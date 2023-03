Cartas de lectores: Descartables, única posibilidad, operativo en River

escuchar

Descartables

Me están robando. A mí y a todos los jubilados que hemos aportado ordenadamente. ¿Cómo puede ser que se sigan dando jubilaciones sin aportes con el único fin de recaudar votos? ¿Cómo vamos a aceptar que saquen los ahorros de nuestra caja? La caja es nuestra, no del Gobierno. También la caja pertenece, en el futuro, a nuestros hijos. Sacan nuestros ahorros, que inmediatamente se convierten en papelitos.

Parecería que con los jubilados se hace lo que se quiere. ¡No lo aceptemos!

Inés Zuberbuhler

DNI 6.471.602

Única posibilidad

Los políticos que actualmente gobiernan en 2019, cuando eran candidatos, se llenaban la boca de cómo iban a privilegiar a los jubilados si llegaban a ser gobierno. La realidad fue otra, nos quitaron una parte de nuestro salario diciendo que la nueva fórmula de calcular los haberes nos iba a beneficiar y el resultado está a la vista. Ahora van con un DNU, para esquivar al Congreso nacional, por el Fondo de Sustentabilidad de la Anses. Los políticos de la oposición están criticando fuertemente esta medida, pero no escuché a ninguno de ellos comprometerse a revertir lo decretado si llegan al gobierno en diciembre de este año. Esa es la única posibilidad para poder seguir creyendo en la dirigencia, generar una esperanza de un despegue para el país y asegurar en lo posible que los jubilados no sigamos siendo ciudadanos de segunda.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

Operativo en River

Contemplé azorado por televisión el descomunal operativo de seguridad para el traslado de los jugadores de la selección desde Ezeiza hasta el estadio de River Plate para el partido del jueves por la noche. Miles de policías, autopistas cortadas en ambos sentidos de circulación, serios trastornos para quienes se desplazaban por motivos de trabajo. ¿Es necesario tal dispendio de recursos humanos y económicos, seguramente motivado por el pésimo antecedente de lo ocurrido con el peligroso desborde, que pudo haber terminado en tragedia, en diciembre pasado, cuando llegó la selección, producto de la negligente ineptitud de los responsables de la seguridad? A todo ello se agrega el enorme cerco de restricción a la circulación en los alrededores del estadio, que generó la suspensión de las clases en diversas escuelas de la zona y múltiples inconvenientes en el último día hábil de la semana.

He celebrado, como todos, el excelente desempeño de nuestra selección en Qatar, pero anhelo que alguna vez no sea necesario festejar vulnerando derechos ciudadanos y despilfarrando recursos que merecen ser destinados a tantas necesidades insatisfechas.

Alfredo Neuburger

DNI 4.521.859

Lectura sugerida

La Argentina presenta un panorama muy contradictorio, lo que hace difícil una apreciación objetiva. La sociedad tiene en general una visión pesimista, que exagera las cosas. Hace unas dos décadas mi fallecido amigo José Katzenstein publicó un libro titulado La Argentina subvaluada, que sigue siendo de rigurosa actualidad. Recomiendo a Gabriela Cerruti que lo lea.

Juan Alemann

DNI 4.041.30

Perdón, Tito

Hay personas que la ciudad extraña, y mucho: Tito Lectoure fue no solo el dueño del Luna Park, fue un emprendedor que apostó a la iniciativa privada, exitoso porque a su innegable capacidad le sumó actitudes de dignidad y ética, tanto en el ámbito empresarial como boxístico. Por eso fue penoso que se manchara de esa manera la imagen del mítico Luna Park con esa parodia montada por Maravilla Martínez, que daña también una serie sobre el inefable Ringo, que debió ser separada de ese bochorno. Prestigiosos comentaristas y oportunistas de turno dieron un marco en donde primó solo la vergüenza ajena. Perdón, Tito.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

Boleterías inseguras

En los últimos tiempos los propietarios de algunos de los teatros más importantes de Buenos Aires tomaron una decisión que es más ventajosa para ellos, pero es terriblemente riesgosa para los que van allí a comprar o a retirar sus entradas: eliminaron las boleterías que estaban dentro del foyer para reemplazarlas por otras cuyas ventanillas con vidrio blindado dan directamente a la vereda. De esta manera, si llegara a aparecer algún delincuente que amenace al boletero con un revólver para exigirle que le entregue su dinero, lo verían cientos de personas que estén paradas o transitando por la vereda, y eso seguramente desalienta a los asaltantes. En cambio, las boleterías que dan a la calle les brindan la oportunidad a los carteristas de aprovechar la distracción de los hombres que sacan sus billeteras o de las mujeres que abren sus carteras a la vista de cualquiera para pagar, o cuando muestran el celular con los datos de las entradas adquiridas. El que es asaltado en esas circunstancias es probable que nunca más vaya a ese teatro. Es como si los bancos, en lugar de atender en el interior y detrás de un biombo, cambiaran ese sistema por cajas con vista a la calle y así cualquiera podría ver a los clientes extrayendo dinero.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Programas de cocina

Como amo la cocina, suelo mirar programas sobre esa temática. Últimamente me llama la atención que, con las dificultades económicas que existen (creciente inflación y poca capacidad de consumo que tiene la mayoría de la población), se hagan programas con un derroche de alimentos y de ingredientes en cada receta que no le sirven a nadie ni ayudan a aprender a cocinar con mejores recursos. El programa que trasmite Telefe al mediodía es una orgía de gasto, ninguna ama de casa que mira ese programa podría gastar lo que cuesta cada comida. Lo mismo me pasó con el del domingo pasado en ese horario. Es hora de acercarse a la realidad y enseñar a la gente a cocinar rico y del modo más económico que se pueda. Esa sería una forma pedagógica, útil y acorde con la realidad que estamos viviendo. Pero para eso hay que pensar…

Silvia González

smoscoloni@gmail.com

En la Red Facebook

El mensaje de Esteban Bullrich a Scaloni

“Esteban, se juntaron dos potencias, ustedes dan cátedra de humildad”- Ana María Cucco

“Necesitamos muchos Esteban Bullrich y muchos Lionel Scaloni para cambiar nuestra Argentina”- Liliana Petrona Vadillo

“Respeto profundo por los dos. ¡Tanto para aprender de ellos!”- María Alicia Cabello

