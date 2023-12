escuchar

Críticas al DNU

A quienes esgrimen cuestiones formales, por sobre las sustanciales, al criticar el DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que no es otra cosa que lo prometido durante la campaña proselitista de nuestro presidente, con el 56% de aceptación, les recuerdo que el general José de San Martín, a los 71 años de edad, dijo que “cuando la patria está en peligro todo está permitido, menos no defenderla”.

Enrique Munilla

Miedo a la libertad

Soy una persona medianamente formada e informada. Sin embargo, al escuchar el discurso del presidente Milei, anticipando treinta de algo más de trescientas medidas, confieso que varias de ellas tocaban temas que desconozco y de las conocidas, con algunas tengo dudas. Obviamente lo expresado corresponde a mi particular forma de análisis profesional e incluso filosófico de analizar un texto, en especial cuando de normas jurídicas o técnicas se trata. Sin embargo, en respuesta casi inmediata a la finalización de la alocución del Presidente, en distintos puntos de la ciudad se produjeron espontáneos cacerolazos como forma de expresar la disconformidad con las medidas anunciadas. Estos hechos me hacen pensar que, o ya estoy viejo para entender y comprender los alcances de un discurso, o que estoy frente a un sector de la población que tiene la facultad de analizar minuciosamente lo que todavía no ha leído. En estos momentos tengo ante mí el texto completo del decreto 70/2023, de tan solo 365 artículos y de algo más de cien páginas. Teniendo en cuenta mis limitaciones, estimo que en unos pocos días estaré en condiciones de ofrecer una opinión fundada, por lo menos sobre el articulado que abarque temas que sean

de mi conocimiento.

A los jóvenes que hoy protestan les recomiendo leer un libro publicado en 1941, titulado El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Tal vez los ayude a comprender el momento histórico que hoy vive la Argentina. Si así lo hacen, quizás dejen de participar en cacerolazos organizadamente espontáneos.

Gabriel C. Varela

Clientelismo político

Es innegable que el clientelismo político ha sido una constante en la historia reciente de la Argentina. Aunque muchos de nosotros hemos debatido exhaustivamente sobre este tema, es oportuno recordar, en días como hoy, algunos aspectos fundamentales que han marcado los últimos 20 años de gobierno en el país. El eje rector de esta larga etapa parece haber sido el afán por acaparar el poder y retenerlo a toda costa. El kirchnerismo ha encontrado en la dependencia de una parte considerable de la población del Estado una herramienta eficaz para alcanzar este objetivo. Esta masa, con derecho al voto, se convierte en determinante en las elecciones, y a lo largo del tiempo ha sido hábilmente estructurada y organizada para moldearla según las necesidades del momento histórico. La instrumentación de esta estrategia ha dado lugar a los conocidos “punteros”, figuras que, bajo diversos regímenes, han dirigido estas masas como capitanes, transmitiendo las órdenes emanadas desde el poder. Su función principal ha sido presionar a funcionarios y mantener activa la militancia, todo bajo el pretexto de brindar ayuda social para combatir la pobreza e indigencia. Lo que comenzó como una supuesta solución a la problemática social derivó en la formación de organizaciones que, más que altruismo, adoptaron estructuras similares a las militares. Estas organizaciones, lejos de empoderar a la población, se convirtieron en instrumentos para mantener a la líder de turno en el poder. El resultado: una población empobrecida e ignorante, sumiendo al país en una decadencia que genera preocupación.

Es crucial recordar que el plan maestro pareciera haber sido siempre “ignorancia y pobreza”. En este contexto, es necesario reflexionar sobre el impacto a largo plazo de estas estrategias en la sociedad argentina y considerar caminos alternativos para construir un futuro más próspero y equitativo.

Luis Blanco Abramuk

Juicio por jurados

La carta del doctor Vitale sobre el juicio por jurados al sargento Gómez describe el espeluznante veredicto que recayó sobre este agente. Y es espeluznante porque el sargento Gómez actuó en cumplimiento de su servicio, es decir, defender a una víctima de un delito. Y fue condenado por un jurado que no tiene conocimiento de leyes, lo cual hace preguntarse cómo es posible que el destino de una persona esté en manos de gente no especializada. Esto ocurre no solo aquí, sino principalmente en Estados Unidos y en muchos otros países. En todos estos lugares ha habido casos de sobornos y amenazas, lo que demuestra que de imparcial y justo no tiene nada.

¿No sería momento de preguntarse si se debe seguir con este método de hacer Justicia?

María Silvia Chiloteguy

A Fernando Vilella

Tras escuchar el reportaje de Eduardo Feinmann al secretario de Bioeconomía (Agricultura) se me repre-sentaron dos propuestas al gobierno de Javier Milei. Ellas, siguiendo los objetivos de este lúcido secretario del gabinete quien imagina una duplicación de exportación de granos: 1) Reubicación demográfica: emigrando habitantes desde los hacinados conurbanos de las grandes ciudades a ciudades de entre 7000 a 100.000 habitantes, creando barrios modernos y parques industriales y fábricas dando valor agregado a la producción primaria de la zona produciendo para exportar preferiblemente. La financiación de esta propuesta se podría hacer de aprobarse un proyecto de ley de solo 28 artículos disponible a quien me lo solicite. 2) Fórmula de retribución a los granos: precio lleno en dólares libres, de los cuales: 50% para el productor, 25% como anticipo de impuesto a las ganancias y 25% como préstamo al Estado en dólares para que este realice inversiones en infraestructura: autopistas-caminos rurales-puerto de aguas profundas, etcétera. Me encantaría dialogar con el ingeniero Vilella, a quien escucho los domingos a las 8.45 por radio.

Ricardo Olaviaga

