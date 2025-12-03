Cartas de lectores: Convivencia pacífica; último último día; broma

Convivencia pacífica

El Dr. Julio María Sanguinetti, en el artículo del 29 ultimo, con exquisita pluma comenta el discurso pronunciado por Felipe González al recibir la máxima distinción que otorga la Corona Española. El expresidente uruguayo sintéticamente resalta que la convivencia pacífica es la forma para superar la confrontación que tanto daño a producido a España como a los pueblos de la región. Él recomienda escuchar a Felipe González, yo humildemente aconsejo leer a Sanguinetti

Guillermo Francisco Fornieles

Último último día

Como profesional que trabaja hace décadas con adolescentes y familias, no puedo seguir viendo cómo se normaliza el “Último último día”, el “UPD” y todas sus variantes sin alzar la voz. Esta práctica, que muchos presentan como tradición “inofensiva”, es en realidad la evidencia más clara de que padres y autoridades educativas han bajado los brazos. Hemos convertido la salida del colegio en una especie de consagración del descontrol, un rito que celebra la ausencia de límites y expone a los chicos a riesgos que todos conocemos y fingimos no ver.

No es libertad: es abandono pedagógico. No es festejo: es renuncia adulta. Exijo, con la misma firmeza con la que trabajamos cada día por el bienestar de los jóvenes, que se termine de una vez con los UUD, UPD y cualquier práctica que delegue en los adolescentes lo que corresponde a los adultos. Educar no es opcional. Es una responsabilidad impostergable.

Adrián Dall’Asta

Fundación Padres

Broma

A raíz de la broma en la empresa DKS que le hicieron al comenzar el primer día de trabajo sus compañeros a Maca, se me ocurrió pensar que estaría buenísimo que se extractara de ese momento solemne generado por sus flamantes compañeros lo esencial, nuestro Himno Nacional. No sé si todo el himno antes de iniciar las rutinas diarias (en escuelas, universidades y empresas) pero toda la parte introductoria, tan solemne como vibrante, bien podría ser una manera de promover y convocar a la unión de todos, “los unos y los otros” antes de comenzar cualquier tarea. Estamos viviendo un momento bisagra de nuestra historia y esta broma podría transformarse en una excelente idea para el llamado del gobierno a ejecutarla en todas las instituciones, públicas y privadas. ¡ Vamos que se puede !

Juan josé de Guzmán

Vacunas

Si la diputada Quiroz piensa seriamente que las vacunas contra el Covid pueden convertir a los inoculados en imanes humanos, hay una forma simple de comprobarlo: basta con acercar una brújula al cuerpo del supuesto magnetizado. Si éste tiene realmente propiedades magnéticas, la aguja de la brújula experimentará algún tipo de desviación. Algo que, estoy bastante seguro, no ocurrirá. El mejor argumento a favor de la eficacia de las vacunas es la ridiculez de algunos argumentos en contra.

Claudio H. Sánchez

Día del Médico

La Academia Argentina de Ética en Medicina, en el Día del Médico, hace llegar un cordial saludo y expreso reconocimiento a los colegas que ejercen la profesión con auténtica vocación de servicio y conciencia moral. Comprendemos los problemas, conflictos y dilemas del sistema de salud, también la grave situación social, que incluye nuestros salarios, condiciones laborales, insumos, recursos diagnósticos y terapéuticos, en tiempos de crisis globalizadas, complejidades, negacionismo evidencial e inteligencia artificial…La tecnología, auxiliar de nuestra labor, colabora eficientemente con nuevos recursos en distintas áreas, sin embargo jamás podrá sustituir, como algunos pretenden (inspirados en intereses económicos o crematísticos), la relación médico-paciente, una interacción entre dos seres humanos (no somos un software), tampoco asumir la responsabilidad ética, social y legal del médico. Negar la condición humana es oponerse al sentido de la vida. La alta tecnología imita funciones cognitivas, pero carece de pensamiento crítico, valores morales, empatía, así como de la mirada sensible y solidaria del médico. Nuestro oficio no es solo ciencia y técnica, es arte y ética, por lo tanto, resulta esencial y obligatorio poseer condiciones dignas para cumplir con la misión de cuidar la salud de la población como un bien común.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Presidente de la Academia Argentina de Ética en Medicina

Falta de higiene urbana

Deseo reclamar por el estado de suciedad y desborde de basura en los contenedores de la manzana delimitada por Ramírez de Velasco, Aráoz, Aguirre y Julián Álvarez, y en la cuadra de Ramírez de Velasco entre Aráoz y Scalabrini Ortiz, en Villa Crespo. La situación incluye presencia de ratas. He realizado reclamos al GCBA en múltiples oportunidades. Aunque limpian, retiran la basura y desratizan, al día siguiente todo vuelve a estar igual: contenedores desbordados y bolsas rotas, muchas veces por quienes revuelven la basura. Los contenedores no son adecuados, ya que la boca es muy pequeña. Solicito que se retiren y se implemente otro sistema de recolección, como en Puerto Madero, o que se coloquen contenedores apropiados o medidas que eviten la rotura de bolsas. Esta situación afecta la estética de uno de los barrios más pintorescos, turísticos y pujantes de la ciudad de Buenos Aires y constituye un problema de salud pública para los vecinos que vivimos ahí.

Paula Contarini

