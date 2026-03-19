Cartas de lectores: Cristina Kirchner, vodevil, libertad educativa

Cristina Kirchner

La expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Ahora enfrenta el juicio por la megacausa Cuadernos, iniciada en 2018. Cuadernos donde quedaron por escrito los sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas y los pagos millonarios vinculados a la obra pública que iban a parar a manos de los Kirchner. Hasta el momento no aportó nada que demuestre su inocencia. Ni siquiera dice ser inocente. Solo se victimiza y afirma ser una perseguida política. ¡Bad information! Nadie la persigue. Solo se persigue y condena la corrupción. Sí, la corrupción que roba futuro y mata.

¿Comprenderá la “abogada exitosa” (así se autopercibe) que debe demostrar con pruebas su inocencia? La historia no la absolvió en la causa Vialidad. La condena fue confirmada por la Corte Suprema. Porque es la Justicia la que absuelve o condena.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Vodevil

El vodevil es algo que se ajusta perfectamente a la personalidad de la señora Cristina Fernández. En ese género convirtió su declaración en el TOF7, incluidos los propios jueces. La reciente audiencia demuestra una vez más su histriónica habilidad para manejar la situación y revertir el juego a piacere. Solía decir mi madre: “Genio y figura hasta la sepultura”.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Libertad educativa

Comparto totalmente el excelente editorial del 16 de marzo sobre la urgencia de una reforma educativa. Resulta manifiesto el deterioro de todo el sistema en perjuicio de los alumnos y del país en su conjunto. Así, en las pruebas Aprender, casi la mitad de los estudiantes de primaria no alcanzó niveles mínimos de aprendizaje (lectura y matemáticas) y en 6° grado, entre 3 y 5 de cada 10 estudiantes se desempeñan en el nivel básico o por debajo de él, dependiendo de la materia. En este sentido, considero que el proyecto de ley de libertad educativa del actual gobierno es sumamente positivo, más allá de que pueda ser perfeccionado. El proyecto reconoce la libertad de enseñanza consagrada por nuestra Constitución, el rol preferente de la familia, como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos, la subsidiariedad del Estado, que debe actuar como principal garante del derecho a aprender y enseñar (art. 14 CN)

Por otra parte, con el propósito de garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde con sus valores y convicciones, las autoridades jurisdiccionales deben implementar un sistema de aportes económicos regulares a las instituciones de educación privada. Establece también un Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria anual de los estudiantes que finalizan la educación secundaria, como ocurre desde hace mucho tiempo en Brasil, Chile, Colombia y en la mayor parte de los países europeos. Un examen de esta naturaleza permitirá que los que ingresan a la universidad, que llegan muy mal preparados (especialmente en lectura y matemáticas básicas), completen sus carreras universitarias, y no como ocurre actualmente que de cada 100 ingresantes en 2019, en 2023 se graduaron solo 23 y del resto muchos abandonaron, por lo que el examen nacional al terminar el secundario puede resultar una buena medida para lograr gradualmente una solución a este grave problema.

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5@gmail.com

Hacer memoria

Todos los días estamos atentos al drama de la guerra y las bombas, que matan a cientos de personas. Yo quiero recordarles a los argentinos que en los años 70 estábamos convulsionados por la guerra contra el terrorismo, el mismo que hoy ataca a Israel y otros países, causando muertes de inocentes. ¿Qué diferencia hay entre esos ataques y los perpetrados por los terroristas en los álgidos años 70 en la Argentina? ¿O nos hemos olvidado de las muertes de niños, mujeres, civiles, FF.AA. y de seguridad en nuestro país? No importa la época, la cantidad de ataques; el terrorismo siempre es terrorismo y, paradójicamente, hoy, quienes nos salvaron están desde hace más de 20 años ilegal e injustamente presos.

Ana Magi de Barreiro

DNI 6.075.085

Cambios en la ciudad

Excelente la nota de Sarah Mota sobre el tradicional Barrio Parque y el fallo de la Justicia de CABA impidiendo la apertura de comercios que modifican su fisonomía original. Lamentablemente, ocurre en Caballito, en áreas del Barrio Inglés y calles aledañas. Por su valor histórico, no se pueden cambiar, y sus propietarios estamos obligados a mantenerlas a su costo y no se permite su modificación. Sin embargo, se han permitido restaurantes y cervecerías. Esto comenzó cuando gobernó en la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, antes del Covid-19. Luego, por la pandemia, se permitió a los comercios gastronómicos extenderse en la vía pública, en la calle, con construcciones muchas veces ubicadas peligrosamente en las esquinas, además de colocarse macetas con yuyos que privan el estacionamiento. Cuando los vecinos en reuniones barriales organizadas por Larreta le planteamos nuestras quejas verbales y escritas, rápidamente se envió a la Legislatura de la ciudad una norma específica para su aprobación. Ahora, por las reuniones en el barrio, Jorge Macri sabe de nuestras quejas. Esperamos que actúe en consecuencia y volvamos a la normalidad.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Escaleras mecánicas

Por la presente quiero llamar la atención de las autoridades que correspondan acerca de la gran cantidad de escaleras mecánicas que no funcionan en las diferentes líneas de subterráneos, sumándose el inconveniente, como en la estación Juan Manuel de Rosas, que en ocasiones tampoco funciona el ascensor correspondiente, lo que agrava la situación de personas mayores o con discapacidad.

Jorge A. Torres

jatorres@intramed.net

En la Red Facebook

Reforma electoral. El gobierno no descarta modificar las PASO

“Eliminar las PASO y punto”- Esteban Caram Bechara

“Al fin, no quiero votar más 200 veces”- Lucas Julian

“Las PASO son el invento más inoperante que hay, nunca existió, se gasta plata que se podría invertir en cosas mejores”- Oscar Giulio