Cartas de lectores: Derecho a la verdad, saber qué hacer, elecciones separadas

Derecho a la verdad

Acabamos de ser testigos de la manifestación de un grupo de argentinos enrolados en el kirchnerismo que se reunió frente al edificio de los Tribunales de Justicia para denostar a la Suprema Corte. Su claro objetivo fue desconocer el fallo judicial que condenó a 6 años de prisión a la actual vicepresidenta por encabezar una asociación ilícita que robó cuantiosas cifras de dinero al erario nacional. Como en el juicio que culminó con la condena en primera instancia de Cristina Fernández de Kirchner, ninguna prueba en contra de los cargos de los que se la acusa ni alusión a ellos se esgrimió por boca de cada uno de los cuatros oradores que dirigieron la palabra.

François Rabelais, humanista francés del siglo XV, decía que “deudas y mentiras andan de ordinario barajadas juntas”. Expresión cabal para comprender qué se exponía en esa reunión política de la Plaza Lavalle. Todos sabemos que hasta que la sentencia contra Cristina Kirchner no esté firme por parte de la Justicia, su condena a reclusión y proscripción política está exenta de cumplimiento, por lo cual hablar de la proscripción política de la actual vicepresidenta también es mentira. A la postre, todo aquel que vive esgrimiendo mentiras por temor a la verdad no solo pretende trampear a su conciencia, a la historia y a la realidad, sino que, a sabiendas o no, niega el derecho a la verdad a quienes componemos desde otra posición cívica y política el pueblo de la Nación, y tal proscripción es de mucho mayor relevancia, moral y política, que la falsa que se esgrimió el jueves pasado frente a Tribunales.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Saber qué hacer

Si la actual vicepresidenta está en conocimiento de lo que debe hacerse para resolver los problemas del país, y si lo mismo ocurre con el ministro de Seguridad y el ministro de Economía, serían muy sádicos si no ponen en práctica las soluciones cuanto antes. Tengan la seguridad de que de hacerlo los argentinos correríamos en octubre a las urnas con un desbordante entusiasmo para reelegirlos.

Jorge Collia

DNI 8.573.213

Elecciones separadas

Con el aval de más de un cuarto de siglo promoviendo una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana, la Fundación Ciudad quiere hacer oír su voz con respecto a las elecciones simultáneas y separadas en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de quién gobierne la ciudad, estemos o no institucionalmente de acuerdo con sus políticas, la bandera de la autonomía porteña siempre estuvo y estará en lo más alto de nuestras convicciones. En su momento, salimos a respaldar a la ciudad de Buenos Aires frente al inadmisible despojo de fondos de la coparticipación, dispuesto por el gobierno nacional contra los habitantes de esta ciudad autónoma, pese a nuestras públicas diferencias con la actual gestión local.

Hoy nuevamente privilegiamos la autonomía porteña y el derecho de sus habitantes a votar sin condicionamientos, tal como el ir pegados cual furgón de cola a la boleta de los candidatos a presidente de la Nación.

Damos nuestro pleno apoyo a las elecciones porteñas separadas de las nacionales, y mejor aún si son en días distintos. Esta modalidad fortalece la autonomía de nuestra ciudad, le da más poder al votante porteño y hace que quien resulte elegido jefe de gobierno lo sea por sus propios méritos y propuestas, alumbrando una gestión que nace fortalecida de la mano de vecinos que votan sin interferencias, con independencia y libertad.

Andreina de Luca de Caraballo

f.ciudad@fibertel.com.ar

Inflación en Ucrania

Según el pensamiento del Gobierno, expresado a través de la portavoz oficial, la inflación actual en la Argentina es consecuencia de la sequía más grave sufrida en la historia y de la guerra en Ucrania. Lo curioso es que en Ucrania, donde casualmente se desarrolla la guerra, la inflación anualizada en el último mes de marzo fue de 21,3%, según el servicio de estadística estatal de dicho país. Por favor, Gobierno, no subestime más al pueblo argentino, en algún momento se lo demandaremos.

Claudio Paderni

claudiopaderni@hotmail.com

Planes para celulares

Quiero advertir algo que ha pasado soslayado. El Banco de la Provincia de Buenos Aires está ofreciendo a sus clientes los celulares de todas las gamas (las más altas también) con un plan de 24 cuotas sin interés. Por supuesto, con la tarjeta de esa entidad. Esto, en un país normal, sería un buen servicio brindado por una institución en beneficio de sus clientes. En nuestro país, y en la actual situación financiera, resulta un favoritismo encubierto. Todos los empleados públicos y muchísimos bonaerenses poseen esa tarjeta y a nadie escapa que se trata de un regalo en época eleccionaria. ¿Qué otro banco podría ofrecer algo así? Extraños planes que demuestran la creatividad de las autoridades bancarias. En vez de dejarte una heladera en la puerta, te envían un celular por correo. Es mucho menos obvio. Que pague el que sigue.

Carlos Honorio Gallo Grech

DNI 93.880.769

Notificación tardía

El 6 de abril de 2023 recibí un acuse de recibo por la notificación de un acta de infracción de tránsito de la Municipalidad de Vicente López por exceso de velocidad. La multa es de fecha 18/9/2022, es decir que dicho municipio la envió casi 7 meses después de ocurrido el hecho y 3 días antes del vencimiento para el pago con descuento del 50%. En este mundo con medios tecnológicos tan avanzados, necesitamos que los organismos/municipios que se encargan de recaudar utilicen mecanismos más ágiles y eficaces para que los ciudadanos podamos ejercer el derecho de defensa y, en su caso, del pago con descuento dentro de los plazos que establece la ley.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

En la Red Facebook

La inflación de la Argentina, la más alta de la región en marzo: superó a Venezuela

“La culpa es de la guerra según ellos...”- Marta Pascual

“Si no reconocen el problema de la inflación, menos lo van a resolver”- Alexis Armelino

“Dios nos proteja”- Ángeles Ruiz

“¿No era una sensación ?”- Mariana Contreras

“¡Vamos, Alberto!”- Melisa Plá

