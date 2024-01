escuchar

Consulta popular

Los legisladores opositores vociferan en el Congreso en contra de las medidas y proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, haciendo uso de una representatividad que ya han perdido. Fueron votados en el pasado por sistemas electorales que ellos mismos hicieron a su propia medida. Ahora carecen de esa representación, pues han sido rechazados por la gran mayoría del pueblo argentino, que está harto de ellos y clama por un cambio urgente de la desastrosa situación en la que nos dejaron. No tienen ninguna autoridad moral para oponerse a lo que el pueblo ha elegido. Si continúan poniendo trabas le pedimos al Gobierno que llame a una consulta popular, en la que el pueblo va a arrasar con su opinión a favor de la inmediata transformación que necesitamos.

Roberto Carbone

DNI 4.271.723

Contra la corrupción

Todos los días leo artículos de periodistas en los que se mencionan delitos de corrupción. En particular en el último de Pagni se menciona una serie de irregularidades que deberían ser investigadas. Mientras uno lee esto, al mismo tiempo vemos que el ministro de Justicia les prohíbe a la Oficina Anticorrupción y a la UIF actuar como querellantes. No entiendo la razón para impedir que actúen como tales en caso de que no haya un fiscal que lo haga. Sostener que la prohibición es para evitar “persecuciones” habla muy mal de los funcionarios a cargo de estos organismos, que, por el contrario, deberían sentirse muy mal si al cabo de investigaciones realizadas por ellos no ven que intervenga activamente la Justicia. Justamente, deberían tener facultades como para activar el procedimiento.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Poder del Estado

Hace más de cuarenta años que terminó la dictadura y por supuesto debemos trabajar para que no se repita semejante error. Pero ¿qué tiene que ver esto con no atacar el enorme flagelo criminal del narcotráfico y los motochorros? ¿Acaso tener a las Fuerzas Armadas y de seguridad en sus cuarteles nos beneficia en algo? Sugiero a los representantes del pueblo de la Nación y de sus provincias que inviten al Congreso Nacional a los familiares y amigos de los miles de víctimas de estos criminales para intercambiar ideas. Tal vez así lleguen a la conclusión de que es imperativo y urgente usar todo el poder del Estado en controlar el tráfico fluvial del río Paraná y el movimiento de motos del AMBA. Disponemos de la gente preparada y los medios tecnológicos para poder hacerlo, y no es mandar una nave espacial a Marte…

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Moreau y la UCR

En su carta de ayer, el lector Horacio Mieres menciona que Leopoldo Moreau dejó el radicalismo. No es así:

fue expulsado por el Tribunal de Ética radical, como me lo narró quien presidió la sesión, el ejemplar ciudadano Guillermo Moreno Hueyo. (No soy radical.)

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Dólares

Hoy muchos jubilados están sacando dólares de “debajo del colchón” para sobrevivir y, obviamente, los cambian en “cuevas” por la diferencia con el dólar oficial. Esos dólares después dejan el país, quién sabe adónde. Si el Gobierno permitiese a los jubilados cambiar hasta quinientos dólares al mes en los bancos al valor del paralelo, el Banco Central se haría de esos dólares sin pagar interés.

Gustavo Berti

DNI 6.646.488

Nuevos edificios

En primer lugar adhiero y suscribe en su totalidad los términos de la carta del señor Vicente Casado Arroyo del 7 de enero, dirigida al jefe de gobierno de la ciudad. Quiero agregar un tema que tiene también efectos colaterales negativos que afectan la vida de los vecinos: la cantidad de edificios en construcción. Normalmente empieza el proceso con un vallado, luego una demolición, excavación y construcción en sus distintas etapas. Durante todo el proceso se prohíbe o limita el estacionamiento de vehículos en todo el frente y un poco más. Estas obras son generadoras de ruidos, en ocasiones muy molestos; polvo que contamina el aire y entra en las viviendas vecinas; extracción de agua que se suele derramar directamente en las aceras; etcétera. En las inmediaciones de mi domicilio, en seis manzanas hay en estos momentos 12 obras en construcción y 20 decks que en conjunto ocupan espacio para el estacionamiento de más de 60 vehículos. Consecuentemente, se ha generalizado la costumbre de estacionar en doble fila o en espacios restringidos, generando aún más complicaciones a vecinos y al tránsito. Resumiendo: basura desparramada y olores desagradables alrededor de contenedores; ruidos, música y olores a comida en las cercanías de decks gastronómicos; ruidos y suciedad en cercanías de los edificios en construcción y en todos los casos graves limitaciones al estacionamiento de vehículos conforman un auténtico caos que afecta el derecho y la vida de los vecinos. Nada que ver con una ciudad verde, bien gestionada.

Señor jefe de gobierno, mucho le agradeceremos sus respuestas y la puesta en marcha de medidas que permitan armonizar los intereses de todas las partes a la brevedad. Entretanto, me pregunto si no debe efectuarse una quita importante de las tasas de ABL a los vecinos afectados.

Francisco Reatti

DNI 6.295.212

Atacante callejero

Vivo en Belgrano R, y nuevamente fuimos atacados por el llamado “loco del palo”, que es bien conocido por las autoridades policiales y los vecinos. El 11/2/22, el canal C5N hizo una nota en la que mostró cómo atacaba por el barrio. A casi dos años de ese hecho, este personaje sigue preocupando al barrio. Espero que las autoridades policiales y municipales tomen cartas en el asunto y le encuentren el lugar donde deba permanecer. ¿Cómo puede ser que aún deambule libremente? No puede volver a pasar.

Nora Petralli

nmpetralli@me.com

