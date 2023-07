Cartas de lectores: Defendamos al país, hacerse cargo, contradicción

escuchar

Defendamos al país

Es del manual político responsabilizar siempre al que estuvo antes por la situación económica de la Argentina, por algún acuerdo con el FMI y la relación con ese organismo. Estamos acostumbrados a que eso se use en campaña, pero salir del país e ir a una convención internacional a criticar el pasado suma aún más a la mala imagen que tenemos, asusta y hace perder inversiones. En lugar de lograr adhesiones internacionales, ven a nuestra clase política como una casta que solo rota en el poder y ha empobrecido a su gente. En todo caso, los argentinos hemos votado o elegido mal hace años. ¿De qué sirve mirar atrás y echar culpas? En última instancia, la situación de esta Argentina es responsabilidad de todos nosotros. La gente quiere mirar adelante y buscar soluciones, quiere vivir mejor. Me parece de terror que un presidente argentino responsabilice a otro presidente de todo, cuando hace años todos estamos igual.

Defendamos a la Argentina y a su gente. No viajen por el mundo para echar culpas que solo debilitan la imagen del país. No hay excluidos en la responsabilidad, pero discutamos eso internamente, no en el exterior, si ellos, los que los escuchan, acá no votan.

Patricio Luis Campbell

DNI 11.650.509

Hacerse cargo

“Se tienen que hacer cargo de lo que hizo su anterior directora”, dijo la vicepresidenta. “Es necesario un fair play en serio y reglas de juego claras”. Es cierto. Las mismas reglas claras para todos. “Cada uno tiene que hacerse cargo de la parte de la historia que le corresponde”, añadió.

La vicepresidenta se tiene que hacer cargo de lo que hizo y hace el presidente elegido por ella para ejercer ese cargo.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Contradicción

Un importador de bienes suntuarios de China accede a dólares oficiales para pagar sus compras y venderlas en el mercado local con ganancias extraordinarias. Un exportador argentino debe pagar sus gastos al dólar blue para salir a vender y conseguir dólares para el país que recibe a valores subvaluados. Absurdo y discriminatorio por donde se lo mire, sin mencionar la enorme discrecionalidad de los funcionarios del equipo del ministro Massa para asignar a unos y no a otros dólares baratos que son inaccesibles para el común de los mortales. Mientras tanto, la inflación se duplicó en pocos meses y la pobreza sigue subiendo. Pero ¿a quién le importa atacar estos problemas si no afectan la vida ni los ingresos de los funcionarios?

Sepamos elegir. Hay mucho en juego.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Crisis en la salud

La Academia Argentina de Ética en Medicina quiere expresar su honda preocupación por la crisis que vive la asistencia médica de la población, la inocultable fragilidad del sistema sanitario y la problemática del personal de salud, en particular los médicos. La delicada situación compromete el derecho a la salud, su protección, la atención médica eficiente, e interesa la formación de futuros médicos como la capacitación de posgrado, la actualización permanente, las condiciones laborales (salarios insuficientes, trabajo agobiante, reducido descanso y hasta burnout). Los que desde hace décadas formamos médicos y dirigimos residencias médicas sabemos de esta realidad y la formación de formadores no se improvisa, tampoco la supervisión de los noveles. Preocupa también la creciente partida de médicos para radicarse en otros países en busca de las oportunidades que aquí no hallan. El deteriorado escenario sanitario tiene antecedentes inveterados, día a día se agrava y para peor se ha naturalizado, como acontece con otras dimensiones vitales en nuestro país. Es evidente que no podemos copiar modelos foráneos que funcionan en otros contextos económicos y culturales, pero se necesitan iniciativas urgentes, de fondo, si es que realmente existe voluntad de modificar esta crisis estructural, pues, en la medida en que pase el tiempo cada vez será más difícil alcanzar una solución integral. Más allá de las vocaciones genuinas y de los compromisos humanitarios que muchos profesionales tienen, se advierten una desmotivación crónica y un desconcierto que afecta a médicos y pacientes, cuya mayor responsabilidad recae en la dirigencia que toma las grandes decisiones.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Presidente de la Academia Argentina de Ética en Medicina

DNI 4.995.152

Compra en Ezeiza

Días atrás, mi esposa adquirió en el free shop de Ezeiza un perfume que se encontraba en mal estado. De inmediato comenzó el trámite para efectuar el reclamo, advirtiendo que no se trataba de una tarea sencilla y rápida, como acontece con otros productos que uno adquiere y poseen alguna falla o mal estado. La primera comunicación debía ser a una casilla de correo, adjuntando fotos y factura de compra, lo que hice ese mismo día, siendo notificado que debía esperar una respuesta dentro de los cinco días. Ello aconteció, comunicándome que debía ir en persona con la factura y el producto, con cita previa, hasta una oficina del aeropuerto de Ezeiza, lo que hizo casi un mes después de efectuada la compra. Ello significó perder medio día, ya que la cita fue a las 13.30 en la misma terminal de Ezeiza a 30 km de distancia de la CABA. Resulta increíble que el free shop no cuente con otro método para el cambio de productos defectuosos o el reintegro de dinero y que sea el cliente el que tenga que hacerse cargo de cumplir con este trámite. Pobre aquel consumidor que viaje al interior o al exterior del país o por razones personales no pueda trasladarse en día hábil hasta Ezeiza para cumplir con tan engorroso trámite. Seguramente será dinero perdido.

Fernando E. García

DNI 16.232.997

En la Red Facebook

Se cumplieron 29 años del ataque a la AMIA

“29 años de impunidad. Ante una Justicia ausente, digamos : ¡presente!”- Lidia Coney

“Un horrible crimen sin autores ni castigo... como tantos en este país”- Irmy Mallea

“Los argentinos de bien sentimos vergüenza ajena, pero no perdemos la esperanza de que se haga justicia”- Jorge Rubén Katsicaris

LA NACION