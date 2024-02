escuchar

Corrupción y sanción

Se podrá o no estar de acuerdo con la filosofía política de nuestro presidente, pero no se puede dudar de que su gestión puso sobre la mesa y amplió el conocimiento de la monumental corrupción kirchnerista. Pero queda el paso siguiente, el más difícil, que es la sanción definitiva. Que no ocurra lo de siempre: por ejemplo, que una persona condenada sea, no obstante y durante años, senador nacional, o una vicepresidenta igualmente sancionada con seis años de prisión continúe en el cargo y actuando en política gracias a la ineficiencia o complicidad de la Justicia, que se mantiene pasiva durante muchísimos años “cajoneando” los casos. Y también del Congreso, que se niega a legislar para evitar esos abusos, sancionando, por ejemplo, la esperada ley de “ficha limpia”.

Esperemos que ese sea el final de esta insoportable impunidad.

Daniel Gastón Rigou

danielrigou@hotmail.com

Shock y gradualismo

Javier Milei, al procurar el establecimiento de un régimen de libertad inclusiva, intenta que la desesperación y sumisión que fomentó por años el populismo kirchnerista y absorbe hoy la energía de mucha gente en su lucha por la supervivencia pueda quedar libre de las promesas vacías y engañosas que recibieron durante años.

En efecto, los planes de redistribución ineficientes y malintencionados lograron que los desprotegidos quedasen finalmente en manos de una suerte de señores feudales de la política para subsistir. Todo esto fue edificado mediante las promesas de una cacareada “contingencia” y el resultado está la vista: más de la mitad de la sociedad está sumergida en la pobreza, evidenciando la poca fiabilidad de las políticas de quienes solo establecieron una red de corrupción fenomenal.

El propósito del gobierno actual debe desterrar cualquier tipo de gradualismo, porque este no alcanzaría para detener el crecimiento casi geométrico del desamparo social, constituyéndose de tal modo en una solución de “segunda clase”.

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

Una vez más

Una vez más prevalece el amiguismo destructor. A lo largo de su mandato interino como procurador general, el Dr. Eduardo Casal mostró, sin lugar a dudas, su valía, sin reticencias, en defensa del derecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cada argentino bien informado sabía que el Dr. Casal velaba por él, sin distinción partidaria, en un juicio o fuera de él, pues la seguridad la da también quien hace de su función garantizar, palabra vital. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos lo eligió presidente por dos años a partir de 2024. No obstó que fuera interino. Tal es su prestigio que sus pares se enorgullecieron de él. No soy penalista ni tengo expedientes de esa índole, pero sí soy hombre de derecho desde que tengo uso de razón. Por eso no puedo compartir el criterio del ministro de Justicia, que opta por “un amigo” para impulsarlo como procurador general de la Nación. Una vez más, un ministro decide favorecer a “un amigo” y comete un oxímoron por la injusticia cometida por un ministro de Justicia. Señor presidente de la Nación, desate usted el oxímoron y desarticule la injusticia. Con esa esperanza hago llegar mi solidario agradecimiento al Dr. Eduardo Casal por su labor y por enaltecer el prestigio argentino, que sabemos muy deteriorado, por lo deshecho en muchos años. Un saludo cordial a ese diario.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Busto de Kirchner

No se puede dejar de compartir lo que el lector Héctor Guillermo Carta afirma en su carta del lunes pasado, en el sentido de que fue una acertada medida de la vicepresidenta retirar el busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias del Senado. A partir de este auspicioso hecho, y siguiendo una línea de coherencia, tendría que quitarse del centro cultural el nombre de Néstor Kirchner, como lo propuse en sendas cartas del 3 de mayo y 15 de setiembre de 2016, respectivamente. Señalé en la primera: que “el flamante Centro Cultural Kirchner lleve pomposamente este último nombre suena a burla, a la luz de las imputaciones de delitos de corrupción que involucran a quien asumió como presidente en 2003...”.

Teniendo en cuenta la vertiginosa multiplicación de los ilícitos que fueron saliendo posteriormente a la luz, y en especial la condena firme y subsecuente cumplimiento de prisión efectiva del vicepresidente Amado Boudou, así como la sentencia condenatoria a 6 años de prisión dictada a la expresidenta Cristina F. de Kirchner, también por hechos de corrupción, es de señalar que se impone arbitrar todos los medios para que esa institución cultural cambie definitivamente de nombre. Esa medida ejemplificadora traerá una necesaria esperanza, y los ciudadanos verán que la Justicia no será indiferente a todo lo que de una manera u otra roce directa o indirectamente lo delictual por parte de los gobiernos de turno.

José Luis Méndez Villafañe

DNI 4.279.879

Los Pumas Seven

Aun me cuesta reponerme de la emoción ante el espectáculo brindado este fin de semana por los Pumas Seven. Qué ejemplo deportivo de humildad, de grupo humano, de amistad, de camaradería y de orgullo. Qué lindo sería poder ver en los Pumas 15 un atisbo de estos valores, dentro y fuera de la cancha. Creo que los Pumas 15 han perdido ese brillo que le dio a la selección de rugby el tercer puesto de 2007, lo que los rebautizó Pumas de Bronce. Creo que el hiperprofesionalismo (que no critico) le quitó ese “orgullo” del jugador amateur que necesita un “equipo”. Hay que ser muy humilde para mantener ese brillo que menciono en el párrafo anterior. La política se introdujo en el rugby, prestigiando los intereses económicos por sobre el orgullo nacional. La manos ajenas en la elección del entrenador y el capitán suelen perjudicar al grupo. Otro gallo cantaría su hubiera estado Quesada en los dos últimos mundiales, esta es una opinión personal después de ver a la selección de Italia este fin de semana contra la de Francia y lo logrado en tan poco tiempo. Esta mística es la que me gustaría para Los Pumas 15.

Ricardo Blaksley Bazterrica

DNI 4.399.999

En la Red Facebook

Kicillof se sumó al reclamo de Torres

“Está bien que les quiten las transferencias especiales. Que aprendan a administrar con los fondos de la coparticipación federal y nada más”- Adrián Auzon

“Inoperantes ,luchan por la cajita. Dejen su ego de lado y apoyen”- Liliana Antonia Rubini

“Que se ocupe de la inseguridad en su provincia”- Silvia Sánchez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar l nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION