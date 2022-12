Cartas de lectores: Deseo, fruto del esfuerzo, ejemplo

escuchar

Deseo

Empieza una semana con un alto impacto emocional positivo gracias a la querida selección de fútbol, que logró que todos estemos unidos y abracemos sin importar el partido político que nos represente. Dios quiera que se iluminen desde el Gobierno y terminemos con esta brecha que tan mal nos hace.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Fruto del esfuerzo

“Sabía que Dios me lo iba a regalar”, responde el mejor futbolista de todos los tiempos, que por suerte es más argentino que el dulce de leche. Es tan grande su humildad que declara eso... no le entra en el pecho. Porque la vaca no da leche, atrás hay un gran esfuerzo para sacarle cada litro, y acá es lo mismo, porque Dios no te la regaló, te la ganaste, es fruto del esfuerzo. Porque luchaste contra una enfermedad que trató de limitarte, porque tuviste que irte a vivir afuera de tan chico y soportar presiones que no merecías por tu edad, porque en un entorno difícil como es el del fútbol, por tu fama te manejás como un duque, porque sos un hombre de familia, porque tanto en Barcelona como en la selección te criticaron y mucho. Algún periodista hasta pidió que dejaras la selección, por no ganar siempre. Y no te diste por vencido, te quedaste, te la aguantaste, pusiste la cara por el resto, te esforzaste como solo vos y tu familia saben, y llegaste. Ya está, basta. No se te puede pedir nada más, solo agradecerte hasta el último de tus días. El fútbol es feliz.

Fuego sagrado y gloria eterna para Messi y todo el staff de la selección.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Ejemplo

Un equipo de pura pasión y trabajo. Buenas personas, excelentes padres, parejas e hijos. Nos dieron un gran ejemplo del trabajo en conjunto.

Gracias por todo.

Gabriela Amburgo

DNI 13. 852.669

Gesto del Dibu

El Dibu Martínez es hoy quizás el mejor arquero del mundo. Pero con el gesto que hizo delante de funcionarios de otros países y de millones de televidentes de todo el mundo al recibir el premio al mejor arquero del Mundial manchó nuevamente la pelota y la bandera argentina. Rattin mostró en Inglaterra 1966 gestos fuera de lugar, cuando se sentó en la alfombra roja del palco de la reina. Ahí nos ganamos el mote de “animals”. Esta de ahora es, a mi entender, una demostración de que lo que es ser un mal ganador. Mi nieta de nueve años me preguntó en ese momento: “¿Qué hizo recién?”. No le pude contestar. Sería bueno que la FIFA y la AFA le manden un apercibimiento por escrito, porque se debe dejar en claro qué es lo que está bien y lo que está mal. Si no lo hicieran, estarían confirmando que lo que hizo está bien, que es gracioso. Y no lo es. Es vergonzoso.

Carlos Molinelli

DNI 7.609.998

Feriado nacional

¿Feriado nacional? ¿Por haber ganado una competencia que ya ganamos dos veces y no hubo nada? ¿Quién da trabajo en el sector privado debe pagar un plus por decreto presidencial en plena crisis? ¿Y la guerra contra la inflación que declaró el Ejecutivo en marzo último?

“Gobiernos débiles e impotentes, sociedades profundamente desmoralizadas”.

(Presidente N. Avellaneda)

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Penales

El domingo pasado el pueblo argentino comprobó que para combatir la corrupción se terminaron las dilaciones y los alargues, hay que ir a los “penales”.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Estafas virtuales

Es sabido que en nuestro país la inseguridad sigue siendo un asunto de máxima preocupación para millones de argentinos. Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, empezaron a crecer delitos de estafas y otras defraudaciones telefónicas y/o virtuales, que tienen como víctimas a grupos vulnerables como nuestros adultos mayores. Es difícil dimensionar el daño humano que estas estafas producen en ellos. Es preciso que el Estado contemple la situación de desamparo que deben afrontar las víctimas ancianas, atender humanamente a sus necesidades –incluyendo por supuesto la dimensión psicológica– y combatir con todas las herramientas legales disponibles los delitos virtuales.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Alumnos con TEA

Juan Manuel tiene 20 años, epilepsia y trastorno del espectro autista (TEA). Solo los padres sabemos lo que significa dar batalla día a día, para defender sus derechos y un espacio donde darle una educación adecuada. Nosotros lo encontramos hace 11 años en el Colegio Hans Christian Andersen y el Program for exceptional children, que recibe niños con TEA. Manu egresó este año, tuvo su ceremonia y su viaje de egresados a Mar del Plata. Solemos quejarnos de las cosas que nos pasan, pero hoy deseo expresar mi profundo y eterno agradecimiento a los dueños del colegio, a sus directivos, a sus maestros, a sus empleados, a los alumnos, a los padres y sus amigos compañeros de ruta, por brindarnos tanto amor y ayudarnos a hacer posible juntos una vida plena y feliz.

Luis López

DNI 16.785.602

Paula Leggieri

DNI 20.610.641

Chicos en la calle

Cada vez más veo familias con niños en la calle. Cuando uno llama al gobierno de la ciudad, responden que esa gente no quiere ir a los paradores (por qué será…). ¿Alguien investiga? ¿Por qué no contamos con un sistema de baños públicos (con vigilancia, por supuesto) donde esa gente pueda por lo menos higienizarse, ellos y sus hijos pequeños, y hacer sus necesidades? Tampoco hay comedores donde se les provea de alimentos calientes, no de las ONG, si no del Estado, que tiene una obligación indelegable, ya que la sociedad paga impuestos para ello. Tengo muchas preguntas sin respuestas en un país donde toda la sociedad ha estado más preocupada por ganar un Mundial que por ver la realidad (triste) que nos rodea.

Amaya Uralde

DNI 93.346.711

En la Red Facebook

La selección festejará en el Obelisco

“Me encanta la idea. La victoria es de la selección y de la gente, no de políticos que se harían solo publicidad a ellos mismos”- Héctor Ghelfi

“No mezclar política con el triunfo, felicito a todo el plantel por la decisión”- Irene Cugnoni

