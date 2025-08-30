Cartas de lectores: Consejo, modales, vuelo desde Roma

Consejo

Respecto al tema de los audios de Spagnuolo, aconsejo al oficialismo adoptar la estrategia que utilizaba en situaciones parecidas el kirchnerismo, con relativo éxito para conformar a su feligresía: absoluto silencio de los involucrados, denuncia de lawfare y culpabilizar a la oposición de hacer una operación desestabilizadora. ¡Suerte!

Héctor Carlos Falcón

Modales

Señores/as diputados, es una vergüenza como se comportan en las sesiones. Qué pena para nuestra buscada democracia. Algún curso de educación, modales y formas no les vendrían mal a muchos de ustedes.

Constantino Coutris

Vuelo desde Roma

El lunes pasado mi hija y mi yerno, que viven en Roma y nos visitan periódicamente, viajaron en el vuelo AR 1141 hacia Buenos Aires en un avión viejo y falto de ciertas comodidades para los pasajeros y para un trayecto de 14 horas. Da que pensar si ante este tipo de deterioro no conviene elegir otra compañía aérea. Una pena.

Leticia Giffoni

Taiwán y la OACI

En un mundo interconectado, la aviación civil es pilar esencial de la seguridad, el desarrollo económico y la cooperación global. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), bajo el lema “Cielos seguros, futuro sostenible”, ha reiterado la importancia de trabajar con todos los actores relevantes. Sin embargo, Taiwán -a pesar de ser un socio responsable y estratégico- sigue siendo excluido injustamente del sistema. La Región de Información de Vuelo de Taipéi (FIR Taipéi), administrada por la Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán (CAA), es un punto estratégico del tráfico aéreo entre el noreste y el sudeste de Asia y Norteamérica. En 2024 gestionó más de 1,64 millones de vuelos y 64 millones de pasajeros. El aeropuerto internacional de Taoyuan ocupa el 13.º lugar mundial en pasajeros internacionales y el 10.º en carga aérea. Estos datos muestran que la FIR Taipéi es un componente vital de la red global. Taiwán ha demostrado un firme compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. Desde 2009, todas sus aerolíneas aplican sistemas de gestión de seguridad, y EVA Air figura entre las más seguras del mundo. La CAA modernizó su navegación con tecnologías de última generación (STCA, MTCD, ADS-B) y adoptó políticas ambientales de la OACI, incluyendo el esquema CORSIA. En 2025 lanzó un programa piloto de combustible de aviación sostenible (SAF), reafirmando su voluntad de contribuir a la meta global de emisiones netas cero. No obstante, la exclusión de Taiwán de la OACI genera riesgos reales. En agosto de 2022, los ejercicios militares de China en la FIR de Taipéi obligaron a desviar cientos de vuelos internacionales, reduciendo el tráfico en un 90 % y poniendo en riesgo a pasajeros y tripulaciones. En 2025, el cierre del espacio aéreo de Pakistán forzó desvíos repentinos de aeronaves taiwanesas, pero la CAA no pudo participar en la reunión técnica de coordinación de la OACI. La falta de acceso a información sobre turbulencias severas o incendios por baterías de litio es otra consecuencia directa de esta exclusión.

La seguridad aérea no conoce fronteras. Dejar afuera a Taiwán significa abrir un vacío en la red global, lo cual contradice la misión de la OACI. La experiencia, la ubicación estratégica y el compromiso de Taiwán son activos que la comunidad internacional no debe ignorar. Por ello, la OACI debe dar pasos concretos: permitir la participación de la CAA en reuniones técnicas, abrir el acceso al Portal Seguro y garantizar su presencia en la próxima asamblea. Incluir a Taiwán no es un gesto político, es una necesidad compartida para asegurar que todos podamos volar hacia un futuro más seguro y sostenible.

Emb. Florencia Miao Hung Hsie

Directora General Oficina Comercial y Cultural de Taipéi

Al cine

Debo darle gracias infinitas a Pablo Echarri, por invitarme a ver una película excelente, Homo Argentum. No pensaba ir al cine, ya que normalmente las terminan pasando por TV o alguna plataforma de streaming. Pero imaginé que había “celos” en las declaraciones y me dije: ¡ya tengo que ir a verla! Luego leí que la vieron 1.080.000 personas en 11 días. Gracias Pablito.

Felipe Heyde

Dos aportes

Los artículos del 25 de agosto firmados por profesionales de alto vuelo como el Dr. Antonio Boggiano, por el lado de la geopolítica y su entramado análisis de las complejas ramas del derecho y la fuerza en el candente conflicto de Ucrania; y de Bernardo Saravia Frías, por el lado del desorden rayano con la anarquía, en largos períodos de la historia argentina y sus 5 ideas/propuestas, son concretas e iluminadoras. Ambos configuran uno de los mejores aportes de la “tribuna de doctrina”, que nos informa y educa, fundada por Bartolomé Mitre hace más de 155 años.

Carlos Tonelli

Adoquinado

Recientemente, en tres cuadras de la calle Francisco Bilbao entre Curapaligüe y avenida Carabobo, el gobierno de la ciudad trató de poner en valor el adoquinado existente, lo que demandó mucho tiempo y esfuerzos tanto económicos como de recursos humanos, on resultados poco relevantes. Situación parecida se dio hace algún tiempo en una parte de la Avenida Los Incas. Considero que es hora de pensar que ese recurso empleado a fines del siglo XIX y principios del XX ha cumplido con sus funciones y deben ser jubilados.

Julio César de la Barrera

