Cartas de lectores: Confiabilidad, baja participación, rápida votación

Confiabilidad

Es lógico que el electorado haya apoyado al gobierno que viene haciendo los cambios económicos percibidos como imprescindibles y eternamente postergados, al que se le toleran sus modos agresivos de hacer política.

Si con este rumbo se llega a buen puerto, es probable que una vez lograda la modernización económica argentina –y el país se vea liberado por fin de las cadenas impuestas por el populismo– el electorado empiece a mirar otras opciones. Es deseable y necesario que las instituciones sean fortalecidas para que no resulten vulnerables a un rebrote de esa tendencia. Un país crece en tanto es confiable, y esa confianza se basa en hacer lo correcto y sostenerlo en el tiempo. Tenemos en nuestra historia reciente demasiados pasos atrás, por lo que es esencial encarar esa parte de la modernización del Estado que dé continuidad a las transformaciones. El actual gobierno no ha mostrado hasta ahora interés o disposición en ese sentido, quizás porque la tarea económica urgente lo distrae, aunque reconozcamos que una tarea no es excluyente de la otra. En el espíritu fundacional de las fuerzas políticas que hoy han sido relegadas está ese objetivo, y de ellas puede surgir el próximo líder que encare esa imprescindible tarea.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Baja participación

¿La institucionalidad dónde quedó? Lo políticamente correcto parece dejar sus últimas cenizas dispersas en las calles de una ciudad pintada de violeta. El dólar barato y la baja inflación fueron los grandes protagonistas de esta elección, cargada de tanta violencia verbal y agresión y en la que el síndrome de Hubris parece haber afectado a los principales candidatos. Mientras tanto, los votantes, abrumados, cansados y hasta desinteresados de todo, se cobijaron en sus casas y optaron por una película del canal Volver antes que ver la realidad que nos rodea.

Lo más triste son los datos de asistencia a las urnas que dejaron estas elecciones, sabiendo que la democracia se fortalece con la mayor participación. El domingo pasado se demostró una vez más el hartazgo de la sociedad frente a la pelea de poder que priorizan los candidatos antes que el bien común. ¿Y nosotros? ¿Qué papel jugamos? Entonces, será cierto que cada sociedad merece los representantes que tiene. El grito sagrado de “libertad” de los ciudadanos se refleja en la urnas. Si no hay participación, no hay democracia.

Mariana Moyano

DNI 31.463.582

Rápida votación

Quiero destacar el sistema rápido, efectivo y práctico de la votación, y agradezco a los fiscales y fuerzas policiales por su tarea en favor de la democracia.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Republicanos

Sumamente precisa y exacta la columna de Joaquín Morales Solá del domingo pasado. A tal punto que quedé desolada, porque me incluyo entre los “ñoños republicanos” a los que, aunque se empeñan en votar a conciencia a quienes representan ideas basadas en el respeto a las instituciones y a los ciudadanos, la realidad los golpea con resultados de odio, agresión, mentira, traición, grosería, intolerancia.

¿Será que para la próxima elección tendremos que votar a Pagni, Morales Solá o a alguno de nuestros muchos respetados y premiados periodistas?

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Obras

Agradezco al gobierno de la ciudad y a Pro las obras que se están realizando desde hace más de un año para la cuenca del arroyo Vega, cuya superficie, según lo informado, es de 1700 hectáreas, y actualmente sus desagües pluviales resultan insuficientes. Las obras implican cortes de calles en distintos puntos de la ciudad. Yo vivo en Elcano y Freire, que es uno de los puntos del túnel aliviador del arroyo. Los vecinos sufrimos ruidos y caos de tránsito en la zona, pero reitero mi agradecimiento por la prevención de inundaciones, tal como ocurrió con las obras del arroyo Maldonado en 2012, y por hacer sin falsas promesas. El cambio climático es una realidad a encarar y espero que pronto los vecinos del norte de la provincia, tan afectados estos últimos días, empiecen a ver realidades, en lugar de presencias electoralistas sin encarar urgentes y definitivas soluciones.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Misa papal

El domingo pasado, en su primera misa, el papa León XIV estuvo acompañado por importantes dirigentes que representaron a más de 140 países del mundo. Es cierto que no estuvo Trump, pero sí su vicepresidente. Tal vez, hubiera sido positivo, ante la ausencia de Milei, que asistiera nuestra vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los argentinos lo merecíamos.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Recolección de hojas

En su carta, la ciudadana Diana Sobel propone que el contribuyente barra las hojas de los árboles y las embolse. Si además de esto las lleva al contenedor, que en algunos casos está a 100 metros de distancia, la tarea deberá realizarla, según el horario reglamentado, de 22 a 9. No sé cuanto paga ella de ABL, pero nosotros pagamos el oneroso monto de 287.200, 25 pesos –ajustado mensualmente– por nuestra casa familiar, cuya vereda tiene 8,66 x 2,50 m. El costoso servicio contratado de recolección y barrido tendría que ocuparse de las hojas caídas y no el contribuyente, ya que los árboles no los podemos podar. La Ciudad, con su Ministerio de Espacio Publico e Higiene Urbana, a través de Espacios Verdes, se encargaría de la gestión y el cuidado de los árboles y, por supuesto, del podado en tiempo y forma, que no sucede, salvo cuando un árbol se cae. Las comunas, que tienen competencia de planificación, ejecución y control, brillan por su ausencia, más con el frío del invierno.

Esperamos que con los nuevos concejales y la verborragia de LLA y el Frente de Todos no sean iguales a los que criticaron.

María de Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

