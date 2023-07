Cartas de lectores: Descensos, empresas del Estado, FMI

escuchar

Descensos

¿Y si llamamos al Chiqui Tapia para que emita un decreto eliminando los descensos de las clases media y baja?

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Empresas del Estado

En conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta expuso su plan para eliminar la inflación. Uno de los objetivos que señaló es el de lograr la eficiencia de las empresas del Estado. Difícil es lograr la eficiencia de una empresa cuyo accionista es el que debe controlarla. El Estado tiene los medios para controlar, pero no será eficaz si es controlante y controlado a la vez. La historia argentina exhibe escandalosos ejemplos de empresas del Estado cuyo déficit permanente es una de las causas de la inflación. En la conferencia de prensa no hubo una sola referencia a la posibilidad de alguna privatización, siendo ese el camino más adecuado y más justo, por cuanto otorgará al particular la posibilidad de desarrollar actividades que el Estado, apartándose de su función específica, realiza cuando el privado lo puede hacer con más eficiencia y menor costo.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

FMI

Sergio Massa quiere un acuerdo light con el FMI. Pretende que refinancie los vencimientos, otorgue fondos frescos, le permita seguir usando la maquinita de hacer billetes, que pueda seguir interviniendo en los dólares financieros, no le exija bajar bruscamente el déficit, no le reclame acumular reservas, etc. Si el FMI es consecuente con su política, ese acuerdo light no se producirá y exigirá medidas parecidas a las que hace cuatro años le reclamó a Macri.

Horacio Insaurralde

DNI 26.379.463

Feudos

Son muy interesantes las notas de opinión y editoriales que publica la nacion para tratar de terminar con los feudos provinciales, que debilitan el correcto funcionamiento del sistema republicano. Existen en la provincia de Buenos Aires varios municipios donde ocurre lo mismo, con funcionarios que tratan de perpetuarse en el poder imponiendo en su reemplazo a sus amigos o familiares y en la mayoría de los casos a sus hijos. Por eso me pareció una falta de respeto que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, apoye por un lado los fallos de la Corte Suprema que limitaron los mandatos de los gobiernos de Tucumán y San Juan, cuando él reemplazó a su padre y ahora quiere imponer a su hija Macarena en el municipio, donde seguramente existen funcionarios con experiencia que acompañaron su gestión que lo podrían reemplazar en forma más idónea. Los seres humanos tenemos una conducta y una forma habitual de hacer las cosas. Quien fue intendente durante varios períodos y hoy trata de ubicar a su hija para que lo suceda por haber aceptado ser candidato a vicegobernador bonaerense seguramente trataría de repetir la maniobra si tuviese la posibilidad de ser gobernador o presidente de la República. Cambiemos San Isidro. De nosotros los vecinos depende.

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Integración escolar

Es habitual leer en los medios que ciertos establecimientos educativos niegan el ingreso a niños, niñas o adolescentes con desafíos en su desarrollo. Y que, sin suficientes explicaciones, deciden no renovar las matrículas escolares a aquellos que poseen dificultades en el aprendizaje o son personas con alguna discapacidad. Las excusas son varias, desde que “le bajan el nivel a la clase”, o que “las exigencias del colegio no se ajustan a las particularidades del niño”, o que “solo pueden integrar a una persona por sala”, o que “el niño no se adapta y genera inconvenientes en el aprendizaje de los otros alumnos”. No obstante, existen actores y familias que son parte fundamental de nuestra sociedad, una sociedad que a través de sus representantes fue de las primeras en firmar y ratificar en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Y aquí, nuestra historia feliz: Segundo vive en la ciudad de Buenos Aires y en marzo de este año tenía que comenzar en la sala de 4 años de un nuevo jardín junto a su maestra integradora Soledad, ya que en su anterior jardín, Bloomies, donde lo abrazaron con el máximo amor, tenía matrícula hasta los 3 años. En la entrevista inicial en el jardín Florence Nightingale, su directora, Florencia Di Coco, me hizo sentir el valor que para esa institución y las familias que componen esa comunidad significaba integrar un niño con desafíos en el desarrollo. Al cumplirse el primer semestre de Segundo en la sala de 4 comprobamos que esa linda frase no eran solo palabras, gracias a la maestra de sala Florencia, protagonista fundamental en la vida de Segundo, la maestra auxiliar Clari, el profe de gimnasia Fede, la coordinadora del jardín y cada una de las maestras de las distintas aulas. El amor con que lo tratan, cómo lo integran, lo desafían y cómo promovieron su progreso diario confirmaron todas nuestras expectativas. Segundo va feliz a su jardín, diariamente observamos sus avances en materia de desarrollo y habilidades sociales con sus pares. Quiero además hacer una consideración especial a los 19 compañeros de sala de Segundo, que con tanto cariño respetan sus tiempos, lo integran y lo adoran. Pero el agradecimiento no es solo para ellos, es sin duda también para las familias de esos niños amorosos, por su formación en valores y su don humano.

Les deseo un Florence Nightingale a todos los niños con desafíos en su camino.

Genoveva Ferrero

DNI 30.744.939

Fe de vida

Hace unos días, el Gobierno anunció pomposamente el fin de la de “fe de vida” para los jubilados. Bueno, debo decir que es mentira. No fue eliminada. Lo que hicieron los legisladores fue obligar a los bancos a implementar métodos alternativos: compra con tarjeta de débito, utilización de una autofoto con el celular, etc., cosas que ya muchos bancos (si no la mayoría) ya tienen implementadas. Yo les pregunto a los inspirados legisladores que hicieron esta ley: ¿cómo hace mí tía discapacitada de 95 años, que nunca utilizó una tarjeta de débito y mucho menos un celular, para realizar la fe de vida? Una ley bien formulada obligaría a bancos, Renaper, Anses u otras instituciones a determinar fehacientemente, sin intervención del jubilado, su supervivencia. Así es, por ejemplo, en Alemania, donde respetan a sus ciudadanos mayores.

Daniel Garzón

DNI 11.076.523

En la Red Facebook

En beneficio de la ciudad. Larreta presentó un nuevo pedido de embargo de fondos de la coparticipación

“Cómo puede ser que Chaco y Formosa tengan más coparticipación que la Capital, que tiene más habitantes y produce más”- Matías Esandi

“Después, de las provincias vienen a los hospitales de Buenos Aires”- Zulema Santillán

