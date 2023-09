escuchar

Culpas

Escuché al señor Massa pidiéndoles a los comerciantes que utilicen la venta formal para no “robarle” a la gente el beneficio de la devolución del IVA. Facturar en blanco es una obligación y eso no se discute. Lo que en realidad me indigna es lo que hay detrás del término elegido, “robar”, queriendo el candidato Massa dirigir al comerciante la culpa de que la plata no alcance y al mejor estilo kirchnerista seguir buscando enfrentar a pobres contra pobres y sin descaro afirmar que él nos cuida. Me recuerda a esas películas donde el torturador mientras acaricia a la víctima le dice que hace lo que hace porque la protege del mal que acecha afuera. Pues les diré al señor Massa y a sus asesores que esta película ya la vimos todos y que por este lado van mal. Todos sabemos, aunque a algunos les conviene hacerse los tontos, que cada vez estamos peor por pura y exclusiva responsabilidad del gobierno que usted hoy lidera, gobierno que más de una vez ha estado envuelto en casos de corrupción. Pero claro, ahora necesitan que esas mismas personas a las que ni la dignidad les han dejado los voten y cualquier artilugio es válido aunque sea a costa de seguir dividiendo a la ciudadanía. De tan ignorantes no se dan cuenta de lo obvios que son.

Susana Fiore

DNI 11.384.653

Milady

Si Milei llegase a la presidencia, a su hermana le tendremos que decir “milady”.

Juan E. Cambiaso

Irrefutable

Leí el lunes pasado en la nacion la nota que informa del cruce del señor Campanella con la candidata a diputada Lemoine. Quiero felicitarlo por la forma de expresarse para referirse a Milei y a esta señora. Aclaro que coincido con todas sus expresiones. Siempre me molestó la tibieza con que JXC, salvo honrosas excepciones, responde –cuando lo hace– a los agravios y críticas malintencionadas que suelen proferir sus rivales. Cuando Milei dice que la ley que reglamentó la expropiación de YPF fue votada por toda la “casta”, en la que incluye a “JXK”, miente descaradamente, como es su costumbre. Hay un video con el discurso de Patricia Bullrich que es irrefutable.

Martín Abella

DNI 4.532.898

Intelectuales

En los últimos días se publicaron declaraciones de artistas, curas villeros e intelectuales pidiendo que no se vote a Javier Milei en las próximas elecciones generales. No me sorprende que lo pidan los artistas, en su mayoría alineados con el kirchnerismo y beneficiarios del régimen. En cuanto a los curas villeros, pienso que han excedido la regla de la encíclica Gaudium

et Spes en su apartado 76. Lo que sí sorprende de un modo desagradable es la petición de los intelectuales al transgredir su naturaleza de apertura y tolerancia a la diversidad de ideas, pretendiendo convertirse en guía del pensamiento de los votantes. Cuando un intelectual actúa al servicio de una o más ideologías se convierte él mismo en ideólogo. Aclaro que no soy votante de Javier Milei.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Críticas al Papa

Respecto de la carta del señor Pedro Pablo Frías del 13 del actual, aclaro que el dogma de la infalibilidad de la palabra papal consagrada por el Concilio Ecuménico Vaticano I (1869/70) en el documento Pastor Aeternus se refiere solo a cuestiones de fe y moral. Como ser humano, por más que sea el jefe de la Iglesia Católica y una de las personas más influyentes del mundo, es válido criticarlo, más cuando toma decisiones inentendibles para muchos –entre los que me incluyo–, como la de designar en un cargo importante a una persona que fue el artífice de la “puerta giratoria”, empleada por muchos jueces que tomaron su ideología para defender a delincuentes en perjuicio de los ciudadanos de bien. En mi caso particular, más que un cuestionamiento, esa acción me produjo una profunda decepción.

Ricardo Beati

Reciprocidad

La comunidad boliviana en nuestro país es enorme y contribuye a nuestro progreso con su gran capacidad de trabajo. La Argentina responde con generosidad brindando a los hermanos bolivianos salud, educación y trabajo. Por eso no se entiende la falta de atención médica a nuestros ciudadanos cuando tienen un accidente visitando el vecino país. El último hecho en que se dejó morir a una víctima en las puertas de un hospital debe ser repudiado enérgicamente y el convenio de reciprocidad con Bolivia, examinado en profundidad.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Aporte a la reflexión

El excelentísimo artículo del periodista y yo diría profundo pensador Luciano Román debería ser leído por todos ante la decisión de nuestro voto. Sus palabras encierran todo lo que muchos pensamos y sentimos .

Quiero agradecerle por este medio el invalorable aporte que hace a nuestra reflexión a través de sus artículos, que tienen la maravillosa característica de estar siempre escritos desde lo fundamental, los valores.

Susana Santamaría

DNI 6.069.373

Asesinato de Blaquier

La protesta de café o de sobremesa no sirve para nada, solo nos envenena. Las frases “esto está cada vez peor” o “en este país no se puede vivir” se esfuman en cuanto nos levantamos de la mesa. Los mensajes por las redes donde nos muestran lo mal que estamos en cuanto a seguridad puede que nos den miedo, pero no ayudan a mejorar la situación. Pero creo que en este momento sí podemos ayudar a mejorar el tema seguridad. El lunes 18 de septiembre los familiares de Andrés Blaquier nos convocan a acompañarlos a las 9.30 en Pilar, donde se desarrollará el juicio por el crimen. Estar allí significará que queremos justicia por él y por tantos otros que murieron asesinados y cuyos asesinos tienen que estar en la cárcel y no en la calle. Creo que es la mejor manera de aportar nuestra pequeña ayuda para que algo cambie

Inés García Oliver

DNI 4.728.690

