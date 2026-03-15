Cartas de lectores: Defender la verdad, parecido, sugerencia

Carta de la semana

Defender la verdad

En nuestro país, atravesado por tensiones sociales, desconfianza y polarización, la verdad debería volver a ocupar un lugar central en la vida pública. Sin un compromiso sincero con la verdad, los debates públicos se degradan, las instituciones pierden credibilidad y la convivencia social se resiente. Recuperar el valor de la verdad implica exigir honestidad intelectual, revalorizar la palabra y respetar los hechos tal como son. Sólo así será posible fortalecer la vida social y avanzar hacia un país más serio y confiable. En tiempos de incertidumbre y confrontación, defender la verdad es también defender el bien común necesario para construir un país mejor.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Parecido

Hace ya dos años que vengo sosteniendo que este gobierno y sus funcionarios se parecen cada vez más a los kirchneristas. Al enterarme de que Adorni llevó a su mujer en la comitiva y escuchar sus declaraciones acerca de su viaje “a deslomarse trabajando en Nueva York”, me di cuenta de lo equivocado que estoy: no se parecen a los K, son los K.

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Sugerencia

Ante la polémica situación generada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presencia de su esposa en el avión presidencial en el reciente vuelo a Nueva York junto al presidente Milei, sugiero a los patéticos kirchneristas guardar silencio, lo mismo que hicieron durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que utilizaron aviones oficiales (flota presidencial y Tango 01) para trasladar diarios (vuelos canillitas), muebles y otros enseres personales a El Calafate y Río Gallegos. No tienen autoridad moral quienes hicieron uso y abuso del Estado.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Argumentos

El caso Adorni reedita la vieja manía argentina de justificar el error y, en ocasiones, hasta el delito apelando a la comparación. Por ejemplo, alguien que asesina a otro de una puñalada se justificará diciendo que hubo quien asesinó dando cuatro puñaladas, mientras su defensor llegaría al ridículo de sostener que “el otro aplicó cuatro puñaladas solo sin contar las que entraron por el mismo agujero...”. Así de desopilantes y lamentables son los argumentos de funcionarios y exfuncionarios cuando tratan de exculparse.

Oscar A. Cesareo

DNI 14.895.123

Brutal comparación

Con relación al episodio que tuvo como protagonistas al jefe de Gabinete y a su esposa, me permito ser redundante con el tema por las diferentes actitudes de nuestros funcionarios y políticos de los últimos tiempos. El viaje a Nueva York del señor Adorni, importante y necesario por las diferentes tareas que debe realizar en razón de sus obligaciones, no es discutible. Sí lo es por su requerimiento de ser acompañado por su mujer con gastos a cuenta del Estado nacional, sin importar si su esposa tenía responsabilidades privadas a llevar adelante en esa ciudad. Estábamos acostumbrados a las pobladas y bulliciosas comitivas del Sr. Alberto Fernández en sus viajes al exterior, sin mencionar los viáticos escandalosos de muchos funcionarios que luego de simpáticos jolgorios rendían con tickets falsos a su regreso a nuestro país.

Como brutal comparación, traigo a la memoria la conducta del expresidente Arturo Illia, quien se trasladaba por la ciudad de Buenos Aires caminando con sus correligionarios o simplemente viajando en el tradicional subterráneo porteño abonando el cospel de su propio bolsillo. ¿Increíble? Sí, pero real.

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Formación dirigencial

Quiero agregar información al impactante editorial del diario publicado el 14 de febrero, “La calidad de nuestra clase dirigente”. El estudio académico y de investigación Globe (2004-2014) analizó la relación entre el liderazgo y la cultura de cada uno de los 62 países más importantes del mundo. Argentina estuvo incluida.

Algunas universidades de nuestro país ya cuentan con cursos actualizados de liderazgo, transversales a las distintas disciplinas y profesiones. Entonces, si incluimos inteligentemente las recomendaciones del programa internacional mencionado a los programas actuales de liderazgo, tendremos la solución al problema que plantea el editorial: “Mejorar la calidad de nuestros dirigentes, incluidos los líderes políticos”. Todo esto se puede lograr, en todos los rincones de nuestro país, en menos de dos períodos presidenciales.

