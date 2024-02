escuchar

Desafío

Señala Maquiavelo: no hay nada más difícil de emprender ni más dudoso de hacer triunfar ni más peligroso de administrar que la elaboración de un nuevo orden. El presidente Milei quiere establecer un nuevo orden. Para lograrlo, tiene que enfrentar algunas batallas. Una batalla menor: controlar el déficit fiscal y la inflación. Y digo menor no por minimizar la importancia o la complejidad de ella, sino porque su verdadero desafío, su lucha más encarnizada, será contra enemigos más poderosos. Algunos de estos enemigos, que en muchos casos ya son parte estructural de la Argentina, se llaman corrupción, hipocresía, ignorancia, banalidad, traición, egoísmo o violencia, por citar solo unos pocos ejemplos. No dudo de la capacidad del presidente Milei y de su equipo para lograr el triunfo; ojalá los ciudadanos de a pie tengamos conciencia del momento que vive el país y del verdadero significado de esta lucha. Ojalá todos podamos compartir y comprender los objetivos del Gobierno y acompañar al presidente Milei en este desafío.

Miguel Budich

Clarísimo

En los últimos días, en los cuales se está tratando en el Congreso el proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, propuesto por el Poder Ejecutivo, vemos la presencia de grupos de manifestantes que, con amenazas poco republicanas, expresan su rechazo al tratamiento de esa iniciativa. Si bien significativo por su cantidad y modo de expresarse, no representan absolutamente nada frente a una manifestación de las urnas, donde el 56% de la población ha expresado no solo su aprobación, sino su clamor por el cambio que con el proyecto de ley se intenta comenzar.

Clarísimo: la prepotencia enfrenta a las instituciones que persiguen preservar la república.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Gasto público

Pablo Lavigne, a cargo de la Secretaría de Comercio, dispuso la derogación de 69 normas que “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían la intervención del Estado”. Esta noticia tal vez para el público en general haya pasado inadvertida, pero para quienes nos hemos desempeñado como contadores públicos por más de 50 años es un hecho trascendente. De la simple lectura de cada una de las 69 normas eliminadas surge que en nada beneficiaban a la sociedad. Casi todas estaban enfocadas en algún tipo de control o a regímenes de información, que insumían a las empresas horas de trabajo que distraían capital humano en tareas irrelevantes, llegando en más de una oportunidad a duplicar o triplicar la información que el Estado ya poseía, pero que era (y es) incapaz de cruzar de un organismo a otro. La existencia de las normas eliminadas era el resultado de tareas creadas para dar trabajo a personas que ingresaban a la Secretaría de Comercio sin ninguna necesidad. Dicho de otra forma: cada norma era una oficina con una docena de “ñoquis” que simulaban trabajar.

Bienvenidas este tipo de medidas. Esperamos muchas más. Existen en todas las dependencias públicas y entes estatales. Sería importante conocer también la cantidad de personas que han quedado “en disponibilidad”. El déficit público se produce cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Este es un ejemplo cabal: un gasto inútil. Hoy se ha dado un gran paso para su reducción.

Gabriel C. Varela

Caras tapadas

Sra. ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿por qué no reprimieron y detuvieron al menos a algunos de los muchos que llevaban las caras tapadas y que estuvieron generando desmanes y rompiendo veredas para generar proyectiles frente al Congreso? ¿Acaso eso no era parte del protocolo, además de impedir el corte de calles? Incluso en las imágenes de los canales de noticias eran claramente identificables.

Alberto Díaz

Controles

Dadas las tristes circunstancias de inseguridad que atravesamos, especialmente en Rosario, La Matanza y últimamente en varios lugares de CABA, pregunto si no sería hora de un mayor control vehicular y también de pasajeros en ciertas zonas peligrosas, porque está visto y comprobado que abundan los casos de vehículos robados que circulan y con delincuentes armados. Además, en países como Brasil y por lo que estoy viendo Ecuador existe una Policía Militar que circula por las calles con sus chalecos identificatorios.

Por último, con tantos motochorros, ¿no tendría que haber más motopolicías?

Mario Conti

Línea D de subtes

Desde el 8 de enero y, en principio, hasta mediados o fines de marzo, según el anuncio del gobierno porteño, la línea D de subte permanecerá cerrada por modernización de señales. Se asegura que colocarán “última tecnología en esta materia, utilizada en los subtes más modernos del mundo”. Lo que no se entiende y tampoco se explica es por qué debe cerrarse el servicio por más de dos meses. En ningún lugar del mundo sucede esto cuando se mejora la prestación de un transporte. Por otro lado, todo el subte de Buenos Aires nos brinda a los usuarios un servicio deplorable: más de la mitad de las escaleras mecánicas sin funcionar, ascensores que tampoco funcionan en su totalidad y que sirven de baños públicos. El olor que emana de ellos así lo indica. Los andenes, corredores y material rodante también muestran una total falta de limpieza. Y, por supuesto, todos los baños están clausurados. Por si esto fuera poco, a este polo de mugre e insalubridad se agregan la pésima iluminación, las muchas personas menesterosas que pernoctan allí día y noche, y los habitantes de siempre: colonias de cucarachas y roedores, todo lo cual representa un tristísimo escenario de decadencia.

El sistema de señales será de los más adelantados del mundo, pero todo lo demás brinda un espectáculo propio del país más atrasado.

Guillermo J.H. Mizraji

En la Red Facebook

Jorge Macri denunció penalmente los destrozos en el Congreso y exige una reparación de $100.000.000

“Que paguen todo el destrozo que ocasionaron esos vándalos”- Graciela Morlhiere

“¿Cuándo meten presos a todos los que vimos romper veredas, incendiar contenedores y tener la cara tapada?”- Susana Goncalves de Bolos

“Sáquenles los subsidios a todos los que fueron a la marcha... y presos sus cabecillas”- Ana María Brusa

