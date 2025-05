Cartas de lectores: Costo de vida, paro de colectivos, desconocimiento

Costo de vida

El “otrora” sensato ministro Luis Caputo echa ahora la culpa de nuestros problemas a la prensa como si acaso la política no fuera la única responsable de nuestra eterna crisis política y económica. Asimismo, justifica nuestro exorbitante costo de vida en dólares, diciendo que esto es signo de normalidad en los países serios… afirmación extraña cuando seguramente su sueldo de ministro no llega a un tercio del de sus pares en países como España o incluso Estados Unidos, donde la ropa, la tecnología y la comida cuestan la mitad que en la Argentina.

¡Seguro alguien dirá que soy un ensobrado más!

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

Paro de colectivos

El masivo paro de colectivos realizado ayer representa una verdadera falta de consideración para con los usuarios del servicio, que ayudan con el pago de los correspondientes pasajes a mantenerlos. De poco sirve este paro para las pretensiones de empresarios y trabajadores del sector. El transporte es un servicio esencial y las empresas que dejan de prestarlo deberían ser sancionadas.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Desconocimiento

En dos semanas habrá elecciones en CABA, con un número inusual de candidatos. Propuestas, pocas; destrato entre ellos, desmesurado. Entre tanto desvarío, uno alude al olor a “pis” en la ciudad, otro se muestra desarmando una motosierra y la mayoría se mueve en una nube de propuestas inconsistentes. Es llamativo el poco conocimiento que demuestran ante las necesidades de los ciudadanos,

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Curioso país

Si quisiéramos imaginar un ejemplo de desgobierno, pensaríamos en un país en el que se produce la extraña situación de que alguien que no figura en la jerarquía de la administración del gobierno adopta un alto porcentaje de las decisiones más trascendentales del PE, más que los ministros y aun que el jefe de Gabinete. Más extraño todavía es que esta anomalía sea proclamada por el presidente de la Nación en una demostración de desinterés por el orden legal. Aumenta el estupor por esta realidad el silencio de instituciones y especialistas en el derecho público. Felizmente el jefe de Gabinete desmintió que estuviera por encima de él, pero el resto de la situación descrita sigue siendo motivo de alarma: sencillamente se están tomando decisiones por quien legalmente no puede hacerlo. Y asombra también que, no habiendo impedimentos para sanear la cadena jerárquica, se prefiera convivir con la deformidad generando reparos evitables a la gestión del gobierno.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Cónclave

Somos muchos los que rezamos para que en el cónclave sea elegido un papa santo para conducir la barca de la Iglesia con claridad y fidelidad a la doctrina de siempre; que evite inmiscuirse en política, economía, sociología u otras materias en las que abundan expertos; que si en algún momento debe denunciar los inaceptables abusos del capitalismo “salvaje”, no olvide hacerlo con el populismo y el marxismo generadores de miseria y dictaduras –cuya existencia hoy no puede soslayarse–; que si debe reclamar por el sufrimiento de los migrantes no omita la denuncia de la migración indiscriminada y a menudo violenta de delincuentes, vagos o personas que pretenden imponer culturas extrañas al país que los recibe. Que predique misericordia con el pecador, sin olvidar la absoluta condena del pecado... Un pontífice que sea “el dulce Cristo en la Tierra”, tal como decía Santa Catalina de Siena.

Pedimos a la Santísima Virgen por la docilidad de los cardenales al Espíritu Santo.

Efraín Hugo Páez de la Torre

DNI 11.263.140

Recusación

Las expresiones vertidas por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Lorenzetti, acerca del tratamiento del caso de Cristina Fernández de Kirchner, de ninguna manera constituyen prejuzgamiento como para fundamentar, como lo hizo la condenada, la recusación con causa presentada. Sin dudas se trató de una chicana tendente a dilatar la resolución del caso Vialidad, Con el mayor de los respetos, el máximo tribunal debería desestimar de oficio, por manifiestamente improcedente, la petición formulada y fallar en forma urgente.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Ciencia ficción

En LA NACION del 4 de septiembre de 2019 se publicó una nota de Hernán Ferreirós, a 50 años del estreno de la única colaboración en cine de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares: Invasión, con un veinteañero Hugo Santiago Muchnik como director, en las cámaras Ricardo Aronovich y un elenco estelar con artistas de distintos orígenes, y encabezado por Lautaro Murúa, Roberto Villanueva, Juan Carlos Paz (no era actor, pero fue uno de los compositores y pensadores musicales argentinos más relevantes del ámbito hispano en el siglo XX), Juan Carlos Galván, Claudia Sánchez y Aldo Barbero, entre otros. La historia, si bien es posterior en su escritura y gráfica de Héctor G. Osterheld, un cómic argentino y dibujada por Francisco Solano López, de 1957/1959, tiene vínculos con El Eternauta sobre la base de la invasión de seres extraterrestres.

Algunas diferencias y coincidencias: la historia de Borges y Bioy no es en Buenos Aires, sino en una remota ciudad de Aquilea, la ciudad sitiada que remite a la Ilíada, pero claramente está filmada en parte en Buenos Aires. Además, fuera de la ficción, Invasión tiene una historia. En 1978 desaparecieron los negativos, o se perdieron ocho bobinas del negativo original en plena dictadura militar. Recién 21 años después el negativo fue reconstituido en Francia.

Claramente son distintas en casi todo, sobre todo en la estructura, adaptación a otra época, dinámica y medios audiovisuales empleados, entre otros, pero las dos coinciden en algo: las dos terminan en la cancha de River aunque explícitamente Invasión no se desarrolla en Buenos Aires. Creo que de alguna manera tienen un vínculo interesante, como para registrarlo. De la literatura al cómic y con temáticas similares. Además, una distancia importante en su realización.

Oscar Zimman

DNI 4.531.047

Pruebas Aprender

“No me sorprende porque soy profe de secundaria y lo vivo a diario; estamos alfabetizando a chicos de 15 años, y terminan la secundaria así, recordemos que en la provincia de Buenos Aires no hay repitencia”-Andrea Fernández

“Gracias, Baradel, y década ganada... así vamos”- Víctor Manuel Torres

