familia detrás. Es una falta de respeto grave, a las víctimas, decir son que 50.000, 30.000. Cada una de ellas merece el máximo respeto y sus nombres están escritos en el Parque de la Memoria y en el informe Nunca más. No son anónimas, hay dolor en esas familias, se las puede nombrar. No son un número en una cifra que uno tira por casualidad. Las pasiones obnubilan la razón y conducen a afirmaciones no históricas, oscureciendo lo que debería recordarse.

Fray José María Cabrera O. P.

Convento Santo Domingo Buenos Aires

DNI 13.211.286

Billetes en los cajeros

Últimamente, entre la inflación y el tamaño de los cajeros automáticos, me encuentro reiteradamente con que no puedo retirar dinero por falta de efectivo. Los cajeros agotan su disponibilidad antes del recambio horario, incluso los de “autoservicio”. Los bancos no permiten, insólitamente y aun ante esta falta, ni siquiera a sus clientes, retirar efectivo por caja si no se superan los $200.000 o más. Esto me pasó ya dos días seguidos. Ergo, no puedo hacerme de mi propio dinero, aun cuando pueda necesitar disponer de él y sea mío, valga la aclaración. Desde ya, el Gobierno y los bancos deberían prever estas situaciones. El primero, haciendo realidad la anunciada impresión de billetes de mayor denominación. Y los segundos, autorizando el retiro por caja, porque la falta de billetes en los cajeros es su responsabilidad. El banco es solo depositario de fondos, no su dueño.

Felicitas Argüello

DNI 22.311.295

