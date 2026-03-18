Cartas de lectores: Desacato, desaguisado, motociclistas

Desacato

El secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en declaraciones públicas a distintos medios, exhorta a los trabajadores a no cumplir la ley de reforma laboral, porque “nadie está obligado a acatar una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional” (sic). Con todo respeto, debería saber que solo la justicia puede declarar inconstitucional una ley, y por lo tanto eventualmente habilitar a no acatarla. Las leyes de cualquier país están para cumplirse a menos que haya un fallo judicial en contrario, y el que no lo haga comete un delito. No se puede alegremente alegar que las leyes son, parafraseando al cómico Groucho Marx, y asimilando su concepto al de la promulgación de leyes, a que “estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Desaguisado

Al excelente editorial de LA NACION titulado “Impunidad selectiva” referido a la condena del exjefe de la entonces AFIP Ricardo Echegaray y la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa quisiera agregar lo siguiente: en su momento la noticia periodística dio a entender que los jueces de Casación que votaron por la absolución de los empresarios la fundamentaron en que el delito sólo lo perpetró el funcionario público al ofrecer indebidas ventajas a esos empresarios que perjudicaron las arcas públicas. En cambio, según ese fallo, no habría delito por parte de los empresarios que solicitaron un plan de pagos. Eso es cierto: no es delito pedir un plan de pagos. Pero al parecer los jueces omitieron considerar que la conducta de los empresarios debía encuadrarse en la evasión tributaria y en el hecho defraudatorio de haber dispuesto de fondos que debían ingresar en el erario público y que desviaron en su provecho, con enorme perjuicio para el Estado y para toda la sociedad. En ese sentido el fallo de Casación resulta a todas luces inadmisible, dejando a salvo el voto en disidencia. Es de esperar que la Corte Suprema corrija este verdadero desaguisado, por el bien de la sociedad y la credibilidad que se espera del Poder Judicial.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Motociclistas

En los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de motocicletas, la mayoría circula en forma temeraria y peligrosa, en especial los delivery

No respetan semáforos, ni velocidades se adelantan por la derecha, circulan ziszaguendo entre auto y auto estando al borde de una colisión permanentemente con las graves consecuencias que esto puede acarrear para su integridad física. Por otra parte muchas ostentan escapes libres muy ruidosos y antirreglamentarios, sería deseable que las autoridades intensifiquen el control en este aspecto, y no sólo de papeles, casco y alcoholemia. Los porteños merecemos una ciudad sin tanto ruido.

Norberto A. Vago

DNI 7.713.963

Hora de la justicia

Hace veintidós años que soy docente de derecho penal y procesal penal, y un poco más que ejerzo la profesión también en el ámbito criminal.

En todo este tiempo, he visto numerosos casos de un deplorable accionar de los funcionarios encargados de impartir justicia. Pero el reciente caso del empresario Marcelo Porcel supera la capacidad de asombro. El perturbador delito que se le imputa, abuso sexual gravemente ultrajante de once menores de edad, excompañeros de sus hijos, no es excarcelable. En casi dos años de tramitación de la causa ni siquiera se le ha retenido el pasaporte, pese a que el empresario ha violado la perimetral consistente en no acercarse a las víctimas, en ocasión de haber sacado pasaje al Reino Unido el mismo día que viajaba el curso de colegio al que asistían los menores abusados. Tal tentativa de burlar la medida cautelar es suficiente para la privación de libertad. Más adelante, viajó sin siquiera la oposición del fiscal Pablo Turano, a Punta del Este. Se sabe que el empresario es multimillonario, y eso siempre alimenta las más oscuras sospechas. Es hora de que la justicia actúe con la celeridad y seriedad que el caso demanda. Por mucho menos, gente sin recursos permanece años entre rejas.

Federico Horacio Ramos

DNI 24.998.123

Peaje

Tenemos los argentinos algunas cosas que no se explican. Domingo 15 de marzo, peaje Panamericana ruta 8, aproximadamente km 20 (8 con Telepase y 2 Manual). En el Peaje del km 66 -Fátima-, 1 Telepase, 4 Manual y 4 sin funcionar. ¿Me puede explicar alguien de la provincia de Buenos Aires cómo puede ser esto? ¿Les interesa realmente el tiempo de los argentinos? Parece que no.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

En la Red Facebook

Cristina Kirchner declaró por la causa de los cuadernos de las coimas en Comodoro Py

“No se ve muy preocupada”- Mauricio Rolón

“Presa en cárcel común” -Patricia Rey

“Vamos Cristina” -Sandra Magallan

“¡No declaró! Solo hizo un monólogo que no dice nada de la causa, sino de ella y su visión de su supuesta persecución”- José Luis González