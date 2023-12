escuchar

Cuestionamientos

Tras la alegría de una gran mayoría por el cambio de gobierno, las ponderaciones y los festejos, muy pocos días después se advierte un giro en los comentarios que se escuchan en los medios. Muchos periodistas, especialistas y hasta simpatizantes del Gobierno se dedican a cuestionar y descalificar cada pequeño paso que se intenta dar. Siempre supimos de la inexperiencia política del Presidente, de la difícil situación heredada, de los pocos integrantes de su partido y que su principal objetivo era el cambio. Es muy fácil opinar sin responsabilidad, y más aún resulta difícil complacer a todo el mundo. Nuestra sociedad se caracteriza por ser sumamente crítica y por descalificar, buscando opacar a todo aquel que pueda brillar. En este caso, por la caótica situación actual, sería bueno tener un poco de paciencia y apoyar al gobierno que se votó, dejando los cuestionamientos negativos a los opositores, que sabemos son expertos en el tema. Haber votado un gobierno implica brindarle el apoyo inicial necesario para que pueda tratar de concretar lo planteado en la campaña. La responsabilidad es de todos, y por lo tanto la debemos afrontar.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Piquetes

Me parecen muy bien las medidas dispuestas por la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos tienen derecho a manifestar, reclamar, peticionar, etc., y todos tenemos derecho a circular libremente. No puede ser posible que también destruyan, pinten, destrocen y ensucien la ciudad. No está bien. Rompen, pagan. Lo mismo cuando estacionan micros ocupando toda una avenida, muchos de ellos escolares, otros sin permiso ni higiene y sin papeles. Como policía, voy a respetar y cumplir con mi deber, y exijo lo mismo. Tampoco deben llevar chicos ni ir embarazadas a los bloqueos. Secuestro de camiones, multa y cárcel. Esperemos se haga cumplir y que las consecuencias sean severas.

Apoyo a la señora ministra. Todos con ella.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Última oportunidad

Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Él no sabía sobre el destino de su mujer e hijos. Para sobrevivir, buscó un porqué. Un porqué que lo trascendiera. En su caso, Dios. Una vez que tuvo un porqué, superó cualquier cómo.

En estos momentos de cambio, esperemos que el porqué (la patria) nos haga soportar cualquier cómo. Sería un esfuerzo con sentido y consentido.

Es nuestra última oportunidad.

Gonzalo Revilla Cornejo

DNI 22.100.108

Degradación

Hubo dos artículos el jueves pasado que llamaron poderosamente mi atención, el editorial referido al Dr. Jaime Smart y la columna firmada por Luciano Román, titulada “Yo juro como quiero”, por la verdad que ambos contienen respecto a la degradación sufrida por nuestra república en los últimos años en manos de sus gobernantes.

¡Gracias por ambas publicaciones!

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

Dolo

Al asumir un cargo, los nuevos funcionarios juran por los Santos Evangelios y la Constitución nacional. “Que Dios y la patria me lo demanden”, dicen emocionados y orgullosos en el Congreso. Algunos lamentablemente lo hacen por payasadas. Luego están cuatro años en la función pública, administrando nuestro esfuerzo laboral y nuestras esperanzas de una vida mejor, y las destrozan. Y se van como si nada hubiera pasado, algunos con una jubilación de privilegio. Otros al día siguiente comienzan a poner palos en la rueda al gobierno elegido por el pueblo, que debe arreglar los destrozos que generaron. Y otros además se van con cargos públicos en gobiernos provinciales o municipales afines a su ideología. Me cansé en estos cuatro años de ver una pauta oficial que decía “primero la gente”. Y ahora esta gente debe hacerse cargo de su dolo. Sí, dolo, pues estoy convencido de que todo lo hicieron a propósito sabiendo las consecuencias que traerían sus actos de gobierno. No fue mala praxis, fue dolo. No quiero esperar a morir para ver que Dios se los demande. Quiero en vida que nuestra patria los demande. Los argentinos votamos para que el que las hace las pague, y sería muy injusto que no fuera así.

Espero que la patria, representada en los tres poderes del Estado, no nos dé la espalda.

Esteban Daniel Lezama

dr.elezama@gmail.com

Melconian

El señor Melconian, que hasta hace unos días al escucharlo hablar parecía ser el único posible encargado de sacar a la Argentina del desastre, y que gracias a él iba a ganar Patricia Bullrich, ahora se manifiesta con bronca y un discurso que denota su ego herido por no haber triunfado, con una crítica a mansalva a este nuevo gobierno y sus iniciales medidas. Sr. Melconian, usted ya tuvo su oportunidad cuando estuvo en el gobierno, ahora los votos no acompañaron su discurso y su propuesta, domine su ego y dejemos hacer y gobernar. El tiempo juzgará los resultados del nuevo gobierno y usted podrá volver a presentar sus propuestas en las próximas elecciones, donde el voto juzgará si se han realizado bien o mal las cosas.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Transferencias

Las transferencias de automóviles plantean un costo de entre el 5 y 8% del valor de los vehículos. Haciendo tabula rasa con la historia que nos llevó a este contrasentido se debería cambiar esto con urgencia. Ante comentarios en los medios que se ocupan del tema sugiero a los responsables que se informen a fondo de los regímenes existentes en otros países y los copien, simple y rápidamente.

Manuel M. Urrea

DNI 8.319.623

En la Red Facebook

El Polo Obrero ratificó las marchas de la semana que viene, pese al protocolo contra los piquetes

“Todos los que aportamos y trabajamos los mantuvimos muchos años. Es hora de buscar trabajo”- Graciela Mangas

“Lo único que saben es quejarse, nunca soluciones. Enseñen a la gente a capacitarse”- Alicia González

“Con la ley todo, fuera de la ley presos, sin un centavo. A la ley se la respeta, terminó el dale que va del gobierno anterior”- Elida Policcella

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION