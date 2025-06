Cartas de lectores: Cristinización, el cuarto juez, médicos pediatras

Cristinización

En sus dos mandatos consecutivos como presidenta, Cristina Kirchner nunca dejaba de sorprendernos haciendo gala de su falta de inteligencia emocional cuando escrachaba en sus interminables cadenas nacionales frente a sus aplaudidores al abuelo amarrete o al dueño de la inmobiliaria, entre otros ejemplos, o negándose a entregar el bastón de mando a Macri, ya en el colmo de falta de respeto por la república. El presidente Milei lamentablemente cada vez se parece más a la expresidenta en sus dichos y en sus actitudes, como cuando le salen sapos y culebras por la boca contra cualquiera que piense distinto o cuando se niega a saludar al jefe de gobierno o a su vicepresidenta. No tendría ninguna necesidad, ya que saludándolos mostraría aún más que, a pesar de sus “traiciones”, él sigue teniendo la manija. Lástima que no se dé cuenta de que lo que hace con la mano para sanear la economía, que está a la vista de todos, lo borra con el codo con estas actitudes infantiles y de la misma mezquindad política que la exmandataria. Los que votamos algo diferente para librarnos de ese modo de hacer política preferiríamos no recordarla tan seguido.

El cuarto juez

El abrupto final con el que ha concluido este primer juicio seguido contra los profesionales que atendieron en su lecho de muerte a Maradona –tras la desintegración del tribunal a raíz de la incalificable conducta de una de sus integrantes– ha sido la única solución jurídicamente válida en un sistema de enjuiciamiento en el que, como en el caso, rige plenamente la oralidad y con ello la bien denominada inmediación. Cabe recordar que, más allá de la percepción personal de la prueba por parte de los juzgadores, de su valoración y la ponderación de los alegatos verbales de los intervinientes, no existen otros registros que puedan sustituir el conocimiento de un nuevo magistrado que se incorpore al colegio judicial en suplencia de quien, como aquí sucedió, ha sido recusado, con lo que este hipotético arbitrio resulta inviable. La cuestión habría sido diferente si el tribunal de juicio se hubiese integrado con un cuarto juez, que es aquel que en previsión de eventuales contingencias se incorpora al oficio judicial con el mismo deber de asistencia de los jueces naturales, pero sin ejercer funciones propiamente jurisdiccionales, aunque con derecho de formular preguntas, al igual que los otros vocales. En materia de casos complejos se acudió, por ejemplo, en el orden nacional, a la figura del cuarto juez –al amparo de lo prescripto por la ley 25.770, que previó la intervención en este tipo de proceso de lo que dio en llamar juez sustituto– en el juicio sustanciado con motivo de los hechos ocurridos a raíz de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001. Aquí, según recuerdan los memoriosos, el tribunal federal interviniente tomó la precaución de nombrar a un cuarto juez, que finalmente debió asumir al incapacitarse uno de sus miembros, salvando así la continuidad del procedimiento en el que en su hora se condenó, en discutido pronunciamiento, a los por entonces jefe de la Policía Federal y secretario de Seguridad de la Nación. La ausencia de disposición normativa no debió ser obstáculo para suplir en este frustrado primer juicio la imprevisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, pues las facultades reglamentarias y de superintendencia debieron superar la laguna legal.

Médicos pediatras

No estoy seguro de si la sociedad (incluyo a todos) toma real conciencia de la gravedad de los bajísimos sueldos de los médicos residentes, en este caso referido a la situación del Hospital Garrahan (que es tan solo un ejemplo). El tema ya lo expuso hace un par de años el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría cuando manifestó: “Los médicos jóvenes no quieren hacer residencia de pediatría” (algo que es absolutamente entendible y comprensible). ¿Y eso qué significa?: falta de formación seria de futuros médicos pediatras, porque convengamos en que la formación más seria de un médico, por lejos, es la residencia. Eso hará seguramente que las guardias de pediatría se vayan poblando de médicos mal preparados y habrá menos pediatras bien preparados en el futuro. He sido médico residente hace cerca de 40 años y los bajos sueldos son un hecho prácticamente histórico, pero la realidad actual de la formación de los pediatras está tomando, insisto, una seriedad más que preocupante. ¿Hay algo más preciado que la salud de un hijo ? Creo que no hace falta agregar nada.

Soldado voluntario

Sobre el tema del soldado voluntario en las FF.AA., cabe señalar que desde 1987 se inició un antimilitarismo abstracto en todos los ámbitos, que se acentuó en 2004, con la llegada del kirchnerismo al gobierno; en este caso no era tan abstracto dado que en su gabinete y en áreas vinculadas a la defensa y seguridad se nombraron exintegrantes de las organizaciones paramilitares que atacaron el orden constitucional. En 1989 formé parte de las fuerzas que recuperaron las instalaciones de la guarnición de La Tablada. Terminado el combate, el general Arrillaga me dio la misión de acompañar a la delegación de legisladores que visitaron el cuartel destruido. Durante la visita, el senador Alende, situado sobre el mismo lugar donde fue asesinado el mayor Fernández Cutiellos, criticaba la operación realizada. Ante esa situación le sugerí tener una charla franca y sincera, que se realizó sin inconvenientes, pero puso en evidencia ser un profano en el área de su incumbencia. Deseo destacar que lo más sustantivo de aquella charla fue decir: “No podemos pretender defender la patria con semianalfabetos”, agregando que acudieron a defender el cuartel muchos capitanes, sargentos y cabos, que se ven obligados a tener otro trabajo para seguir siendo militares. Hoy la situación no cambió mucho, aunque soplan nuevos vientos, todavía el sueldo del soldado voluntario es muy inferior al que cobran agentes, policías, personal de las fuerzas de seguridad, teniendo un régimen de servicio más estricto.

La mejor manera de defender las FF.AA. es desde las puertas de los cuarteles para afuera, sin socavar la moral y la disciplina del personal; ello significa mayor responsabilidad al poder político.

Hoy se recuerda el Día del Soldado Argentino, por ser la fecha del nacimiento del general Belgrano. Pido a Dios que ilumine a las autoridades nacionales, para que regularicen los sueldos del personal de soldados voluntarios.

Platense campeón

“Felicitaciones... lo merecían”- Patricia Viviana Sánchez

“Platense y Huracán, y también Argentinos Juniors, demostraron que no hace falta gastar muchos millones de dólares para armar un equipo competitivo que pelee por cosas importantes”- José A. Ocaranza