Roberto Nul

DNI 4.446.307

Tupé

“Tupé” es una expresión criolla antigua del Río de la Plata que se usaba para describir a una persona atrevida, insolente o descarada, alguien que actúa con exceso de confianza o sin respeto por la autoridad. Tupé es lo que tuvo Pablo Toviggino cuando se presentó ante la Justicia en una camioneta sin patente, como quien no es pasible de sanciones.

“Cosas veredes, Sancho".

Ricardo Frers

DNI 5.090.603

Modales

Desde 1959 a 2002 el abogado de la AFA fue el Dr. Agricol de Bianchetti. Fue no solo un prócer del derecho deportivo, sino que le sumaba formas exquisitas de trato y una caballerosidad pocas veces vista. Tuve la fortuna de tratarlo mientras integré la Comisión de Control Antidoping por largos años. Al ver invocar esa calidad al abogado Dalbon, portador de modales reñidos con la buena educación, no pude evitar sentir una enorme tristeza.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

Encargados de edificios

Las remuneraciones siempre se deciden por convenios entre el empleador y la representación de cada gremio. La excepción: el gremio que agrupa a los encargados de edificios (Suterh). Los sueldos de estos empleados se pactan entre el Suterh y tres entidades que representan a los administradores de consorcios. O sea: se pacta entre empleados. Es absurdo e injusto que a quienes pagan esos sueldos se les impida ser parte de las negociaciones.

Delia Irene Malamud Rubens

deliren46@gmail.com

Inflación resistente

La inflación no cede y sigue creciendo. ¿Qué pasa, muchachos? Como ya se sabe, la inflación es mayormente un fenómeno monetario, entonces la conclusión es que la cantidad de dinero y la velocidad de circulación están aumentando mes a mes. Si el PBI no se modifica, el M1 crece y el M2 disminuye, los precios crecen inevitablemente. El gobierno de Milei tiene que generar más confianza para que el ahorro en pesos aumente, todo eso mientras el Central compra dólares para aumentar las reservas, que siguen tan negativas como siempre. Se me ocurre pensar que sin una tasa de interés positiva, eso será muy dificultoso, y si lo hace, les sube el costo financiero a las empresas, que cada vez venden menos. O sea, recesión en puerta. Por eso el Gobierno está desesperado con los dólares en el colchón, que valen mucho más de lo que quiere pagar por ellos. Cuanto más explica Caputo, más desconfianza genera, menos pesos van al ahorro y además aumentan su velocidad de circulación, presionando sobre la oferta de bienes y servicios.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Armada simbólica

El historiador naval y analista de defensa británico Eric Grove clasificó las armadas en nueve niveles, adjudicando el noveno a las “armadas simbólicas”. La Prefectura Naval Argentina, en el marco de las funciones asignadas como autoridad marítima nacional conforme con la normativa vigente, ha acaparado la vigilancia, el control y la seguridad de los espacios marítimos, fluviales y lacustres de jurisdicción nacional y nuestra Armada ha quedado reducida a ese nivel simbólico propuesto por el autor británico. El estratega Geoffrey Till, en su libro Poder marítimo. Una guía para el siglo XXI, no se anima a dar ningún ejemplo de armada simbólica porque sonaría insultante incluir a cualquier país en esta categoría. Así suena en mis oídos de marino; máxime cuando hemos tenido la quinta armada en importancia del mundo con capacidades de disuasión y de compulsión estratégicas, de proyección de poder, de control del mar, capaz de una diplomacia naval, de ejercer la seguridad nacional en el mar y de brindar ayuda humanitaria desde el siglo XIX y durante casi todo el siglo XX.

Creo que deberíamos preguntarnos entonces: ¿para qué queremos una simbólica Armada de la República Argentina?

Daniel Della Rodolfa

Capitán de Navío (R), veterano Guerra de Malvinas

DNI 12.427.102